इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, joinindianarmy.nic.in पर डाउनलोड पीडीएफ
Indian Army Agniveer final result , joinindianarmy.nic.in : इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
Indian Army Agniveer final result , joinindianarmy.nic.in : इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम जॉइन इंडियन वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने अपने एआरओ की पीडीएफ पर क्लिक कर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। सेना ने इसे ARO और कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग मेरिट लिस्ट PDF के रूप में जारी किया है। नतीजे लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए गए हैं। अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE 1 से 16 जून 2026 के बीच देश के अलग-अलग केंद्रों पर हुआ। इसका नतीजा 12 जुलाई 2026 को आया था। इसके बाद देश भर में फिजिकल टेस्ट आयोजित हुए थे।
आर्मी अग्निवीर फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करें
1. मोबाइल या कंप्यूटर पर joinindianarmy.nic.in खोलें।
2. होमपेज पर अग्निवीर वाले सेक्शन में फाइनल रिजल्ट वाले हिस्से में जाएं।
3. अपने ARO की सेलेक्शन लिस्ट का लिंक चुनें।
4. PDF खोलें।
6. Ctrl + F दबाकर अपना नाम या रोल नंबर डालें।
7. PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
किन पदों पर हो रही भर्ती
अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD)
- अग्निवीर टेक्निकल
- अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास)
- अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट
- वुमन मिलिट्री पुलिस
- सिपाही फार्मा
- सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट
अग्निपथ योजना में बदलाव भी जानें
आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक पहले बैच के करीब 18300 अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ये पहले बैच में भर्ती हुए 24400 अग्निवीरों का करीब 75 फीसदी हैं। योजना के पुराने प्रावधानों के अनुसार केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को ही मेरिट के आधार पर अगले 15 वर्षों के लिए सेना में रखा जाना था। 75 फीसदी को वापस घर भेजा जाना था। लेकिन अब संशोधन के बाद बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीर दो और वर्षों तक सेवा देंगे और उसके बाद उन्हें पक्के सैनिकों के रूप में शामिल कर लिया जाएगा लेकिन उन्हें मानदंडों और नियमों पर खरा उतरना होगा। छह साल की सेवा के बाद कच्चे से पक्के सैनिक के तौर पर चयन मेरिट और प्रदर्शन के आधार पर होगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेनाओं की ओर से पहले बैच के अग्निवीरों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले ही सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव की घोषणा कर दी।
सिर्फ मौजूदा अग्निवीरों पर लागू होंगे अग्निपथ स्कीम के नए नियम
अग्निपथ योजना के राहत भरे नए नियम केवल मौजूदा अग्निवीरों पर ही लागू होंगे। वर्तमान में देश में करीब 3.18 लाख अग्निवीर सेवा दे रहे हैं। केवल इन्हें ही घोषित दो साल और सेवा विस्तार के ऐलान का फायदा मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में शामिल होने वाले नए रंगरूटों के लिए इस योजना में और बदलाव किए जा सकते हैं। अग्निवीरों का अगले बैच की ट्रेनिंग अगले साल से शुरू होगी। वे 2031 में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी