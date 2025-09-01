एयर फोर्स अग्निवीरवायु भर्ती 2025 शुरू, जल्द करें आवेदन

भारतीय वायु सेना में करियर बनाने का सुनहरा मौका है। अग्निवीरवायु भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की आखिरी तारीख 14 सितंबर है।

देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी ख़बर है। भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने अग्निवीरवायु भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 14 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mayurbhanj.odisha.gov.in से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूरी जानकारी ले सकते हैं।

आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि कुल पदों की संख्या का उल्लेख अभी नहीं किया गया है। भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है और केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच की है।

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं/इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना जरूरी है, जिसमें कम से कम 50% अंक और अंग्रेजी में भी न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, दो साल का वोकेशनल कोर्स पास करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास कुल 50% अंक और अंग्रेजी में 50% अंक हों। वहीं, तीन साल का डिप्लोमा कोर्स (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी) पास उम्मीदवार भी पात्र हैं, लेकिन यहां भी 50% अंक और अंग्रेज़ी में 50% अंक जरूरी होंगे।

सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पहले साल में 30000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, जो दूसरे साल में बढ़कर 33000 रुपये तीसरे साल में 36500 रुपये और चौथे साल में 40000 रुपये तक हो जाएगा। यानी हर साल वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिससे युवाओं के लिए यह भर्ती और आकर्षक बन जाती है।