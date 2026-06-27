भारतीय वायुसेना में सुनहरा मौका, 10वीं पास के लिए निकली भर्ती; 27 जुलाई तक करें आवेदन

इस भर्ती के माध्यम से HQ मेंटेनेंस कमांड में MTS के 6 पद भरे जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 है, जो विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर है।

अगर आप 10वीं पास हैं और भारतीय वायुसेना में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) ग्रुप C भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य भारतीय नागरिक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित एयर फोर्स स्टेशन या यूनिट के पते पर डाक के जरिए भेजना होगा।

इस भर्ती के माध्यम से HQ मेंटेनेंस कमांड में MTS के 6 पद भरे जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 है, जो विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर है। भारतीय वायुसेना ने विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) ग्रुप C सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। योग्य भारतीय नागरिक आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताए गए एयर फोर्स स्टेशनों और यूनिट्स में भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

प्रक्रिया भारतीय वायु सेना में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) ग्रुप C सिविलियन पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी करने से पहले उम्मीदवारों के आवेदन, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

एग्जाम सिलेबस इस भर्ती की लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने मूल प्रमाणपत्र और आवेदन के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

कौन कर सकता है आवेदन? शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। साथ ही, किसी संस्था या संस्थान में वॉचमैन, लस्कर, गेस्टेटनर ऑपरेटर या माली के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 27 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

वेतन: चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के पे-मैट्रिक्स लेवल-1 के तहत निर्धारित वेतन और अन्य लागू भत्तों का लाभ मिलेगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदन के साथ उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव, तकनीकी योग्यता, PwBD (दिव्यांग) प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। OBC वर्ग के उम्मीदवारों को वैध नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जबकि EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति (Asset) प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।

उम्मीदवारों को अपना आवेदन एनेक्सर-I (Annexure-I) में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में भरकर जमा करना होगा। आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में टाइप किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ हाल ही की स्व-प्रमाणित (सेल्फ-अटेस्टेड) पासपोर्ट साइज फोटो लगाना जरूरी है। साथ ही, उसी फोटो की दो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज कॉपी भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होंगी।

कैसे करें आवेदन? उम्मीदवारों को आवेदन के साथ 10 रुपये के डाक टिकट लगा हुआ अपना पता लिखा एक लिफाफा भी भेजना होगा। लिफाफे पर पद का नाम और श्रेणी (Category) साफ-साफ लिखना जरूरी है। अंतिम तिथि के बाद या विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।