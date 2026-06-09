India Post GDS 4th Merit Cut Off : चौथी मेरिट लिस्ट में गिरी इंडिया पोस्ट जीडीएस कटऑफ, कहां कितनी घटी

India Post GDS 4th merit list pdf download , indiapostgdsonline.gov.in : इंडिया पोस्ट जीडीएस चौथी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। indiapost.gov.in/gdsonlineengagement या indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

India Post GDS 4th merit list pdf download , indiapostgdsonline.gov.in : इंडिया पोस्ट जीडीएस चौथी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement या indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट में जगह पाने से कुछेक अंक से चूक गए थे वे अब इस चौथी लिस्ट में अपना नंबर तलाश सकते हैं। इस भर्ती के जरिए ग्रामीण डाक सेवकों के 28,636 पदों पर भर्ती होगी। मेरिट लिस्ट में चयनितों का रजिस्ट्रेशन नंबर, डिविजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम, कैटेगरी और पर्सेंटेंज मार्क्स की डिटेल्स दी गई है। बीते वर्ष छह मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। इस बार भी इतनी ही लिस्ट आने के आसार हैं। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अगले चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को 23 जून मई तक अपने डॉक्यूमेंट्स उस डिवीजन के डिवीजनल ऑफिस में वेरिफाई करवाने होंगे जिसके लिए वे चुने गए हैं। कैंडिडेट्स को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करना होगा।

India Post GDS 4th Merit List 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस थर्ड लिस्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाएं।

स्टेप 2 - बाएं हाथपर आपको Shortlisted Candidates Schedule-1 January 2026 List-IV का लिंक नजर आएगा।

स्टेप 3- इस पर आप जैसे की क्लिक करेंगे आपके सामने सर्किल वाइज मेरिट लिस्ट देखने का विकल्प आएगा।

स्टेप 4- अब आपने जिस भी सर्किल से इस भर्ती में अप्लाई किया है, उसे सेलेक्ट करें।

स्टेप 5- लिस्ट खुलने के बाद Ctrl+F करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।

लिस्ट 3 से लिस्ट 4 की कटऑफ में कहां कहां गिरावट आई है, कैटेगरी वाइज - यूपी में कहां कहां गिरी जीडीएस कटऑफ 1. अनारक्षित वर्ग (UR) गाजीपुर: देवल बी.ओ. (ABPM) में 98.5% से 97.83% और गोंदौर बी.ओ. (ABPM) में 99.2% से 97.8% तक की गिरावट आई है।

जौनपुर: अमरा बी.ओ. (BPM) में 99% से 98.25%, अंगुली बी.ओ. (BPM) में 99% से 98.46% और औरैला बी.ओ. (ABPM) में 98.66% से 98.2% हो गई है।

कानपुर मोफुसिल: कई पदों पर गिरावट है, जैसे चंदन पुर बी.ओ. में 98.16% से 97.6%, गुजेला बी.ओ. में 98.16% से 97.38%, जगतनगर बी.ओ. में 98.46% से 97.2%, माहेरा बी.ओ. में 98.2% से 97.4% और रुरवाहर बी.ओ. में 98.16% से 97.16%।

मैनपुरी: गुढ़ा, हिरनगांव, और मत्सेना बी.ओ. सभी में कटऑफ 99.8% से गिरकर 99.6% हो गई है।

प्रतापगढ़: अगई बी.ओ. (99.33% से 98.75%), बाबू पट्टी बी.ओ. (99% से 98.5%) और हरिहरगंज बी.ओ. (98.8% से 98.25%) में कमी आई है।

वाराणसी ईस्ट: अजगरा, औरवाटांड, बछांव, बरबसपुर, बरियासनपुर और पिपरिया बी.ओ. जैसे कई स्थानों पर कटऑफ 99.5% - 99.2% की रेंज से गिरकर 99.16% - 99% तक आ गई है।

