Indian Army Agniveer Admit Card : जारी हुए अग्निवीर एडमिट कार्ड, रंगीन प्रिंट ही मान्य, फोटो भी होगी लगानी

Indian Army Agniveer Admit Card : इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली वाराणसी में 8 से 21 नवंबर तक छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में होने वाली है। छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय से अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर सोमवार शाम तक भेज दिया गया। भर्ती कार्यालय निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि रैली के लिए प्रवेश पत्र 27 अक्तूबर को ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है। अगर वहां पर प्रवेश पत्र किन्हीं कारणों से नहीं मिलता है तो www.joinindianarmy.nic.in/ पर जाकर एडमिट कार्ड वाले कॉलम में रोल नंबर एवं अन्य जानकारी फीडकर प्राप्त कर सकते हैं।

अगर यहां भी प्रवेश पत्र नहीं मिल पाता है तो अभ्यर्थी 31 अक्तूबर तक हर हाल में छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय में संपर्क कर लें। प्रवेश पत्र की रंगीन प्रिंट कॉपी ही मान्य होगी। इस पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर रैली में अपनी तारीख के अनुसार रात में ढाई बजे तक पहुंचना होगा।

बताया कि रैली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास, जाति-धर्म प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान या नगर निगम द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, पिता से संबंध दर्शाने वाला प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड की मूल प्रतियां अनिवार्य हैं। साथ ही इन सभी दस्तावेज की तीन-तीन सत्यापित छायाप्रतियां भी जमा करनी होंगी। जिनके पास एनसीसी या खेल संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उन्हें भी साथ लाना होगा। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई संशय हो तो वह सेना भर्ती कार्यालय में भी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर सकता है।

चार कैटेगरी में दौड़ इस बार 1600 मीटर की रेस की कैटेगरी भी चार कर दी गई है। इसी के अनुसार अभ्यर्थी अलग-अलग पदों के लिए चुने जाएंगे। अग्निवीर भर्ती में दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को आधे मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। अब छह मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर क्वालीफाई किया जाएगा। दौड़ में दो की जगह चार ग्रुप होंगे। पहले पांच मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर अभ्यर्थी क्वालीफाई होते थे। अब छह मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर भी क्वालीफाई हो सकते हैं। पांच मिनट तीस सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 60, पांच मिनट 31 सेकेंड से पांच मिनट 45 सेकंड में 48, पांच मिनट 46 सेकंड से छह मिनट तक 36 और छह मिनट एक सेकंड से छह मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 24 अंक मिलेंगे। यह इसलिए किया गया है कि तकनीशियन, ट्रेड के दो वर्ग और ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर जैसे पदों के लिए काबिल अभ्यर्थी बाहर न हो सकें।

ग्रुप 1 - अग्निवीरों की भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट की बात करें कि ग्रुप-1 के तहत साढ़े 5 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 पुल अप्स लगाने होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे।

ग्रुप 2 - ग्रुप-2 के तहत 5 मिनट 45 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 48 मार्क्स होंगे। 9 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 33 मार्क्स होंगे।

ग्रुप 3 - ग्रुप-3 के तहत 6 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 36 मार्क्स होंगे। 8 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 27 मार्क्स होंगे।