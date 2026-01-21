Hindustan Hindi News
India Post GDS Vacancy : इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में योग्यता व चयन के नियम

India Post GDS Vacancy : इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में योग्यता व चयन के नियम

संक्षेप:

India Post GDS Vacancy 2026: डाक विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को बेसब्री से ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार है। भर्ती निकलते ही इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

Jan 21, 2026 10:32 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
India Post GDS Vacancy 2026: डाक विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को बेसब्री से ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार है। भर्ती निकलते ही इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्ताकों के आधार पर बनेगी। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, डाक सेवक पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया के बाद फॉर्म में करेक्शन का भी मौका मिलेगा।

आयु सीमा

- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

- अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जाति को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग को तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता - 10वीं कक्षा मैथ्स और अंग्रेजी के साथ पास होना जरूरी। जिस सर्किल के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान हो।

अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान हो। साइकिल चलाना भी आता हो।

वेतनमान (पद के अनुसार)

- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।

- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।

चयन प्रक्रिया

- उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। चयन के बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को पहले अपने संबंधित डिविजनल हेड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।

- उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

जनरल व ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन फीस - 100 रुपये। एससी, एसटी व सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है।

