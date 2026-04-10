इंडिया पोस्ट GDS दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, indiapostgds.gov.in पर तुरंत चेक करें अपना रिजल्ट
india post gds 2nd merit list 2026 out: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिजल्ट और वेरिफिकेशन डिटेल चेक करें।
india post gds 2nd merit list 2026 out: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की पहली मेरिट लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 10 अप्रैल 2026 को भारतीय डाक विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट indiapostgds.gov.in पर बहुप्रतीक्षित दूसरी मेरिट लिस्ट (india Post GDS 2nd Merit List) का ऐलान कर दिया है। जब से इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की पहली मेरिट लिस्ट जारी की थी, तब से ही जिन उम्मीदवारों का नंबर उस 28,558 लोगों की शुरुआती लिस्ट में नहीं आ पाया था उनके दिलों की धड़कनें काफी तेज थीं। हर किसी के मन में बस यही एक सवाल था कि क्या अब उनका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर सरकारी नौकरी का यह सपना एक बार फिर से अधूरा ही रह जाएगा? तो अब आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
india post gds 2nd merit list 2026 out : कैसे चेक करें GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट?
अपना रिजल्ट देखने का तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। आपको किसी साइबर कैफे के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस नीचे दिए गए इन आसान से स्टेप्स को अपने मोबाइल पर फॉलो करें -
सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में इंडिया पोस्ट GDS के आधिकारिक पोर्टल indiapost.gov.in को खोलें।
वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचने के बाद, आपको अपनी स्क्रीन पर बाईं तरफ 'Candidate’s Corner' का एक सेक्शन दिखाई देगा।
उसी सेक्शन में आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। वहां आपको 'Online Engagement' लिखा हुआ नजर आएगा।
यहीं पर आपको “2nd Merit List PDF” का एक चमकता हुआ लिंक मिलेगा, जिस पर आपको तुरंत क्लिक करना है।
लिंक पर जाते ही आपके सामने देश भर के तमाम पोस्टल सर्कल्स यानी राज्यों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से अपना संबंधित राज्य या सर्किल चुनें।
आपका राज्य चुनते ही, उस जगह की मेरिट लिस्ट की पूरी पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर झट से डाउनलोड होकर खुल जाएगी।
अब इस लंबी लिस्ट में एक एक करके अपना नाम ढूंढने के लिए परेशान ना हों। अगर कंप्यूटर पर हैं तो कीबोर्ड से 'Ctrl + F' दबाएं, या फोन में हैं तो ऊपर 'Search' वाले आइकन पर जाएं और अपना 7 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सीधे सर्च करें।
अगर लिस्ट में आपका नंबर आ गया है तो आपका सिलेक्शन हो गया है।
28 हजार से भी ज्यादा पदों का है पूरा मामला
आपको याद दिला दें कि इस साल डाक विभाग ने देशभर के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं। कुल 28,636 खाली पदों को भरने के लिए यह पूरी चयन प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। इन पदों में सिर्फ ग्रामीण डाक सेवक (GDS) ही नहीं, बल्कि ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) जैसे कई अहम और जिम्मेदारी वाले पद भी शामिल हैं। पूरे देश से लाखों नौजवानों ने अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद में इन पदों के लिए पूरे जोश के साथ आवेदन किया था। अब इस दूसरी मेरिट लिस्ट के जरिए एक बार फिर से हजारों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया है। इस नई और ताजा पीडीएफ फाइल में उन सभी नए चुने गए खुशनसीब उम्मीदवारों के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद हैं, जिन्हें अब आगे के अहम राउंड यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए आधिकारिक तौर पर बुलावा भेजा गया है। आप अपना सिलेक्शन स्टेटस बहुत ही आसानी से ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से देख सकते हैं।
इन चार राज्यों के उम्मीदवारों को करना होगा थोड़ा और इंतजार
अपना रिजल्ट चेक करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात जान लेना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में चुनाव का माहौल है और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) सख्ती से लागू है। ठीक इसी वजह से कुछ चुनिंदा राज्यों की सप्लीमेंट्री लिस्ट या मेरिट लिस्ट को फिलहाल के लिए विभाग द्वारा रोक दिया गया है। अगर आप असम, केरल, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और आपने वहां के सर्किल से फॉर्म भरा था, तो आपको बता दें कि आपका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइंस का पालन करते हुए डाक विभाग ने इन चार जगहों के नतीजे होल्ड पर रखे हैं। हालांकि, बाकी पूरे देश के सभी सर्कल्स का रिजल्ट पूरी तरह से आ चुका है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव