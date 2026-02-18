Hindustan Hindi News
India Post GDS Vacancy : 28636 जीडीएस भर्ती फॉर्म में करेक्शन आज से, कितने मार्क्स पर चयन संभव

Feb 18, 2026 10:42 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
India Post GDS Vacancy 2026: भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवकों के 28636 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आज 18 फरवरी से फॉर्म में करेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी।

India Post GDS Vacancy 2026: भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवकों के 28636 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आज 18 फरवरी से फॉर्म में करेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर किसी भी अभ्यर्थी के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो वह 19 फरवरी शाम 5 बजे तक indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाकर इसमें सुधार कर सकता है। करेक्शन विंडो में मोबाइल नंबर और ईमेल ID को छोड़कर नाम, मार्क्स, चॉइस और दूसरी डिटेल्स एडिट कर सकेंगे। अगर बदलाव में कैटेगरी में कोई बदलाव होता है जिसके लिए फीस देनी पड़ती है, तो ऐसी तब्दीली तभी स्वीकार की जाएगी जब कैंडिडेट तय प्रोसेस के मुताबिक फीस जमा करेगा। बदलाव होने पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई पिछली डिटेल्स को अमान्य माना जाएगा और मेरिट बदले हुए एप्लीकेशन में दी गई डिटेल्स के आधार पर तय की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट एडिटिंग विंडो के दौरान एप्लीकेशन में बदलाव शुरू करता है, लेकिन फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचता और एप्लीकेशन जमा/पूरा नहीं करता है, तो ऐसे बदलाव अमान्य माने जाएंगे और मेरिट पहले जमा किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई डिटेल्स के आधार पर तय की जाएगी।

आपको बता दें कि इस भर्ती में न कोई लिखित परीक्षा होगी और न इंटरव्यू। चयन की मेरिट लिस्ट 10वीं में प्राप्त मार्क्स के आधार पर बनेगी।

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती में कितने प्रतिशत मार्क्स पर चयन की उम्मीद

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती में कटऑफ हर राज्य/श्रेणी के अनुसार अलग-अलग रहता है। पिछले ट्रेंड और आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान जैसे सर्किलों में जनरल कैटेगरी की कटऑफ आमतौर पर 90 फीसदी से ऊपर रही है। हालांकि चयन की कई मेरिट लिस्ट आती है। पहली लिस्ट में जनरल कैटेगरी की कटऑफ यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान जैसे सर्किलों में 99-100 तक पहुंची रहती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अधिकांश सर्किलों में इस भर्ती में 90 फीसदी से कम वालों का चयन होने की उम्मीद कम रहती है।

कुल 28,636 पदों का आरक्षण के आधार पर विवरण इस प्रकार है:

सामान्य : 12,696 पद

ओबीसी : 5,694 पद

एससी : 3,942 पद

एसटी: 2,716 पद

EWS: 2,719 पद

दिव्यांग : 869 पद

राज्य (सर्किल ) रिक्त पद स्थानीय भाषा

उत्तर प्रदेश (UP) 3,169 हिंदी

महाराष्ट्र 3,553 मराठी / कोंकणी

पश्चिम बंगाल 2,983 बंगाली / हिंदी / अंग्रेजी

मध्य प्रदेश 2,102 हिंदी

तमिलनाडु 2,009 तमिल

बिहार 1,344 हिंदी

ओडिशा 1,191 उड़िया

छत्तीसगढ़ 1,155 हिंदी

राजस्थान 634 हिंदी

झारखंड 908 हिंदी

उत्तराखंड 436 हिंदी

दिल्ली 38 हिंदी

कैटेगरी वाइज पोस्ट

उत्तर प्रदेश

यूआर: 1,328

ओबीसी: 830

एससी: 588

एसटी: 62

ईडब्ल्यूएस: 291

कुल: 3,169

बिहार (हिन्दी)

यूआर: 599

ओबीसी: 328

एससी: 199

एसटी: 67

ईडब्ल्यूएस: 119

PwD-ए: 8 | PwD-बी: 8 | PwD-सी: 11 | PwD-DE: 5

कुल: 1,344

राजस्थान (हिन्दी)

यूआर: 295 | ओबीसी: 87 | एससी: 84 | एसटी: 73 | ईडब्ल्यूएस: 73

कुल: 634

मध्य प्रदेश (हिन्दी)

यूआर: 844

ओबीसी: 252

एससी: 336

एसटी: 398

ईडब्ल्यूएस: 222

कुल: 2,102

दिल्ली (हिन्दी)

यूआर: 27 | ओबीसी: 4 | एससी: 2 | एसटी: 3 | ईडब्ल्यूएस: 2

कुल: 38

हिमाचल प्रदेश (हिन्दी)

यूआर: 217 | ओबीसी: 101 | एससी: 131 | एसटी: 12 | ईडब्ल्यूएस: 49

कुल: 520

हरियाणा (हिन्दी)

यूआर: 114 | ओबीसी: 73 | एससी: 48 | एसटी: 0 | ईडब्ल्यूएस: 25

कुल: 270

झारखंड (हिन्दी)

यूआर: 382 | ओबीसी: 105 | एससी: 100 | एसटी: 218 | ईडब्ल्यूएस: 71

कुल: 908

छत्तीसगढ़ (हिन्दी)

यूआर: 472 | ओबीसी: 46 | एससी: 137 | एसटी: 340 | ईडब्ल्यूएस: 115

कुल: 1,155

- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।

- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।

चयन प्रक्रिया

- उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। चयन के बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को पहले अपने संबंधित डिविजनल हेड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।

- उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

Pankaj Vijay

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