अन्य: खीरी के शिवराजपुर बी.ओ. (98.42% से 98%), रायबरेली के निबी बी.ओ. (98.6% से 97.6%), और शाहजहांपुर के ढकियातिवारी (98.6% से 98.4%) व कोटखास बी.ओ. (98.46% से 98.4%) में भी गिरावट दर्ज की गई है।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आजमगढ़: अदारी बी.ओ. (ABPM) की कटऑफ 99.4% से घटकर 99% रह गई है।

गाजीपुर: देवचंदपुर और धुवरजुन बी.ओ. दोनों में 98.33% से गिरावट आई है (क्रमशः 98% और 97.6% पर)।

प्रतापगढ़: असरही, भूपियामऊ, चकवढ़, कहळा, कैलीडीह और सराय मढ़ई बी.ओ. में कटऑफ 99% - 98.8% से गिरकर 98.6% - 97.8% के बीच आ गई है।

अन्य: कानपुर मोफुसिल के बरीपाल बी.ओ. (98.16% से 97.8%)

, मैनपुरी के मोइनुद्दीनपुर व पचावर बी.ओ. (99.8% से 99.6%)

, और शाहजहांपुर के बांकागांव बी.ओ. (98.15% से 98%) में कमी देखी गई है।

3. अनुसूचित जाति (SC) गाजीपुर: गरुआ मकसूदपुर और जहूराबाद बी.ओ. (ABPM) में 97.69% से गिरकर क्रमशः 97.4% और 97.33% हो गई है।

मैनपुरी: राजावली बी.ओ. में 99.4% से 99.16% और थोरवा बी.ओ. में 99.33% से 99% दर्ज की गई है।

अन्य: आजमगढ़ के बदाया बी.ओ. (99.83% से 99.23%), जौनपुर के अढ़नपुर बी.ओ. (99% से 98.2%) और शाहजहांपुर के कोरीगवां बी.ओ. (98.8% से 98.42%) में गिरावट आई है।

4. अनुसूचित जनजाति (ST) मुजफ्फरनगर: गोएला बी.ओ. (ABPM) में कटऑफ 83.83% से घटकर 82.65% और सतगुरु नगर बी.ओ. (ABPM) में 82.65% से कम होकर 81.83% रह गई है।

5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जौनपुर: अंगुली बी.ओ. (ABPM) की कटऑफ 98% से घटकर 97.2% हो गई है।

6. दिव्यांग श्रेणी (PWD) PWD-A: अयोध्या के स्वर्ग द्वार बी.ओ. में 94.61% से 93.6%

, गोरखपुर के मनिकापुर बी.ओ. में 95.2% से 95%

, सुल्तानपुर के मलिकपुर नोनारा में 92.33% से 92%

, और वाराणसी ईस्ट के पचरॉव बी.ओ. में 95% से 94% की गिरावट आई है।

PWD-B: हरदोई के उचावल बी.ओ. में कटऑफ 89.3% से घटकर 88.6% दर्ज की गई

बिहार में कहां कहां गिरी जीडीएस कटऑफ 1. UR (अनारक्षित) दरभंगा : अलीनगर बी.ओ. (ABPM) की कटऑफ 98.4% से घटकर 97% हो गई है।

बेगूसराय : चमथा बी.ओ. (ABPM) में कटऑफ 98% से गिरकर 96.8% रह गई है। बुरहवा बी.ओ. (BPM) में 97.8571% से 97% हुई है।

समस्तीपुर : राजाजन बी.ओ. (ABPM) में 98.4% से कम होकर 97.4% और पटसा बी.ओ. (ABPM) में 98% से 97.6% हो गई है।

मुजफ्फरपुर : राम नगर बी.ओ. (ABPM) में 98% से 97%, अबाबकरपुर बी.ओ. (ABPM) में 98% से 97.2% और पाकरी पकोही बी.ओ. (BPM) में 98.1538% से 97.4% तक की गिरावट आई है।

