23 साल के मनोज ने मेटा के लिए छोड़ी अमेजन की 3.36 करोड़ की नौकरी, दिया कामयाबी का मंत्र

भारतीय अमेरिकी मनोज तुमु ने अपनी अमेजन की 3.36 करोड़ के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर मेटा (फेसबुक) का दामन थाम लिया। उन्होंने पैसे से ऊपर अपने पैशन को चुना। मनोज तुमु ने अपनी इस करियर यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बताया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान Sat, 30 Aug 2025 01:35 PM
23 साल के मनोज ने मेटा के लिए छोड़ी अमेजन की 3.36 करोड़ की नौकरी, दिया कामयाबी का मंत्र

महज 23 साल की उम्र में भारतीय अमेरिकी इंजीनियर मनोज तुमु उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसे आज हर टेक्निकल प्रोफेशनल युवा अपना ड्रीम मानता है। इतनी सी उम्र में मनोज ने उस उपलब्धि को पा लिया है जिसके बारे में उनके पेशे के ज्यादातर लोग ताउम्र सपने देखते हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा आप उनके हाल के एक फैसले से लगा सकते हैं। उन्होंने अपनी अमेजन की 3.36 करोड़ के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर मेटा (फेसबुक) का दामन थाम लिया। उन्होंने पैसे से ऊपर अपने पैशन को चुना। मनोज तुमु ने अपनी इस करियर यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बताया है। उनकी कहानी से युवा प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे टेक्निकल फील्ड में तरक्की की जा सकती है।

रिपोर्ट्स के अनुसार मनोज तुमु अमेजॉन के बाद सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी मेटा की एडवर्टाइजिंग रिसर्च टीम में काम कर रहे हैं। मेनलो पार्क में रहने वाले मशीन लर्निंग इंजीनियर तुमु कहते हैं कि यह फैसला पैसे से ज्यादा काम को लेकर था जो वह करना चाहते थे।

उन्होंने बिजनेस इनसाइडर से कहा, 'मैंने अमेजन में बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने मेटा को मशीन लर्निंग से जुड़ी कई बेहतरीन चीजें करते देखा। जब एक दिलचस्प रोल सामने आया, तो मैंने एप्लाई कर दिया, और जैसे ही ऑफर मिला, मुझे इसे स्वीकार कर लिया।'

जून में उन्होंने अमेजन छोड़ दिया और मेटा में 3.36 करोड़ (400,000 डॉलर) से ज्यादा के सैलरी पैकेज के साथ काम शुरू किया। मेटा में जिस तरह का वह काम करते हैं, उनका झुकाव रिसर्च की ओर ज्यादा है। उनका ध्यान मेटा के मशीन लर्निंग सिस्टम को एडवांस एआई मॉडल और रिसर्च के साथ अपडेट रखने पर है।

तुमु का करियर

अपने टैलेंट के दम पर तुमु करियर में तेजी से आगे बढ़े। हाईस्कूल में पाए कॉलेज क्रेडिट की बदौलत उन्होंने सिर्फ एक साल में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। 2022 तक वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर डिग्री हासिल करने के साथ-साथ एक फुल टाइम इंजीनियरिंग नौकरी भी कर रहे थे। उसी साल चैटजीपीटी आया और मशीन लर्निंग का क्षेत्र अचानक पहले से कहीं ज्यादा चर्चित हो गया। मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद तुमु अमेज़न में मशीन लर्निंग सॉफ़्टवेयर इंजीनियर के रूप में शामिल हो गए। लेकिन नौ महीने के भीतर ही मेटा के एआई प्रोजेक्ट्स ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया।

उनके सफर से सीख

तुमु कहते हैं कि बड़ी टेक्निकल कंपनियों में जगह बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कई लोग सोचते हैं, लेकिन अनुभव ही सब कुछ बदल देता है। हालांकि कई उम्मीदवार अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स और प्रोग्रामिंग लेंग्वेजेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि इंटर्नशिप और असल दुनिया में किया गया काम कहीं ज्यादा मायने रखता है।

युवाओं को वह सलाह देते हैं, 'कॉलेज में कोई भी इंटर्नशिप पाने की कोशिश करें, चाहे वह कम वेतन वाली ही क्यों न हो।' अनुभव सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दो या तीन साल काम करने के बाद आपको अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। नौकरी में आपने जो किया है, उस पर ध्यान केंद्रित करें।'

मनोज मुमु इंटरव्यू की पूरी तैयारी पर भी जोर देते हैं, जिसे कई उम्मीदवार कम आंकते हैं। अमेजन और मेटा, दोनों के लिए उन्होंने कंपनी की वैल्यूज को अच्छी तरह पढ़ा और सवालों के जवाब देने के लिए कहानियों से भरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया।

आगे की ओर देखते हुए

शुरुआत में उन्होंने ज्यादा तनख्वाह वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भूमिका की बजाय कम तनख्वाह वाली मशीन लर्निंग की भूमिका चुनी क्योंकि वह काम उन्हें ज्यादा उत्साहित करता था।

उनके अनुसार, इसी चुनाव ने उनके लिए ऐसे रास्ते खोले जो अंततः उन्हें अमेज़न और अब मेटा तक ले आए। वे कहते हैं, 'शुरुआत में वेतन की चिंता न करें। अगर आप सीखने और अनुभव बढ़ाने पर फोकस करेंगे, तो अवसर अपने आप आएंगे।'

