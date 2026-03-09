India Post GDS Merit List 2026: GDS ग्रामीण डाक सेवक में चयनित छात्र ध्यान दें, 23 मार्च तक कराएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
India Post GDS Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए अब अगला चरण डॉक्यूमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन बेहद महत्वपूर्ण है।
India Post GDS Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के लिए पहली मेरिट लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के विभिन्न डाक सर्किलों में हजारों रिक्त पदों को भरा जाना है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपना नाम और चयन की स्थिति देख सकते हैं।
पहली मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए अब अगला चरण बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को अब अपने डॉक्यूमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
23 मार्च तक पूरा करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)
डाक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पहली लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को 23 मार्च 2026 तक अपने संबंधित मंडल प्रमुख के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक अपने डॉक्यूमेंट की जांच नहीं कराता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उस पद को खाली मानकर अगली लिस्ट के जरिए भरा जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 23 मार्च के बाद किसी भी अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट
उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन केंद्र पर अपने सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट के साथ उनकी दो सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जानी होगी:
10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
फोटो आईडी कार्ड
मेडिकल सर्टिफिकेट
पासपोर्ट साइज फोटो
दूसरी मेरिट लिस्ट कब होगी जारी?
पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब उन उम्मीदवारों को दूसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आ सका। सूत्रों और पिछले रुझानों के अनुसार, इंडिया पोस्ट GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट अप्रैल 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है।
दूसरी लिस्ट मुख्य रूप से उन पदों के लिए निकाली जाएगी जो पहली लिस्ट के उम्मीदवारों द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न कराने या अपात्र पाए जाने के कारण खाली रह जाएंगे। इसलिए, जिन छात्रों के अंक कट-ऑफ के करीब हैं, उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए।
चयन की प्रक्रिया: कोई परीक्षा नहीं
ग्रामीण डाक सेवक (बीपीएम/एबीपीएम) के पदों पर चयन पूरी तरह से मेरिट आधारित होता है। इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही ऑटो-जेनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो उम्र और अन्य मानदंडों के आधार पर वरीयता दी जाती है। चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को एक्टिव रखें, क्योंकि विभाग की ओर से वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस (SMS) के जरिए भी सूचना भेजी जाती है।
