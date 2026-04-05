जल्द आ रही है India Post GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट, PDF से ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट 2026 जल्द जारी होने वाली है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार बिना किसी परीक्षा के सीधे सरकारी नौकरी पा सकेंगे।
अगर आपने भी इंडिया पोस्ट जीडीएस (India Post GDS) यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 का फॉर्म भरा था, तो समझ लीजिए कि अब आपका लंबा इंतजार खत्म होने की कगार पर है। खबरों और अपडेट्स की मानें तो भारतीय डाक विभाग अपनी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट (India Post GDS 2nd Merit List) का ऐलान बहुत जल्द करने जा रहा है। आजकल के इस कड़े मुकाबले वाले दौर में जहां एक छोटी सी नौकरी के लिए भी भारी-भरकम परीक्षाएं और लंबे इंटरव्यू पास करने पड़ते हैं, वहां सीधे 10वीं के नंबरों की बुनियाद पर सरकारी नौकरी मिलना किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद से ही उन तमाम उम्मीदवारों की धड़कनें तेज थीं, जो थोड़े से मार्जिन से चूक गए थे। अब इस दूसरी लिस्ट ने एक बार फिर से लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है।
28 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
आपको बता दें कि इस पूरी मुहिम के तहत 28,636 पदों को भरा जाना है। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे शानदार बात यही है कि इसमें किसी भी तरह की लिखित परीक्षा का झंझट नहीं रखा गया है। उम्मीदवारों का जो चयन हो रहा है, वो सीधे तौर पर उनके 10वीं कक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि दूर-दराज के गांवों से लेकर छोटे शहरों तक के लाखों युवाओं ने इस सुनहरे मौके को लपकने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की किस्मत का फैसला
इस भर्ती का दायरा पूरे हिंदुस्तान में फैला है। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे तमाम राज्य शामिल हैं। हर जोन के युवाओं को इस मौके का फायदा उठाने का बराबर हक मिला है।
क्या होता है एक ग्रामीण डाक सेवक का असल काम?
बहुत से लोगों को लगता है कि डाक सेवक का काम सिर्फ चिट्ठियां बांटना है, लेकिन हकीकत इससे बहुत आगे है। आज के वक्त में एक ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश के दूर-दराज के गांवों और कस्बों में संचार और बैंकिंग सुविधाओं की सबसे मजबूत रीढ़ माना जाता है। ये सिर्फ डाक नहीं पहुंचाते, बल्कि पोस्ट ऑफिस की तमाम बचत योजनाओं, बीमा पॉलिसियों और सरकार की कई जरूरी स्कीम्स को सीधे गांव के आम आदमी तक ले जाने का एक बड़ा जरिया हैं। गांव के बुजुर्गों के हाथ में उनकी पेंशन थमाने से लेकर मनी ऑर्डर पहुंचाने तक का बेहद जिम्मेदारी वाला काम इन्हीं के कंधों पर होता है।
चुटकियों में ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट
अब आपके जहन में सबसे बड़ा और लाजमी सवाल यही उठ रहा होगा कि भई आखिर हम अपना रिजल्ट या मेरिट लिस्ट चेक कैसे करेंगे? तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डाक विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को इतना आसान और पारदर्शी रखा है कि आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप के जरिए घर की चारदीवारी में बैठकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
पहला कदम: सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाकर भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in खोलें।
दूसरा कदम: वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपकी नजर 'India Post GDS Merit List PDF' या इससे मिलते-जुलते एक सीधे लिंक पर पड़ेगी। इस लिंक पर क्लिक कर दें।
तीसरा कदम: लिंक पर क्लिक करते ही आप एक नए वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको देश भर के अलग-अलग जोन्स (Zones) यानी राज्यों के हिसाब से मेरिट लिस्ट की एक साफ सूची नजर आएगी।
चौथा कदम: अब यहां आपको उस राज्य या जोन के लिंक पर क्लिक करना है जहां से आपने इस भर्ती के लिए अपना आवेदन जमा किया था।
पांचवां कदम: जैसे ही आप अपने राज्य वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी। इस फाइल में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम सर्च करके अपना रिजल्ट चुटकियों में देख सकते हैं।
छठा कदम: भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इस पीडीएफ को अपने डिवाइस में फौरन सेव (Save) कर लें और हो सके तो इसका एक प्रिंट आउट भी निकालकर अपने पास महफूज रख लें।
डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन आगे की प्रक्रिया
जिन खुशकिस्मत उम्मीदवारों का नाम इस दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाता है, उन्हें अब बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपने डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी में जुट जाना चाहिए। अपनी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मांगे गए बाकी सभी जरूरी कागजात की फाइल अभी से बिल्कुल तैयार रखें। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया और अगली लिस्ट के किसी भी नए अपडेट से जुड़ी पुख्ता जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर ही विजिट करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव