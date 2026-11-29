India Post GDS 2nd Merit List: आज खत्म होगा इंतजार? 30 नवंबर को दूसरी लिस्ट आने की चर्चा, यहां देखें अपना नाम
इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट 30 नवंबर तक आने की चर्चा है। आधिकारिक तारीख अभी नहीं आई। जानिए 23757 पदों की भर्ती का हाल।
India Post GDS 2nd Merit List: डाकिया बाबू की वर्दी का सपना देख रहे हजारों नौजवानों की नींद उड़ी हुई है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आता है। एक ही सवाल दिमाग में घूमता है। क्या आज आ गई दूसरी लिस्ट? इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट को लेकर यही बेचैनी गांव से शहर तक दिख रही है।
30 नवंबर तक आने की चर्चा
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कल यानी 30 नवंबर तक दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लें। भारतीय डाक की तरफ से तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी तक जो भी तारीखें चल रही हैं वे अनुमान भर हैं।
इससे पहले नवंबर के दूसरे हफ्ते में भी लिस्ट आने की खबरें उड़ी थीं। वह तारीखें निकल गईं और लिस्ट नहीं आई। इसलिए अफवाहों पर भरोसा करके दौड़ लगाने से बेहतर है कि आप सीधे सरकारी पोर्टल पर नजर रखें।
अब तक क्या हुआ
यह भर्ती जुलाई 2026 के शेड्यूल-II के तहत हो रही है। कुल 23757 पदों पर नियुक्ति होनी है। पहली मेरिट लिस्ट अक्टूबर में आई थी। उसके बाद चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच चली। यह प्रक्रिया 27 अक्टूबर तक चलने की बात सामने आई।
अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। भर्ती नियमों के मुताबिक कई उम्मीदवार जांच में नहीं पहुंचते। कुछ के कागज सही नहीं निकलते। कुछ लोग नौकरी जॉइन ही नहीं करते। ऐसे में पद खाली रह जाते हैं। इन खाली पदों को भरने के लिए विभाग दूसरी लिस्ट निकालता है। इसे सप्लीमेंट्री लिस्ट भी कहा जाता है। यानी जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं था उनके लिए यह दूसरा मौका है।
लिस्ट में क्या क्या होगा
इंडिया पोस्ट मेरिट लिस्ट सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग जारी करता है। यह पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। इसमें सीरियल नंबर, डिवीजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट का नाम, पोस्ट कम्युनिटी यानी वर्ग, रजिस्ट्रेशन नंबर और प्राप्त अंक दर्ज रहते हैं।
इस भर्ती में न कोई लिखित परीक्षा होती है न इंटरव्यू। चयन पूरी तरह 10वीं के अंकों पर टिका है। इसलिए कटऑफ का खेल बहुत अहम हो जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कटऑफ पिछली लिस्ट से थोड़ा नीचे आ सकता है। वजह साफ है। जब खाली सीटें बचती हैं तो मेरिट की रेखा नीचे खिसकती है।
ऐसे डाउनलोड करें अपनी लिस्ट
सिर्फ चार कदम में आप अपना नाम खोज सकते हैं।
- पहला कदम- indiapost.gov.in/gdsonlineengagement वेबसाइट खोलें।
- दूसरा कदम- होम पेज पर Shortlisted Candidates: Schedule-II, July-2026 पर क्लिक करें।
- तीसरा कदम- अपना राज्य चुनें और उसके नीचे 2nd मेरिट लिस्ट पीडीएफ पर क्लिक करें।
- चौथा कदम- राज्य की लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी। इसे डाउनलोड कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खोजें।
फर्जी लिंक से रहें सावधान
ऐसे मौकों पर ठग सक्रिय हो जाते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सऐप पर नकली लिस्ट और पैसे मांगने वाले लिंक घूमने लगते हैं। याद रखिए कि डाक विभाग मेरिट लिस्ट देखने के लिए किसी से पैसा नहीं मांगता। सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर भरोसा करें। किसी भी अनजान लिंक पर अपनी जानकारी न डालें।
नाम न आए तो क्या करें
अगर दूसरी लिस्ट में आपका नाम न दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं। जब तक सभी पद नहीं भरते तब तक तीसरी लिस्ट आने की गुंजाइश बनी रहती है। अपने कागज तैयार रखें। दसवीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और फोटो एक फाइल में सहेज लें। नाम आते ही दस्तावेज जांच की तारीख तय समय में पूरी करनी होगी। देर की तो मौका हाथ से निकल सकता है।
फिलहाल गेंद डाक विभाग के पाले में है। लिस्ट कल आए या कुछ दिन बाद इसका फैसला विभाग को ही करना है। तब तक उम्मीदवार सब्र रखें और रोज पोर्टल की जांच करते रहें। जिनका नाम आएगा उनके लिए यह सरकारी नौकरी की पहली सीढ़ी होगी। बाकी के लिए अगली लिस्ट का रास्ता खुला रहेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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