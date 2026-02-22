ये हैं देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं, देखें लिस्ट
भारत की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, जेईई, नीट, कैट और एसएससी सीजीएल कैसे लाखों युवाओं के करियर का रास्ता तय करती हैं, जानिए उनकी तैयारी और कठिनाई का स्तर क्या है।
भारत में हर साल करोड़ों युवा एक ही सवाल लेकर आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे किया जाए। कोई अफसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई बड़े कॉरपोरेट में काम करने का सपना देखता है। इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। इसके लिए देश की कुछ चुनिंदा और बेहद कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं सिर्फ एक टेस्ट नहीं होतीं, बल्कि धैर्य, मेहनत, अनुशासन और लगातार तैयारी की असली परीक्षा होती हैं। इन्हें पास करना मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक नई पहचान बनाना होता है। आइए एक नजर डालते हैं भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं पर...
जेईई परीक्षा
जो छात्र विज्ञान लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है जेईई। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं। इस परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की गहरी समझ जरूरी होती है। यहां रटने से काम नहीं चलता, बल्कि कॉन्सेप्ट की साफ समझ ही सफलता दिलाती है। हर साल लाखों छात्र इसमें बैठते हैं, लेकिन सीटें सीमित होने के कारण मुकाबला बेहद कड़ा होता है। छात्रों की तैयारी अक्सर स्कूल के साथ ही शुरू हो जाती है और कई बार दो से तीन साल तक लगातार अभ्यास करना पड़ता है।
नीट परीक्षा
अगर कोई छात्र चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है नीट। यही परीक्षा देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का रास्ता खोलती है। इस परीक्षा में जीवविज्ञान सबसे अहम विषय होता है, साथ में भौतिकी और रसायन भी पूछे जाते हैं। हर साल बीस लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल होते हैं, जिससे इसका प्रतिस्पर्धा स्तर समझा जा सकता है। नीट की तैयारी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि समय प्रबंधन और नियमित अभ्यास भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक-एक अंक रैंक बदल सकता है।
एसएससी सीजीएल
जो छात्र स्नातक के बाद सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके बीच एसएससी सीजीएल बेहद लोकप्रिय परीक्षा है। यह परीक्षा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्कशक्ति और भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा की खास बात यह है कि यह युवाओं को स्थिर नौकरी, सम्मानजनक पद और लंबे समय की सुरक्षा देती है। हर साल लाखों अभ्यर्थी इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि इसे सरकारी सेवा में प्रवेश का भरोसेमंद माध्यम माना जाता है।
सिविल सेवा और यूपीएससी
अगर भारत की सबसे कठिन और सम्मानित परीक्षा की बात की जाए, तो सिविल सेवा परीक्षा का नाम सबसे ऊपर आता है। इस परीक्षा के जरिए देश के प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं, जो आगे चलकर नीतियां लागू करते हैं और शासन व्यवस्था संभालते हैं। यह परीक्षा तीन चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इसका पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, समाज और समसामयिक घटनाएं सब शामिल होती हैं। इस परीक्षा की तैयारी लंबी होती है। कई अभ्यर्थी वर्षों तक लगातार प्रयास करते हैं। यहां सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि विश्लेषण करने की क्षमता और संतुलित सोच भी जरूरी होती है।
कैट
जो छात्र व्यवसाय और प्रबंधन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कैट सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। यह परीक्षा देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश दिलाती है। इसमें गणितीय क्षमता, तर्कशक्ति, डेटा विश्लेषण और भाषा समझ का परीक्षण होता है। कैट की तैयारी छात्रों को तेज निर्णय लेने, समस्या सुलझाने और विश्लेषण करने की आदत सिखाती है, जो आगे कॉरपोरेट जीवन में बेहद काम आती है।
