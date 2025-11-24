IPPB Bharti 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 309 भर्तियां, जूनियर एसोसिएट व असिस्टेंट मैनेजर पदों पर मौका

संक्षेप: india post payments bank bharti , ippb recruitment 2025 : IPPB की यह भर्ती सरकारी कर्मचारियों के लिए करियर बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। स्नातक योग्यता, स्पष्ट प्रक्रिया और मजबूत चयन व्यवस्था इसे एक आकर्षक अवसर बनाती है।

india post payments bank bharti 2025 , ippb recruitment 2025 : इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने वर्ष 2025 के लिए एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है। बैंक ने जूनियर एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर के कुल 309 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती डेप्युटेशन और फॉरेन सर्विस के आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

india post payments bank bharti 2025 , ippb recruitment 2025 : क्या रखी गई उम्र सीमा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 309 पदों में से 110 पद असिस्टेंट मैनेजर के लिए और 199 पद जूनियर एसोसिएट के लिए निर्धारित किए गए हैं। दोनों ही पदों के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य योग्यता रखी गई है और विषय के आधार पर कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। इससे ऐसे उम्मीदवारों को बड़ा लाभ मिलने वाला है जिनके पास किसी भी शाखा से स्नातक की डिग्री है लेकिन वे बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आयु सीमा की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है, वहीं जूनियर एसोसिएट के लिए 20 से 32 वर्ष तक की आयु मान्य होगी। आरक्षण नियमों के अनुसार आयु में छूट भी लागू होगी।

india post payments bank bharti 2025 , ippb recruitment 2025 : इन पदों की क्या होंगी जिम्मेदारियां इन पदों की जिम्मेदारियों की बात की जाए तो असिस्टेंट मैनेजर को MIS रिपोर्ट मॉनिटरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट गतिविधियों को मजबूत करने, फील्ड मॉनिटरिंग, टेक्निकल और ऑपरेशनल सहायता जैसे कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरी तरफ जूनियर एसोसिएट का रोल अधिकतर चैनल पार्टनर नेटवर्क को मजबूत करने, बैंकिंग उत्पादों की बिक्री बढ़ाने, बिजनेस एरिया की पहचान करने, कैम्प आयोजित करने और CASA व क्रॉस सेलिंग के माध्यम से राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। दोनों भूमिकाओं में कार्यक्षेत्र चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ विकास के अवसर भी काफी बड़े हैं।

india post payments bank bharti 2025 , ippb recruitment 2025 : क्या है सैलरी का ऑप्शन? सैलरी स्ट्रक्चर भी इस भर्ती की एक खास विशेषता है। डिपुटेशन पर चयनित कर्मचारी चाहे तो IPPB के पे-स्केल के अनुसार वेतन ले सकते हैं या फिर पैरेंट डिपार्टमेंट की बेसिक पे के साथ डिपुटेशन अलाउंस और पर्सनल पे का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि चयनित कर्मचारियों को वित्तीय रूप से भी लाभदायक और स्थिर वातावरण मिलेगा। आवेदन के लिए 750 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है जो नॉन-रिफंडेबल होगा और फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं की जाएगी।

india post payments bank bharti 2025 , ippb recruitment 2025 : क्या है चयन प्रक्रिया? IPPB ने चयन प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से ग्रेजुएशन में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर किया जाएगा। हालांकि बैंक ने यह भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू आयोजित किए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यदि दो उम्मीदवारों के प्रतिशत समान हों तो उम्र अधिक वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यह तरीका चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है।