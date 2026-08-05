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Army Agniveer Rally: अग्निवीर भर्ती रैली में अपने साथ जरूर ले जाएं ये डाक्यूमेंट, वरना हो सकते हैं बाहर

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Army Agniveer Rally 2026: भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली 2026 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की है। अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक व पहचान पत्र की 2-2 अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ लेकर रैली स्थल पर समय से पहुंचे।

Army Agniveer Rally 2026
अग्निवीर भर्ती रैली 2026

Indian Army Agniveer Recruitment Rally 2026: भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए देशभर में जोन-वाइज अग्निवीर भर्ती रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती रैली में युवा पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि, कई बार उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा और दौड़ की पूरी तैयारी के बावजूद केवल कागजी कार्रवाई या किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण बाहर हो जाते हैं या रैली स्थल पर परेशान होते हैं।

अभ्यर्थियों को ऐसी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय सेना भर्ती महानिदेशालय ने एक विशेष FAQ सीरीज की शुरुआत की है। इसके जरिए सेना अभ्यर्थियों को रैली से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और सही दिशा-निर्देश प्रदान कर रही है।

रैली स्थल पर साथ ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट

सेना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए इन सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट को साथ लाना जरूरी है:

10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और बोर्ड प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)

ईडब्ल्यूएस (EWS) सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र

मूल निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)

ग्राम सरपंच या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र

स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

रैली के लिए जारी एडमिट कार्ड

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फोटोकॉपी और फाइल मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन

भारतीय सेना ने यह स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार बताए गए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ उनकी 2-2 फोटोकॉपी जरूर साथ रखें। ये सभी फोटोकॉपी या तो सेल्फ-अटेस्टेड होनी चाहिए या किसी गैजेटेड अधिकारी द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। रैली के लिए निकलने से पहले छात्र अपने सभी कागजातों को एक सुरक्षित फाइल या फोल्डर में अलग से संभालकर रख लें और उनकी एक बार फिर से चेक कर लें।

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दलालों से सावधान रहने की सख्त चेतावनी

भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सेना ने युवाओं को ठगों और दलालों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। सेना ने कहा है कि भर्ती कराने के नाम पर कई दलाल युवाओं को झांसा देकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति या दलाल भारतीय सेना की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए अभ्यर्थी किसी के बहकावे में न आएं, केवल अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखें।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निर्धारित रैली शेड्यूल के अनुसार सही पते पर समय से पहले पहुंचें और शारीरिक परीक्षण से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) तक अपनी पूरी तैयारी रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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