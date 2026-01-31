Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़India Post GDS Recruitment 2026: Registration begins at indiapostgdsonline gov in for 28740 vacancies indiapost link
India Post GDS Recruitment : बिना परीक्षा ग्रामीण डाक सेवकों के 28740 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू, Direct Link

संक्षेप:

India Post GDS Vacancy 2026: भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के 28740 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर शुरू कर दी गई है। पहले रजिस्ट्रेशन और फिर आवेदन करना होगा।

Jan 31, 2026 12:31 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
India Post GDS Vacancy 2026: भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के 28740 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर 31 जनवरी से शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन का लिंक खोल दिया गया है। ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हो सकती है जबकि आवेदन फॉर्म 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच सब्मिट करना होगा। फॉर्म में करेक्शन 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच हो सकेगा। इस भर्ती में 10वीं पास युवा एप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2026 है, जबकि पहली मेरिट लिस्ट 28 फरवरी 2026 को जारी की जा सकती है।

आयु सीमा

- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

- अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जाति को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग को तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता - 10वीं कक्षा मैथ्स और अंग्रेजी के साथ पास होना जरूरी। जिस सर्किल के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान हो।

अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान हो। साइकिल चलाना भी आता हो।

वेतनमान (पद के अनुसार)

- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।

- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।

चयन प्रक्रिया

- उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। चयन के बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को पहले अपने संबंधित डिविजनल हेड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।

- उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

जनरल व ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन फीस - 100 रुपये। एससी, एसटी व सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है।

रजिस्ट्रेशन निर्देश

- ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान, उम्मीदवारों को एक यूनिक मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना होगा, दोनों को OTP के जरिए वेरिफाई किया जाएगा। दोनों के लिए सफल OTP वेरिफिकेशन के बिना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा।

- रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी गाइडलाइन

मोबाइल नंबर: मान्य 10-अंकों का नंबर

ईमेल ID: मान्य ईमेल पता

- उम्मीदवारों को भविष्य के सभी कम्युनिकेशन के लिए मान्य और एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना होगा।

आवेदन और नोटिफिकेशन का Direct Link

- मुख्य बातें:

इस प्रक्रिया के दौरान मोबाइल नंबर या ईमेल ID में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं है।

डुप्लीकेशन रोका गया है: प्रति उम्मीदवार केवल एक रजिस्ट्रेशन की अनुमति है।

- आवेदक का नाम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSC) के अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए।

- पिता/माता का नाम SSC के अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए।

- जन्म तिथि SSC के अनुसार ही दर्ज की जानी चाहिए।

- सिस्टम द्वारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट किया जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेजा जाएगा।

किस रीजन में कितनी वैकेंसी

असम 639

बिहार 1347

छत्तीसगढ़ 1155

दिल्ली 42

गुजरात 1830

हरियाणा 270

हिमाचल प्रदेश 520

जम्मू / कश्मीर 267

झारखंड 908

कर्नाटक 1023

केरल 1691

मध्य प्रदेश 2120

महाराष्ट्र 3553

उत्तर पूर्वी 1014

ओडिशा 1191

पंजाब 262

राजस्थान 634

तमिलनाडु 2009

तेलंगाना 609

उत्तर प्रदेश 3169

उत्तराखंड 445

पश्चिम बंगाल 2982

कुल खाली पदों की संख्या 28740

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
GDS India Post Vacancy india post gds result
