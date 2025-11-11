Indian Army Agniveer PET PST : आर्मी अग्निवीर भर्ती में 866 दौड़े, 349 सफल, बाकियों का फूला दम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Indian Army Agniveer PET PST: 866 candidates appeared for the Army Agniveer recruitment exa, 349 were successful
संक्षेप: वाराणसी में छावनी स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में सेना में अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन सोमवार टेक्निकल पद के अभ्यर्थियों ने प्रक्रियाएं पूरी कीं। इसके लिए कुल 1052 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।

Tue, 11 Nov 2025 11:45 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
वाराणसी में छावनी स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में सेना में अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन सोमवार टेक्निकल पद के अभ्यर्थियों ने प्रक्रियाएं पूरी कीं। इसके लिए कुल 1052 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 866 अभ्यर्थियों ने रेस में भाग लिया और 349 ही सफल हो सके। भर्ती प्रक्रिया कर्नल सुनील मोर के नेतृत्व में हुई। भर्ती स्थल और आसपास के क्षेत्रों में कैंट पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, चौकी प्रभारी दीक्षा पांडेय, शांतनु मिश्रा तथा पीएसी बल मौके पर तैनात रहे। मेडिकल टीम में डॉ. अंबुज कुमार गुप्ता, डॉ. देवेश कुमार सिंह, डॉ. प्रशांत कुमार सिंह, फार्मासिस्ट अजय कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह और बृजेश कुमार मौर्या शामिल रहे। भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन 395 अभ्यर्थी सफल हुए थे। जबकि दूसरे दिन क्लर्क और ट्रेडमैन पद के लिए 451 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे।

रैली में ये कागजात जरूरी

अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास, जाति-धर्म प्रमाण पत्र, पुलिस, विद्यालय, ग्राम प्रधान या नगर निगम से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, पिता से संबंध दर्शाने वाला प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड की मूल प्रतियां लाना अनिवार्य हैं। साथ ही इन सभी दस्तावेज की तीन-तीन सत्यापित छायाप्रतियां भी जमा करनी होंगी।

चार कैटेगरी में दौड़

इस बार 1600 मीटर की रेस की कैटेगरी भी चार कर दी गई है। इसी के अनुसार अभ्यर्थी अलग-अलग पदों के लिए चुने जाएंगे। अग्निवीर भर्ती में दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को आधे मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। अब छह मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर क्वालीफाई किया जाएगा। दौड़ में दो की जगह चार ग्रुप होंगे। पहले पांच मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर अभ्यर्थी क्वालीफाई होते थे। अब छह मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर भी क्वालीफाई हो सकते हैं। पांच मिनट तीस सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 60, पांच मिनट 31 सेकेंड से पांच मिनट 45 सेकंड में 48, पांच मिनट 46 सेकंड से छह मिनट तक 36 और छह मिनट एक सेकंड से छह मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 24 अंक मिलेंगे। यह इसलिए किया गया है कि तकनीशियन, ट्रेड के दो वर्ग और ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर जैसे पदों के लिए काबिल अभ्यर्थी बाहर न हो सकें।

ग्रुप 1

- अग्निवीरों की भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट की बात करें कि ग्रुप-1 के तहत साढ़े 5 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 पुल अप्स लगाने होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे।

ग्रुप 2

- ग्रुप-2 के तहत 5 मिनट 45 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 48 मार्क्स होंगे। 9 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 33 मार्क्स होंगे।

ग्रुप 3

- ग्रुप-3 के तहत 6 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 36 मार्क्स होंगे। 8 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 27 मार्क्स होंगे।

ग्रुप 4

- ग्रुप-2 के तहत 6 मिनट 15 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 24 मार्क्स होंगे। 7 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 21 मार्क्स होंगे। 6 बार पुल अप्स लगाने वाले को 16 मार्क्स मिलेंगे।

