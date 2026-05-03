India Post GDS तीसरी मेरिट लिस्ट PDF में ऐसे चेक करें अपना नाम, 28 हजार पदों पर होनी है भर्ती
India Post GDS 3rd Merit List 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। 28,000 से ज्यादा पदों के लिए तीसरी लिस्ट जल्द ही indiapostgdsonline.cept.gov.in पर जारी होने वाली है।
India Post GDS 3rd Merit List 2026 : अगर आपने भी इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों के लिए आवेदन किया था और पहली दो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया है, तो अब मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत बड़ी और शानदार खबर है। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट जल्द ही 28,000 से ज्यादा खाली पदों के लिए अपनी तीसरी मेरिट लिस्ट जारी करने की पूरी तैयारी में है। देश भर के लाखों नौजवान इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनका यह इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है।
अब तक 39 हजार उम्मीदवारों हो चुके हैं शॉर्टलिस्ट
आपको बता दें कि इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया के तहत अब तक दो सिलेक्शन लिस्ट जारी की जा चुकी हैं। इन दोनों लिस्ट के आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए, तो करीब 39,765 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। दूसरी मेरिट लिस्ट पिछले महीने 10 अप्रैल 2026 को जारी की गई थी। जिन भी लोगों का नाम उस दूसरी लिस्ट में आया था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 27 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब बारी उन कैंडिडेट्स की है जो पहली और दूसरी लिस्ट की कटऑफ में चंद नंबरों से अपनी जगह नहीं बना पाए थे। ऐसे सभी उम्मीदवारों की निगाहें और उम्मीदें अब पूरी तरह से तीसरी मेरिट लिस्ट पर टिकी हुई हैं।
कब तक आ सकती है तीसरी लिस्ट?
अब हर उम्मीदवार के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह लिस्ट कब आएगी? अगर हम इंडिया पोस्ट के पिछले भर्ती साइकिल और उनके काम करने के पैटर्न पर नजर डालें, तो स्थिति काफी साफ हो जाती है। आमतौर पर डाक विभाग पुरानी लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के 10 से 12 दिन के भीतर अगली मेरिट लिस्ट जारी कर देता है। चूंकि दूसरी लिस्ट का वेरिफिकेशन 27 अप्रैल 2026 को खत्म हुआ है, इसलिए पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी मेरिट लिस्ट मई के अगले हफ्ते में आ जाएगी। बहुत मुमकिन है कि लिस्ट मई के दूसरे हफ्ते के आसपास ही रिलीज कर दी जाए। हालांकि, विभाग की तरफ से अभी तक कोई पक्की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, और एकदम सटीक जानकारी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी से रहें तैयार
अगर आपको लगता है कि आपके 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स हैं और तीसरी लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है, तो आपको अभी से कमर कस लेनी चाहिए। लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया जाता है। आपको तय समय के भीतर अपने अलॉट किए गए डिवीजनल ऑफिस में जाकर अपने सारे कागज चेक कराने होंगे। इसलिए अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, कंप्यूटर का कोई बेसिक सर्टिफिकेट और अपना जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो तो) एकदम रेडी रखें। कोई भी कागज कम होने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, इसलिए ऐन मौके की भागदौड़ से बचें।
कैसे करें इंडिया पोस्ट GDS 3rd मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड?
रिजल्ट चेक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। लिस्ट आने के बाद अपना नाम कैसे देखना है... इसके लिए बस नीचे दिए गए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में इंडिया पोस्ट GDS की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.cept.gov.in को खोलें।
2. होमपेज पर जाते ही आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, वहां आपको "Selection List" या "Shortlisted Candidates" वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपके सामने देश के सभी राज्यों और पोस्टल सर्कल की एक ड्रॉप-डाउन लिस्ट आ जाएगी। आपने जिस राज्य या सर्कल से GDS भर्ती के लिए अप्लाई किया था, उसे सावधानी से चुनें।
4. अपने राज्य पर क्लिक करते ही तीसरी मेरिट लिस्ट की PDF फाइल खुलकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आप चाहें तो इसे अपने फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं।
5. अंत में, डाउनलोड की गई PDF फाइल को खोलें और सर्च बार में अपना नाम या रोल नंबर टाइप करें। अगर आपका नंबर वहां चमक रहा है, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव