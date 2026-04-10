India Post GDS 2nd Merit List Cut off : क्या 5% अंक तक गिरेगी कटऑफ, इंडिया पोस्ट gds दूसरी मेरिट कटऑफ कितनी संभव

Apr 10, 2026 09:23 am IST

India Post GDS ki second list ki cut off kitni jayegi : पिछले साल यानी 2025 की जीडीएस मेरिट लिस्ट का विश्लेषण किया जाए तो यूपी और बिहार समेत कई राज्यों के विभिन्न डिविजनों में मेरिट लिस्ट 1 से लिस्ट 2 की कटऑफ में व्यापक गिरावट देखी गई थी। बिहार में लगभग सभी डिवीजनों और श्रेणियों में कटऑफ नीचे आई थी।

India Post GDS 2nd Merit list Cut off : इंडिया पोस्ट जीडीएस 2nd मेरिट लिस्ट बहुत जल्द indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जारी होने वाली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान जैसे हिंदी राज्यों में ऐसे उम्मीदवार जो कुछेक मार्क्स से फर्स्ट मेरिट में जगह बनाने से चूक गए थे, उनका नाम सेकेंड मेरिट में आ सकता है। पिछले साल यानी 2025 की जीडीएस मेरिट लिस्ट का विश्लेषण किया जाए तो यूपी और बिहार समेत कई राज्यों के विभिन्न डिविजनों में मेरिट लिस्ट 1 से लिस्ट 2 की कटऑफ में व्यापक गिरावट देखी गई थी। बिहार में लगभग सभी डिवीजनों और श्रेणियों (UR, OBC, SC, ST, EWS, PWD) में कटऑफ नीचे आई थी। यूपी में विशेष रूप से PWD, ST, SC और EWS श्रेणियों के साथ-साथ कुछ अनारक्षित (UR) सीटों पर भी कटऑफ में गिरावट दर्ज की गई थी। इस बहाली से जीडीएस के 28636 पदों पर भर्ती होनी है।

बिहार में पिछले साल की फर्स्ट से सेकेंड जीडीएस मेरिट लिस्ट कटऑफ में कहां कहां गिरावट आई थी 1. औरंगाबाद (बिहार) डिवीजन इस डिवीजन में कई पदों पर 1 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है:

- अंछा (Anchha बीओ) (UR): कटऑफ 100% से गिरकर 98.8571%

कैथी बीओ (UR): 99.5% से गिरकर 98.2% पर

WAR एसओ (ST): यहां बड़ी गिरावट देखी गई, जहां कटऑफ 95% से गिरकर 91%

खैरादीप बीओ (ST): 94% से गिरकर 92.2%

2. भागलपुर डिवीजन अमरपुर एसओ (SC): कटऑफ 100% से कम होकर 98.2%

रंगा बीओ (SC): 99.6% से गिरकर 97.6% पर

सतजोरी बीओ (EWS): 98.1429% से गिरकर 96.7143%

मिराहट्टी बीओ (ST): 95% से गिरकर 93.4167%

3. कटिहार डिवीजन तेल्टा बीओ (SC): यहां कटऑफ में 5% की भारी गिरावट आई, जो 100% से सीधे 95% पर आ गई।

मोरसांडा एसओ (ST): 96.2% से गिरकर 91.2% हो गई ।

Dogharia बीओ (UR): 100% से गिरकर 98.1429% हो गई ।

4. समस्तीपुर डिवीजन संगमा बीओ (PWD-A): 100% से गिरकर 96.4% पर आ गई ।

चखाबिब बीओ (EWS): 98% से गिरकर 95% रह गई ।

सिबईसिंगपुर बीओ (ST): 92.15% से कम होकर 90.25% हो गई ।

5. सहरसा डिवीजन इकराह बीओ (PWD-C): यहां लगभग 6% की गिरावट देखी गई, कटऑफ 99% से गिरकर 93.2% हो गई।

बसंतपुर बीओ (SC): 100% से गिरकर 98.4615% हो गई ।

6. सीतामढ़ी डिवीजन जोगीवाना बीओ (SC): 100% से गिरकर 97.2% रह गई ।

फुलकहान बीओ (ST): 98.5% से गिरकर 93.4167% पर आ गई ।

Dharharwa बीओ (EWS): 99.2% से गिरकर 97.2% हो गई।

7. अन्य महत्वपूर्ण गिरावट पटना डिवीजन: पाकरी बीओ (ST) की कटऑफ 94.1667% से गिरकर 92.8% हो गई।

रोहतास डिवीजन: Tetrarh बीओ (PWD-DE) में भारी गिरावट आई, जहां कटऑफ 97.2% से गिरकर 88.6% रह गई ।

सिवान डिवीजन: भावराजपुर बीओ (ST) की कटऑफ 100% से गिरकर 95.8% हो गई।

सामान्य तौर पर अनारक्षित और ओबीसी श्रेणियों में कटऑफ अक्सर 100 फीसदी या 99% से गिरकर 98% के आसपास आई, जबकि SC, ST और PWD श्रेणियों में गिरावट अधिक (3% से 8% तक) देखी गई थी।

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में पिछले साल की फर्स्ट से सेकेंड जीडीएस मेरिट लिस्ट कटऑफ में कहां कहां गिरावट आई थी।

