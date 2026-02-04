Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़India Post GDS Circle wise Vacancy 2026 Pdf : Post Office GDS Circlewise Vacancies details download pdf
India Post GDS Circle wise Vacancy 2026: 28636 ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की सर्किल वाइज वैकेंसी डिटेल्स जारी, देखें ब्योरा

संक्षेप:

Feb 04, 2026 03:03 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
India Post GDS Circle wise Vacancy 2026: भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के 28636 पदों पर भर्ती की सर्किल वाइज डिटेल्स जारी कर दी है। अभ्यर्थी indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं कि उनके राज्य में कितनी वैकेंसी हैं। सर्किल वाइज व कैटेगरी वाइज वैकेंसी की विस्तृत डिटेल्स देखी जा सकती है। आपको बता दें कि जीडीएस भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी तक हो सकते हैं। आवेदन फॉर्म 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच सब्मिट करना होगा। फॉर्म में करेक्शन 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच हो सकेगा। इस भर्ती में 10वीं पास युवा एप्लाई कर सकते हैं।

कुल 28,636 पदों का आरक्षण के आधार पर विवरण इस प्रकार है:

सामान्य : 12,696 पद

ओबीसी : 5,694 पद

एससी : 3,942 पद

एसटी: 2,716 पद

EWS: 2,719 पद

दिव्यांग : 869 पद

राज्य (सर्किल ) रिक्त पद स्थानीय भाषा

उत्तर प्रदेश (UP) 3,169 हिंदी

महाराष्ट्र 3,553 मराठी / कोंकणी

पश्चिम बंगाल 2,983 बंगाली / हिंदी / अंग्रेजी

मध्य प्रदेश 2,102 हिंदी

तमिलनाडु 2,009 तमिल

बिहार 1,344 हिंदी

ओडिशा 1,191 उड़िया

छत्तीसगढ़ 1,155 हिंदी

राजस्थान 634 हिंदी

झारखंड 908 हिंदी

उत्तराखंड 436 हिंदी

दिल्ली 38 हिंदी

India Post GDS Circle wise Vacancy

कैटेगरी वाइज पोस्ट

उत्तर प्रदेश

यूआर: 1,328

ओबीसी: 830

एससी: 588

एसटी: 62

ईडब्ल्यूएस: 291

कुल: 3,169

बिहार (हिन्दी)

यूआर: 599

ओबीसी: 328

एससी: 199

एसटी: 67

ईडब्ल्यूएस: 119

PwD-ए: 8 | PwD-बी: 8 | PwD-सी: 11 | PwD-DE: 5

कुल: 1,344

राजस्थान (हिन्दी)

यूआर: 295 | ओबीसी: 87 | एससी: 84 | एसटी: 73 | ईडब्ल्यूएस: 73

कुल: 634

मध्य प्रदेश (हिन्दी)

यूआर: 844

ओबीसी: 252

एससी: 336

एसटी: 398

ईडब्ल्यूएस: 222

कुल: 2,102

दिल्ली (हिन्दी)

यूआर: 27 | ओबीसी: 4 | एससी: 2 | एसटी: 3 | ईडब्ल्यूएस: 2

कुल: 38

हिमाचल प्रदेश (हिन्दी)

यूआर: 217 | ओबीसी: 101 | एससी: 131 | एसटी: 12 | ईडब्ल्यूएस: 49

कुल: 520

हरियाणवी (हिन्दी)

यूआर: 114 | ओबीसी: 73 | एससी: 48 | एसटी: 0 | ईडब्ल्यूएस: 25

कुल: 270

झारखंड़ (हिन्दी)

यूआर: 382 | ओबीसी: 105 | एससी: 100 | एसटी: 218 | ईडब्ल्यूएस: 71

कुल: 908

छत्तीसगढ़ (हिन्दी)

यूआर: 472 | ओबीसी: 46 | एससी: 137 | एसटी: 340 | ईडब्ल्यूएस: 115

कुल: 1,155

सर्किल वाइज वैकेंसी डिटेल्स

भर्ती की अन्य डिटेल्स

आयु सीमा

- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

- अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जाति को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग को तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता - 10वीं कक्षा मैथ्स और अंग्रेजी के साथ पास होना जरूरी। जिस सर्किल के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान हो।

अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान हो। साइकिल चलाना भी आता हो।

वेतनमान (पद के अनुसार)

- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।

- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।

चयन प्रक्रिया

- उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। चयन के बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को पहले अपने संबंधित डिविजनल हेड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।

- उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

जनरल व ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन फीस - 100 रुपये। एससी, एसटी व सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है।

