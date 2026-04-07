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India Post GDS 2nd Merit List Cut off : इंडिया पोस्ट gds दूसरी मेरिट लिस्ट में कटऑफ कितनी गिरेगी, क्या आसार

Apr 07, 2026 02:49 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India Post GDS 2nd Merit list Cut off : भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर भर्ती के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब लाखों उम्मीदवारों की निगाहें दूसरी मेरिट लिस्ट पर टिकी हैं।

India Post GDS 2nd Merit List Cut off : इंडिया पोस्ट gds दूसरी मेरिट लिस्ट में कटऑफ कितनी गिरेगी, क्या आसार

India Post GDS 2nd Merit list Cut off : भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर भर्ती के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब लाखों उम्मीदवारों की निगाहें दूसरी मेरिट लिस्ट पर टिकी हैं। वे उम्मीदवार जो बहुत कम अंतर से पहली लिस्ट में जगह बनाने से चूक गए थे, उनके लिए यह एक बड़ा मौका है। डाक विभाग द्वारा दूसरी मेरिट लिस्ट बहुत जल्द घोषित करने की संभावना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान जैसे हिंदी राज्यों में अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी वर्ग की सेकेंड जीडीएस कटऑफ 96 प्रतिशत से 100 प्रतिशत रह सकती है। एससी व एसटी वर्ग के लिए यह 92 से 100 प्रतिशत के बीच रह सकती है। पहली लिस्ट में अधिकांश राज्य में जनरल वर्ग की कटऑफ 100 प्रतिशत रही है।

प्रयागराज डाक मंडल में करीब आधे नहीं आए

प्रयागराज डाक मंडल में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के 97 पदों पर भर्ती की जा रही है। विभाग की ओर से सभी 97 पदों के लिए चयन कर अभिलेख सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था लेकिन इसके लिए 54 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे। इन 54 अभ्यर्थियों में से अंतिम रूप से 51 का चयन किया गया। इनमें भी उत्तर प्रदेश के केवल तीन ही अभ्यर्थी हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रवर डाक अधिक्षक सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती हाईस्कूल की मेरिट के आधार पर की जाती है।

कोराना काल के चलते शत प्रतिशत कटऑफ

कोराना काल में हरियाणा और पंजाब के छात्रों को वहां की सरकार ने शत प्रतिशत अंक दिए थे। जिसके कारण भर्ती में उनका दबदबा है। चयनित अभ्यर्थियों में उत्तर प्रदेश के मात्र तीन उम्मीदवार शामिल हैं, जिनके हाईस्कूल में 95 प्रतिशत अंक हैं जबकि शेष 48 अभ्यर्थी हरियाणा और पंजाब के हैं।

रिजल्ट कैसे चेक करें?

जैसे ही इंडिया पोस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव करेगा, उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से अपना नाम चेक कर सकेंगे:

  1. सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Candidate's Corner' के तहत 'GDS 2026 Schedule-I Shortlisted Candidates' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपने संबंधित राज्य (सर्किल) का चुनाव करें, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या बिहार।

4. अब 'Supplementary List-II' के लिंक पर क्लिक करें।

5. एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुलेगी, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:इंडिया पोस्ट GDS दूसरी मेरिट लिस्ट कब आएगी? ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

अगला कदम: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

जिन उम्मीदवारों का नाम दूसरी लिस्ट में आएगा, उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर आवंटित 'सत्यापन अधिकारी' के पास जाना होगा। आपको अपने साथ ये ओरिजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए साथ ले जाने होंगे:

10वीं कक्षा की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

निवास प्रमाण पत्र

पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)

मेडिकल सर्टिफिकेट

क्या है जीडीएस वेतनमान (पद के अनुसार)

- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।

- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।

कुल 28,636 पदों का आरक्षण के आधार पर विवरण इस प्रकार है:

सामान्य : 12,696 पद

ओबीसी : 5,694 पद

एससी : 3,942 पद

एसटी: 2,716 पद

EWS: 2,719 पद

दिव्यांग : 869 पद

ये भी पढ़ें:हरियाणा और पंजाब वाले कैसे ले जा रहे यूपी की जीडीएस नौकरी, कटऑफ आसमान पर क्यों

राज्य (सर्किल ) रिक्त पद स्थानीय भाषा

उत्तर प्रदेश (UP) 3,169 हिंदी

महाराष्ट्र 3,553 मराठी / कोंकणी

पश्चिम बंगाल 2,983 बंगाली / हिंदी / अंग्रेजी

मध्य प्रदेश 2,102 हिंदी

तमिलनाडु 2,009 तमिल

बिहार 1,344 हिंदी

ओडिशा 1,191 उड़िया

छत्तीसगढ़ 1,155 हिंदी

राजस्थान 634 हिंदी

झारखंड 908 हिंदी

उत्तराखंड 436 हिंदी

दिल्ली 38 हिंदी

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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