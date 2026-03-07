Hindustan Hindi News
India Post GDS Result 2026: जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक रिजल्ट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी, जानें आगे की प्रक्रिया

Mar 07, 2026 09:26 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
India Post GDS Result 2026 Merit List: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के परिणामों की घोषणा कर दी है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण से गुजरना होगा।

India Post GDS Result 2026: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के परिणामों की घोषणा कर दी है। जिन लाखों उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर राज्यवार मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। यह परिणाम डाक विभाग द्वारा विभिन्न सर्किलों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई थी। चयन पूरी तरह से उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) के अंकों के आधार पर किया गया है।

रिजल्ट कैसे और कहां चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'GDS 2026 Schedule-I Shortlisted Candidates' के टैब पर क्लिक करें।

3. अपने संबंधित राज्य या सर्किल (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि) का चुनाव करें।

4. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों की एक पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड हो जाएगी।

5. इस लिस्ट में अपना 'रजिस्ट्रेशन नंबर' सर्च करें। यदि आपका नंबर लिस्ट में है, तो आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं।

मेरिट लिस्ट के बाद अगला कदम: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)

मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब यह नहीं है कि चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण से गुजरना होगा।

सूचना: चयनित उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस (SMS) के माध्यम से वेरिफिकेशन की तिथि और स्थान की जानकारी दी जाएगी।

अनिवार्य डॉक्यूमेंट: वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों को अपनी 10वीं की ओरिजनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, और फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड/पैन कार्ड) साथ ले जाना होगा।

समय सीमा: आमतौर पर उम्मीदवारों को दी गई तिथि के भीतर संबंधित मंडल प्रमुख के पास रिपोर्ट करना होता है।

महत्वपूर्ण जानकारी और सावधानी

इंडिया पोस्ट ने स्पष्ट किया है कि मेरिट लिस्ट 10वीं के अंकों की शुद्धता पर आधारित है। यदि वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट फर्जी या गलत पाए जाते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कई राज्यों में कट-ऑफ 90% से ऊपर रही है, जो इस पद के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। यदि आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं है, तो निराश न हों, क्योंकि विभाग खाली पदों के आधार पर दूसरी और तीसरी सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट भी जारी कर सकता है।

