Indian Air Force Day Wishes , Photos : ये मैसेज और शुभकामनाएं भेजकर करें वायुसेना के जज्बे को सलाम
Indian Air Force Day Wishes : भारतीय नागरिकों के लिए आज अपने देश की बहादुर वायुसेना पर गर्व करने का दिन है। इस दिन आप अपने नीचे दिए गए मैसेज शेयर कर वायुसेना के जज्बे, बहादुरी और शौर्य को सलाम कर सकते हैं।
Indian Air Force Day Wishes, Messages, Quotes , IAF Day : भारतीय वायु सेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इस यादगार और ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय वायुसेना भव्य परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। इस बार इंडियन एयरफोर्स डे का यह भव्य शौर्य उत्सव गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर होगा। एयर शो के दौरान वायुसेना के ताकतवर विमान हवाई करतब दिखाएंगे जिनमें सबसे पुराने और नवीनतम लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर वायु सेनाओं में से एक है। यह न सिर्फ भारतीय सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि विभिन्न आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्यों में मदद भी करती है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में शांति प्रयासों में भी इसकी भूमिका रही है।
भारतीय नागरिकों के लिए आज अपने देश की बहादुर वायुसेना पर गर्व करने का दिन है। इस दिन आप अपने करीबियों के बीच नीचे दिए गए मैसेज शेयर कर वायुसेना के जज्बे, बहादुरी और शौर्य को सलाम कर सकते हैं-
उड़ाओगे हमारी नींदें अगर,
तो हम चैनो सुकून भी छीन लेंगे,
अभी तो सिर्फ आग बरसी है आसमां से,
दोबारा आंख दिखाई तो जमीन भी छीन लेंगे।
भारतीय वायु सेना दिवस की बधाई
भारतीय वायु सेना का दिल से सम्मान करते है
सबसे ऊंचा हिमालय भी छोटा लगता है जब वो अपना उड़ान भरते हैं।
भारतीय वायु सेना दिवस की बधाई
पंख उनकी जरूरत नहीं, वो लोग जज्बे से हवाओं में हैं,
इश्क किया देश की मिट्टी से, जिन्दगी सुपुर्द देश की वफाओं में हैं।
हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे 2025
भारत का वीर जवान हूं मैं, ना हिन्दू और ना मुसलमान हूं मैं,
जख्मों से भरी छाती है मगर, दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं,
भारत का वीर जवान हूं मैं।
भारतीय वायु सेना दिवस की हार्दिक बधाई
ऊंचे इरादे, ऊंची उड़ान,
हमारे देश की वायु सेना सबसे महान
भारतीय वायु सेना दिवस 2025 की बधाई
जमी से आसमां, हर जगह देते देश की सुरक्षा का पैगाम
भारतीय वायु सेना दिवस के शौर्य को हमारा सलाम
इंडियन एयरफोर्स डे की शुभकामनाएं।
भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर, राष्ट्र की सुरक्षा में सदैव अग्रणी हमारे वायुसैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण को कोटि-कोटि नमन।
इंडियन एयरफोर्स डे 2025
की शुभकामनाएं
आसमान में उड़ान, धरती पर सम्मान
देश के वीर जवान, हमेशा रहो महान।
इंडियन एयरफोर्स डे 2025
की शुभकामनाएं