India Post GDS Result OUT : इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी, Direct Link
India Post GDS Result 2026 OUT : इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जारी कर दिया गया है। चयनित उम्मीदवारों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई है। अब चयनितों को डीवी के लिए आना होगा।
India Post GDS Result 2026 OUT : इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जारी कर दिया गया है। चयनित उम्मीदवारों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई है। मेरिट लिस्ट में चयनितों का रजिस्ट्रेशन नंबर, डिविजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम, कैटेगरी और पर्सेंटेंज मार्क्स की डिटेल्स दी गई है। बीते वर्ष छह मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। इस बार देखना होगा कितनी मेरिट लिस्ट जारी होती है। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अगले चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को 23 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट्स उस डिवीजन के डिवीजनल ऑफिस में वेरिफाई करवाने होंगे जिसके लिए वे चुने गए हैं। कैंडिडेट्स को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करना होगा।
इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे ( Where to check GDS merit list )
- सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाएं।
- जीडीएस फर्स्ट मेरिट लिस्ट लिंक पर क्लिक करें।
- अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि जैसे जरूरी लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
- इंडिया पोस्ट जीडीएस मेरिट लिस्ट 2026 पीडीएफ दिखाई देगा। इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर सर्च करें।
क्या है जीडीएस वेतनमान (पद के अनुसार)
- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।
- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।
ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के 28740 पदों पर निकाली गई भर्ती की मेरिट लिस्ट 10वीं के अंकों के आधार पर निकाली गई है। इस भर्ती में लिखित परीक्षा व इंटरव्यू नहीं होंगे।
कुल 28,636 पदों का आरक्षण के आधार पर विवरण इस प्रकार है:
सामान्य : 12,696 पद
ओबीसी : 5,694 पद
एससी : 3,942 पद
एसटी: 2,716 पद
EWS: 2,719 पद
दिव्यांग : 869 पद
राज्य (सर्किल ) रिक्त पद स्थानीय भाषा
उत्तर प्रदेश (UP) 3,169 हिंदी
महाराष्ट्र 3,553 मराठी / कोंकणी
पश्चिम बंगाल 2,983 बंगाली / हिंदी / अंग्रेजी
मध्य प्रदेश 2,102 हिंदी
तमिलनाडु 2,009 तमिल
बिहार 1,344 हिंदी
ओडिशा 1,191 उड़िया
छत्तीसगढ़ 1,155 हिंदी
राजस्थान 634 हिंदी
झारखंड 908 हिंदी
उत्तराखंड 436 हिंदी
दिल्ली 38 हिंदी
