India Post GDS Recruitment 2026: 28740 पद, बिना परीक्षा 10वीं पास वालों का कैसे होगा चयन, इन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप: India Post यानी भारतीय डाक ने GDS भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। 28,740 पदों पर बिना परीक्षा चयन होगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। ऐसे में आवेदन से चयम तक किन बातों का रखना होगा ध्यान, आइए जानते हैं।

India Post GDS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय डाक (भारतीय डाक) ने Gramin Dak Sevak यानी GDS भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत देशभर के अलग-अलग पोस्टल सर्किल में कुल 28,740 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन रखे गए हैं और उम्मीदवारों को किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए भारतीय डाक में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक जैसे पद भरे जाएंगे। ये सभी पद ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में डाक सेवाओं को मजबूत करने से जुड़े हैं। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है।

India Post GDS Recruitment 2026: आवेदन कब से कब तक होंगे भारतीय डाक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक GDS भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक तय की गई है।

India Post GDS Recruitment 2026: सुधार का मौका भी मिलेगा अगर आवेदन करते समय किसी तरह की गलती हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय डाक ने आवेदन सुधार के लिए अलग से विंडो रखी है। यह करेक्शन विंडो 18 और 19 फरवरी 2026 को खुलेगी। उम्मीदवार इस दौरान अपने फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकेंगे।

India Post GDS Recruitment 2026: मेरिट लिस्ट कब आएगी इस भर्ती प्रक्रिया की पहली मेरिट लिस्ट 28 फरवरी 2026 को जारी होने की संभावना है। चूंकि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा, इसलिए मेरिट लिस्ट का इंतजार उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम चरण माना जा रहा है।

India Post GDS Recruitment 2026: किन राज्यों में कितनी वैकेंसी भारतीय डाक GDS भर्ती 2026 में सबसे ज्यादा पद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रखे गए हैं। महाराष्ट्र में 3,553, उत्तर प्रदेश में 3,169 और पश्चिम बंगाल में 2,982 पद हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में भी हजारों वैकेंसी निकाली गई हैं। दिल्ली में 42 पद रखे गए हैं। कुल मिलाकर देशभर में 28,740 पदों पर भर्ती होगी।

India Post GDS Recruitment 2026: आवेदन कैसे करना होगा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाना होगा। यहां GDS Online Engagement Portal के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अंत में फॉर्म सबमिट करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट या पीडीएफ सुरक्षित रखना जरूरी है।

India Post GDS Recruitment 2026: वेबसाइट स्लो होने की संभावना भारतीय डाक ने उम्मीदवारों को पहले ही आगाह किया है कि आवेदन के आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से स्लो होने की समस्या आ सकती है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

India Post GDS Recruitment 2026: योग्यता को लेकर क्या शर्तें हैं GDS भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में गणित, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा पढ़ी होना अनिवार्य है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, साइकिल चलाने की क्षमता और आजीविका के पर्याप्त साधन भी जरूरी बताए गए हैं।

India Post GDS Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया कैसे होगी इस भर्ती में किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन पूरी तरह 10वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। यानी जिन उम्मीदवारों के 10वीं में ज्यादा अंक होंगे, उनके चयन की संभावना ज्यादा रहेगी। यही वजह है कि यह भर्ती खास तौर पर 10वीं पास उम्मीदवारों के बीच काफी लोकप्रिय मानी जा रही है।

India Post GDS Recruitment 2026: आवेदन शुल्क कितना देना होगा GDS भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमों के तहत शुल्क में छूट भी दी जाती है, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है।

India Post GDS Recruitment 2026: सैलरी कितनी मिलेगी वेतन की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों के लिए महीने की सैलरी 10,000 रुपये से 24,470 रुपये के बीच रखी गई है। वहीं ब्रांच पोस्ट मास्टर पद के लिए वेतन 12,000 रुपये से 29,380 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। यह सैलरी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए काफी आकर्षक मानी जा रही है।