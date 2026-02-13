Indian Army Agniveer Bharti 2026: युवाओं के लिए फौज में जाने का बड़ा मौका, 8वीं से 12वीं पास तक कर सकते हैं आवेदन
देशसेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। अग्निवीर भर्ती करे लिए अप्रैल तक आवेदन करें। यहां जानें लिखित परीक्षा से लेकर दौड़ और मेडिकल तक होगी पूरी चयन प्रक्रिया।
देश की वर्दी पहनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए इस साल एक बड़ा मौका आया है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, तकनीकी और अन्य कई पदों पर करीब 25 हजार से ज्यादा युवाओं की भर्ती होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस भर्ती में 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी गांव कस्बों के युवाओं के लिए भी सेना में जाने का रास्ता खुला है।
भर्ती प्रक्रिया 13 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इंटरनेट के माध्यम से सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग रखी गई है, लेकिन सामान्य तौर पर 8वीं, 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं।
मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए कम से कम 45 प्रतिशत कुल अंक और प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। जिन छात्रों का 10वीं का परिणाम अभी नहीं आया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया में मूल अंकतालिका दिखानी होगी।
उम्र सीमा क्या रखी गई है
उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष 6 माह और अधिकतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है, वे आवेदन कर सकते हैं।
नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों को आयु में छूट भी दी जाएगी। शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है।
कितनी मिलेगी तनख्वाह
अग्निवीरों को चार साल की सेवा अवधि में हर साल बढ़ती हुई तनख्वाह दी जाएगी:
- पहले वर्ष लगभग 30 हजार रुपये महीना,
- दूसरे वर्ष लगभग 33 हजार रुपये,
- तीसरे वर्ष करीब 36 हजार 500 रुपये,
- चौथे वर्ष लगभग 40 हजार रुपये मासिक।
इसके अलावा जोखिम भत्ता, राशन, वर्दी, यात्रा और अन्य सुविधाएं भी सेना के नियमों के अनुसार मिलेंगी।
शारीरिक योग्यता भी उतनी ही जरूरी
सेना भर्ती में पढ़ाई के साथ शारीरिक फिटनेस सबसे अहम मानी जाती है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर रखी गई है और सीने का फैलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन का निर्धारण लंबाई और उम्र के हिसाब से किया जाएगा।
पूर्वोत्तर राज्यों, गोरखा, गढ़वाली, लद्दाखी और मान्यता प्राप्त जनजातीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को लंबाई में 4 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी।
दौड़ और शारीरिक परीक्षा कैसे होगी
भर्ती रैली के दौरान उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी। 1.6 किलोमीटर की दौड़ सबसे महत्वपूर्ण चरण होगी। 7 मिनट 45 सेकंड तक दौड़ पूरी करने वालों को उत्कृष्ट श्रेणी, 7 मिनट 46 सेकंड से 8 मिनट 30 सेकंड तक वालों को अच्छी श्रेणी दी जाएगी। इसके अलावा 10 फीट लंबी कूद और 3 फीट ऊंची कूद पास करना अनिवार्य होगा।
चयन प्रक्रिया दो चरणों में
भर्ती की पूरी प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित साझा प्रवेश परीक्षा होगी, जिसे सामान्य प्रवेश परीक्षा कहा जाता है। यह परीक्षा जून 2026 के पहले पखवाड़े में आयोजित होने की संभावना है।
दूसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों को भर्ती रैली में बुलाया जाएगा, जहां शारीरिक परीक्षा, माप परीक्षण, मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन होगा। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा के अंकों और शारीरिक प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।
आवेदन शुल्क कितना लगेगा
सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है, जिसका भुगतान इंटरनेट के माध्यम से करना होगा।
कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे
भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी प्रमाणपत्र साथ रखने होंगे। इनमें प्रवेश पत्र, फोटो, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, आधार, पैन, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।
युवाओं के लिए क्यों खास है यह भर्ती
अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं को कम उम्र में अनुशासन, प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और राष्ट्रीय सेवा का अनुभव मिलता है। चार साल की सेवा के दौरान उन्हें न सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण मिलता है बल्कि जीवन को दिशा देने वाला अनुभव भी मिलता है, जिससे आगे सरकारी या निजी क्षेत्रों में अवसर बढ़ जाते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव