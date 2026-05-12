India Post GDS 3rd Merit List OUT, Cut Off : तीसरी मेरिट लिस्ट में गिरी इंडिया पोस्ट जीडीएस कटऑफ, कहां कितनी खिसकी

India Post GDS 3rd merit list pdf download , indiapostgdsonline.gov.in : इंडिया पोस्ट जीडीएस तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। indiapost.gov.in/gdsonlineengagement या indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

India Post GDS 3rd merit list pdf download , indiapostgdsonline.gov.in : इंडिया पोस्ट जीडीएस तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement या indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर इसे चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहली व दूसरी लिस्ट में जगह पाने से कुछेक अंक से चूक गए थे वे अब इस सेकेंड लिस्ट में अपना नंबर तलाश सकते हैं। मेरिट लिस्ट में चयनितों का रजिस्ट्रेशन नंबर, डिविजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम, कैटेगरी और पर्सेंटेंज मार्क्स की डिटेल्स दी गई है। बीते वर्ष छह मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। इस बार देखना होगा कितनी मेरिट लिस्ट जारी होती है। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अगले चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को 26 मई तक अपने डॉक्यूमेंट्स उस डिवीजन के डिवीजनल ऑफिस में वेरिफाई करवाने होंगे जिसके लिए वे चुने गए हैं। कैंडिडेट्स को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करना होगा।

India Post GDS 3rd Merit List 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस थर्ड लिस्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाएं।

स्टेप 2 - बाएं हाथपर आपको Shortlisted Candidates Schedule-1 January 2026 List-III का लिंक नजर आएगा।

स्टेप 3- इस पर आप जैसे की क्लिक करेंगे आपके सामने सर्किल वाइज मेरिट लिस्ट देखने का विकल्प आएगा।

स्टेप 4- अब आपने जिस भी सर्किल से इस भर्ती में अप्लाई किया है, उसे सेलेक्ट करें।

स्टेप 5- लिस्ट खुलने के बाद Ctrl+F करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।

यूपी में कहां कहां गिरी जीडीएस कटऑफ UR (अनारक्षित वर्ग) आजमगढ़ डिवीजन (देवरा नौबरार BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.83% हो गई।

आजमगढ़ डिवीजन (गोधना BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.4% हो गई।

आजमगढ़ डिवीजन (हैदराबाद BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.23% हो गई।

फतेहपुर डिवीजन (तपनी BO): लिस्ट 2 में 99% से गिरकर लिस्ट 3 में 98.46% हो गई।

प्रतापगढ़ डिवीजन (अगई BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.33% हो गई।

शाहजहांपुर डिवीजन (जैतीपुर BO): लिस्ट 2 में 99.16% से गिरकर लिस्ट 3 में 98.6% हो गई।

शाहजहांपुर डिवीजन (कोटखास BO): लिस्ट 2 में 99% से गिरकर लिस्ट 3 में 98.46% हो गई।

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आजमगढ़ डिवीजन (नौहरा BO): लिस्ट 2 में 97.8% से गिरकर लिस्ट 3 में 95% हो गई।

आजमगढ़ डिवीजन (फतेहपुर BO): लिस्ट 2 में 97.6% से गिरकर लिस्ट 3 में 95% हो गई।

बांदा डिवीजन (छानी बुजुर्ग BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.6% हो गई।

फतेहगढ़ डिवीजन (निज़ामपुर BO): लिस्ट 2 में 99% से गिरकर लिस्ट 3 में 98% हो गई

SC (अनुसूचित जाति) आजमगढ़ डिवीजन (नेवादा BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.6% हो गई।

आजमगढ़ डिवीजन (धवरिया साथ BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.8% हो गई।

देवरिया डिवीजन (रायबारी BO): लिस्ट 2 में 98.71% से गिरकर लिस्ट 3 में 98.57% हो गई।

शाहजहांपुर डिवीजन (कोरिगवां BO): लिस्ट 2 में 99.23% से गिरकर लिस्ट 3 में 98.8% हो गई।

OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) आजमगढ़ डिवीजन (मेह मौनी BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.33% हो गई।

आजमगढ़ डिवीजन (धरमदासपुर नेवादा BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.33% हो गई।

आजमगढ़ डिवीजन (गोठा BO): लिस्ट 2 में 100% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.6% हो गई।

देवरिया डिवीजन (पिपरा बाजार BO): लिस्ट 2 में 99.8% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.23% हो गई।

फतेहगढ़ डिवीजन (तहपुर BO): लिस्ट 2 में 99.4% से गिरकर लिस्ट 3 में 99.2% हो गई।

प्रतापगढ़ डिवीजन (असराही BO): लिस्ट 2 में 99.83% से गिरकर लिस्ट 3 में 99% हो गई।

शाहजहांपुर डिवीजन (जैतीपुर BO): लिस्ट 2 में 98.83% से गिरकर लिस्ट 3 में 98.2% हो गई।

शाहजहांपुर डिवीजन (कुंद्रामाजरा BO): लिस्ट 2 में 98.8% से गिरकर लिस्ट 3 में 98.6% हो गई।

बिहार में कहां कहां गिरी जीडीएस कटऑफ अनारक्षित वर्ग (यूआर): पघारी बी.ओ. (बीपीएम पद): दूसरी सूची में यहाँ कटऑफ 100% था, जो तीसरी सूची में गिरकर 97.8% हो गया। यहां 2.2% की गिरावट आई है।

सेमरी डुमरी बी.ओ. (एबीपीएम पद): इसमें 97.4% से गिरकर 95.2% हो गया, जो 2.2% की कमी दर्शाता है।

पुतई एस.ओ. (डाक सेवक पद): कटऑफ 99% से घटकर 96.9231% हो गया (लगभग 2.07% की गिरावट)।

अलीनगर बी.ओ. (एबीपीएम पद): यहां 99.7143% से गिरकर 98.4% हो गया (लगभग 1.31% की गिरावट)।

अकौनी बी.ओ. (एबीपीएम पद): यहाँ 99.2% से घटकर 98.6% हो गया (0.6% की गिरावट)।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): सहरिया बी.ओ. (एबीपीएम पद): दूसरी सूची के 97.4% से गिरकर तीसरी सूची में यह 95.6% रह गया (1.8% की गिरावट)।

संस्कृत निर्मली बी.ओ. (एबीपीएम पद): कटऑफ 96.9231% से घटकर 95.2% हो गया (लगभग 1.72% की गिरावट)।

भवानीपुर बी.ओ. (एबीपीएम पद): यहाँ 98.7143% से कम होकर 97.6% हो गया (लगभग 1.11% की गिरावट)।

बघौल बी.ओ. (एबीपीएम पद): कटऑफ 98.8% से गिरकर 98.0% रह गया (0.8% की गिरावट)।

3. अनुसूचित जाति (एससी): नरूअर बी.ओ. (एबीपीएम पद): इसमें 98.4286% से गिरकर सीधा 96% कटऑफ हो गया। यह इस वर्ग में 2.42% की एक भारी गिरावट है।

रामनगर बी.ओ. (बीपीएम पद): यहाँ 96% से घटकर 95% हो गया (1.0% की गिरावट)।

4. अनुसूचित जनजाति (एसटी): औरही बी.ओ. (एबीपीएम पद): यहाँ कटऑफ 95% से गिरकर 92.15% रह गया (2.85% की भारी गिरावट)।

बेलैन बी.ओ. (एबीपीएम पद): इसमें 92% से घटकर 90.6667% हो गया

(लगभग 1.33% की गिरावट)।

फतेहपुर सांडा बी.ओ. (बीपीएम पद): यहां 92.15% से कम होकर 91% हो गया (1.15% की गिरावट)।

5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): सारा बी.ओ. (बीपीएम पद): इसमें कटऑफ 99.4% से गिरकर 98.6% हो गया (0.8% की गिरावट)।

बरनाथु बी.ओ. (बीपीएम पद): यहाँ कटऑफ 100% से घटकर 99.8% हो गया (0.2% की मामूली गिरावट)।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य - 10वीं कक्षा की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

- निवास प्रमाण पत्र

- पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)

- मेडिकल सर्टिफिकेट

क्या है जीडीएस वेतनमान (पद के अनुसार)

- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।

- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।

कुल 28,636 पदों का आरक्षण के आधार पर विवरण इस प्रकार है: सामान्य : 12,696 पद

ओबीसी : 5,694 पद

एससी : 3,942 पद

एसटी: 2,716 पद

EWS: 2,719 पद