2. OBC अन्य पिछड़ा वर्ग दरभंगा : बघौल बी.ओ. (BPM) की कटऑफ 98.7143% से घटकर 96.8% और इसी ब्रांच के ABPM पद की कटऑफ 98% से गिरकर 96.6% हो गई है।

मुजफ्फरपुर : हंसवारा बी.ओ. (ABPM) में 97.5714% से 96.8%, टोला मुज़ा बी.ओ. (ABPM) में 97.8% से 96.6154% और एम सुस्ता बी.ओ. (ABPM) में 98% से 96.9231% तक गिरावट हुई है।

वैशाली : जधुआ बी.ओ. (ABPM) में 98.6% से 98.2857% और जफराबाद बी.ओ. (ABPM) में 98.5714% से 98.1429% हो गई है।

3. SC (अनुसूचित जाति) दरभंगा : अहिलवारा बी.ओ. (ABPM) में कटऑफ 98.4286% से गिरकर 96% हो गई है।

मुजफ्फरपुर : गनियारी बी.ओ. (BPM) में 97.4% से 96.8% और घोसौत बी.ओ. (ABPM) में 97.4% से 96.6% की गिरावट आई है।

समस्तीपुर : सोएरा बी.ओ. (ABPM) की कटऑफ 96.6% से घटकर 95.6% हो गई है।

4. EWS - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वैशाली : भटौलिया बी.ओ. (BPM) की कटऑफ 97.6% से घटकर 96.2% हो गई है।

बेगूसराय: छर्रापट्टी बी.ओ. (BPM) की कटऑफ 97.2% से गिरकर 95.6% हो गई है।

रोहतास : सतोवंती बी.ओ. (ABPM) में कटऑफ 96% से घटकर 95% रह गई है।

5. ST (अनुसूचित जनजाति) दरभंगा : औराही बी.ओ. (ABPM) में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जहाँ कटऑफ 92.15% से सीधे गिरकर 83.9167% पर आ गई है।

6.दिव्यांग नालंदा : चमरबीघा बी.ओ. की कटऑफ 96.6% से गिरकर 95% हो गई है।

राजस्थान अजमेर: अररका बी.ओ. में कटऑफ 100% से गिरकर 99% पर आ गई है।

झालावाड़ : गाडरवाड़ा नूरजी बी.ओ. में कटऑफ 99.6667% से घटकर 99% हो गई है।

झुंझुनू: बुगाला बी.ओ. की कटऑफ 96% से 95% रह गई है।

पाली : पेरवा बी.ओ. में कटऑफ 99.8% से कम होकर 99.6% दर्ज की गई।

जैसलमेर : अद्रोई भीलों की ढाणी में कटऑफ 88% से गिरकर 87.4% हो गई है।

मध्य प्रदेश बालाघाट : अमागढ़ बी.ओ. में कटऑफ 99.8333% से घटकर 99.6% हो गई है।

मंडला : बरनई माल में कटऑफ 91.6667% से कम होकर 90.6667% दर्ज की गई।

गौराछापर बी.ओ. में कटऑफ 90.75% से घटकर 90% रह गई है।

गिठर बी.ओ. में कटऑफ 100% से गिरकर 99.6% हो गई है

दिल्ली ईस्ट दिल्ली डिवीजन : गढ़ी मांडू बी.ओ. की कटऑफ 95% से गिरकर 94% हो गई है।

नॉर्थ दिल्ली डिवीजन : बरवाला बी.ओ. की कटऑफ 96% से घटकर 95% रह गई है

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य - 10वीं कक्षा की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

- निवास प्रमाण पत्र

- पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)

- मेडिकल सर्टिफिकेट

क्या है जीडीएस वेतनमान (पद के अनुसार)

- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।

- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।

कुल 28,636 पदों का आरक्षण के आधार पर विवरण इस प्रकार है: सामान्य : 12,696 पद

ओबीसी : 5,694 पद

एससी : 3,942 पद

एसटी: 2,716 पद

EWS: 2,719 पद