Indian Army SSC Tech Recruitment 2025: इंडियन आर्मी 66वीं एसएससी टेक भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल

Indian Army 66th SSC Tech Entry 2025: भारतीय सेना की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) टेक (66th SSC Men & 66th SSC Women) भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो 23 जुलाई से लेकर 21 अगस्त 2025 तक ओपन रहेगी। वहीं, पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो 24 जुलाई से 22 अगस्त 2025 तक ओपन रहेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 381 पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

योग्यता- 1. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।

3. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

भर्ती के लिए इस तरह करें अप्लाई- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए Apply Online में जाकर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा।

6. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।