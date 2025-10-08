Indian Air Force Day Wishes , Photos : ये मैसेज और शुभकामनाएं भेजकर करें वायुसेना के जज्बे को सलाम

Indian Air Force Day Wishes, Messages, Quotes , IAF Day : भारतीय वायु सेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इस यादगार और ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय वायुसेना भव्य परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। इस बार इंडियन एयरफोर्स डे का यह भव्य शौर्य उत्सव गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर होगा। एयर शो के दौरान वायुसेना के ताकतवर विमान हवाई करतब दिखाएंगे जिनमें सबसे पुराने और नवीनतम लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर वायु सेनाओं में से एक है। यह न सिर्फ भारतीय सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि विभिन्न आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्यों में मदद भी करती है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में शांति प्रयासों में भी इसकी भूमिका रही है।