India Post GDS 2026: यूपी में ग्रामीण डाक सेवक के लिए हजारों पद, 10वीं पास हाथ से न जाने दें मौका
ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में बिना परीक्षा होगा चयन होगा। इस नियुक्ति के तहत मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी, आवेदन प्रक्रिया जारी है।
ग्रामीण इलाकों में डाक सेवाओं को मजबूत करने के लिए India Post ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती देशभर में बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी, जिससे साधारण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए भी सरकारी काम का रास्ता आसान बन गया है।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अवसरों में से एक
इस भर्ती अभियान के तहत कुल लगभग 28 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या Uttar Pradesh के लिए निर्धारित है। यहां करीब 3169 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इससे गांवों और कस्बों में रहने वाले युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और डाक सेवाओं की पहुंच भी मजबूत होगी।
किन पदों पर होगी नियुक्ति
भर्ती के तहत ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक जैसे पदों पर चयन किया जाएगा। ये सभी पद ग्रामीण स्तर पर डाक वितरण, सरकारी सेवाओं के संचालन और लोगों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़े होते हैं। चयनित उम्मीदवार अपने क्षेत्र में ही काम करते हुए डाकघर की जिम्मेदारियां संभालेंगे।
योग्यता सरल, 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। गणित और अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और साइकिल चलाने की क्षमता भी आनी चाहिए, क्योंकि काम ग्रामीण परिवेश में करना होगा।
आयु सीमा और छूट का प्रावधान
आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकें।
बिना परीक्षा मेरिट से होगा चयन
इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के अंक ग्रेड या सीजीपीए में हैं, उन्हें निर्धारित फार्मूले से प्रतिशत में बदला जाएगा। मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
सैलरी और मिलने वाले लाभ
चयनित उम्मीदवारों को टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के तहत मासिक भुगतान दिया जाएगा। ब्रांच पोस्टमास्टर को लगभग 12,000 से 29,380 रुपये तक और अन्य पदों पर 10,000 से 24,470 रुपये तक मासिक आय मिल सकती है। इसके साथ महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे यह नौकरी ग्रामीण युवाओं के लिए स्थिर आय का साधन बनती है।
आवेदन की तारीखें याद रखना जरूरी
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 रखी गई है, जबकि पूरा आवेदन 16 फरवरी 2026 तक जमा किया जा सकता है। इसके बाद सीमित समय के लिए सुधार का मौका भी दिया जाएगा।
ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन
उम्मीदवारों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरना, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना और यदि लागू हो तो शुल्क जमा करना जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक उम्मीदवार केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
ग्रामीण स्तर पर सेवा और रोजगार का संगम
ग्रामीण डाक सेवक का काम सिर्फ चिट्ठियां बांटना नहीं बल्कि गांवों तक सरकारी सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएं और योजनाओं की जानकारी पहुंचाना भी होता है। यही वजह है कि यह भर्ती रोजगार के साथ साथ गांवों की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