अयोध्या डिवीजन : यहां कादनपुर बीओ (BPM - PWD-A) की कटऑफ पहली सूची में 93.1 थी, जो दूसरी सूची में गिरकर 92.6667 हो गई। इसी तरह कुचेरा SO (ABPM - PWD-B) में कटऑफ 94.8 से गिरकर 93.6667 पर आ गई थी।

बलिया डिवीजन : कई पदों पर कटऑफ में गिरावट आई। उदाहरण के लिए, दीघार बीओ (ABPM - SC) में कटऑफ 100 से कम होकर 99.2 हो गई।

हल्दिरामपुर बीओ (ABPM - EWS) में यह 100 से गिरकर 99.4 और हरदत्तपुर बीओ (ABPM - UR) में 100 से गिरकर 99.6667 हो गई ।

गोण्डा डिवीजन : यहां नौबस्ता बीओ (ABPM - ST) की कटऑफ में बड़ी गिरावट देखी गई है, जो पहली सूची में 99 थी और दूसरी सूची में केवल 91 रह गई थी।

कर्दा बीओ (ABPM - EWS) में भी यह 100 से गिरकर 98.5714 हो गई थी।

हरदोई डिवीजन : इस डिवीजन में कटऑफ में काफी गिरावट आई । लमकन बीओ (ABPM - OBC) की कटऑफ 99.8 से गिरकर 97.6 (2.2% की गिरावट) हो गई ।

लोनार बीओ (ABPM - SC) में यह 99.6667 से गिरकर 98.1667 और मझिया बीओ (ABPM - SC) में 99.8333 से गिरकर 98.2 हो गई।

जौनपुर डिवीजन : यहां अधानपुर बीओ (BPM - UR) और आशापुर बीओ (ABPM - UR) दोनों में कटऑफ 100 से गिरकर 99.8 हो गई।

उमरी बीओ (BPM - ST) में यह 93.8333 से मामूली रूप से गिरकर 93.6667 हुई।

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रायबरेली डिवीजन : अचई बीओ (BPM - EWS) में कटऑफ में 2.2% की बड़ी गिरावट आई है, जहां यह 100 से गिरकर 97.8 हो गई ।

बरारा बुजुर्ग बीओ (ABPM - UR) में भी कटऑफ 100 से गिरकर 98.6 पर आ गई ।

शाहजहांपुर डिवीजन : अमोरा बीओ (BPM - PWD-A) में कटऑफ 92.5 से गिरकर 91.2 हो गई है

ओवरऑल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान जैसे हिंदी राज्यों में अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी वर्ग की सेकेंड जीडीएस कटऑफ 96 प्रतिशत से 100 प्रतिशत रह सकती है। एससी व एसटी वर्ग के लिए यह 92 से 100 प्रतिशत के बीच रह सकती है। पहली लिस्ट में अधिकांश राज्य में जनरल वर्ग की कटऑफ 100 प्रतिशत रही है।

कटऑफ क्यों रह रही 99 से 100 फीसदी के बीच कोराना काल में हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में छात्रों को शत प्रतिशत अंक मिले थे। जिसके कारण जीडीएस भर्ती में उनका दबदबा है। पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रयागराज मंडल के लिए चयनित अभ्यर्थियों में उत्तर प्रदेश के मात्र तीन उम्मीदवार शामिल हैं, जिनके हाईस्कूल में 95 प्रतिशत अंक हैं जबकि शेष 48 अभ्यर्थी हरियाणा और पंजाब के हैं।

India Post GDS 2nd Merit List 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस सेकंड लिस्ट कैसे चेक करें डाक विभाग द्वारा जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी की जाएगी। आप इसे नीचे बताए कुछ आसान स्टेप्स के जरिए चेक कर पाएंगे। स्टेप 1- सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाएं।

स्टेप 2 - बाएं हाथपर आपको Shortlisted Candidates Schedule-1 January 2026 List-II का लिंक नजर आएगा।

स्टेप 3- इस पर आप जैसे की क्लिक करेंगे आपके सामने सर्किल वाइज मेरिट लिस्ट देखने का विकल्प आएगा।

स्टेप 4- अब आपने जिस भी सर्किल से इस भर्ती में अप्लाई किया है, उसे सेलेक्ट करें।

स्टेप 5- लिस्ट खुलने के बाद Ctrl+F करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।

अगर पीडीएफ में यह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो आप जीडीएस गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। अगर नहीं हुए तो आप तीसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं। नाम आने पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन उम्मीदवारों का नाम दूसरी लिस्ट में आएगा, उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर आवंटित सत्यापन अधिकारी के पास जाना होगा। आपको अपने साथ ये ओरिजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए साथ ले जाने होंगे।

10वीं कक्षा की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

निवास प्रमाण पत्र

पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)

मेडिकल सर्टिफिकेट

क्या है जीडीएस वेतनमान (पद के अनुसार)

- बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।

- एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।

कुल 28,636 पदों का आरक्षण के आधार पर विवरण इस प्रकार है: सामान्य : 12,696 पद

ओबीसी : 5,694 पद

एससी : 3,942 पद

एसटी: 2,716 पद

EWS: 2,719 पद