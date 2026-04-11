India Post GDS 2nd Merit Cut Off : कितनी गिरी 2nd जीडीएस कटऑफ, कहां बने कितने चांस, यहां देखें ब्योरा

Apr 11, 2026 11:59 am IST

India Post GDS 2nd Merit Cut Off : इंडिया पोस्ट जीडीएस सेकेंड मेरिट कटऑफ के विश्लेषण से पता चलता है कि जनरल कैटेगरी की कटऑफ अधिकांश जगहों पर 100 की 100 प्रतिशत पर बनी हुई है। वहीं एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जैसे आरक्षित वर्गों की कटऑफ कई जगहों पर गिरी है।

India Post GDS 2nd Merit list Cut off : इंडिया पोस्ट जीडीएस 2nd मेरिट लिस्ट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जारी कर दी गई है। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, एमपी जैसे हिंदी राज्यों की सेकेंड मेरिट कटऑफ के विश्लेषण से पता चलता है कि जनरल कैटेगरी की कटऑफ अधिकांश जगहों पर 100 की 100 प्रतिशत पर बनी हुई है। वहीं एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जैसे आरक्षित वर्गों की कटऑफ कई जगहों पर गिरी है। यूपी में मुजफ्फरनगर और गाजीपुर जैसे डिवीजनों में आरक्षित श्रेणियों (विशेषकर ST और EWS) की कटऑफ में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। बिहार में औरंगाबाद डिवीजन में कटऑफ में काफी गिरावट आई है। यहां देखें राज्यवार ब्योरा-

बिहार डाक विभाग की सेकेंड मेरिट लिस्ट में लिस्ट 1 की तुलना में कई जिलों और श्रेणियों की कटऑफ में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। औरंगाबाद बिहार डिवीजन इस डिवीजन में कटऑफ में काफी गिरावट आई है:

अकबरपुर बी.ओ. (ABPM, ST): यहां कटऑफ 95% से घटकर 93% हो गई है।

अकौनी बी.ओ. (Akauni BO - ABPM, UR): यहां कटऑफ 100% से गिरकर 99.2% पर आ गई है।

बेलैन बी.ओ. (Belain BO - ABPM, ST): इसमें बड़ी गिरावट देखी गई है, जहां कटऑफ 95.6667% से कम होकर 92% रह गई है।

पिरथू बी.ओ. (Pirthoo BO - ABPM, PWD-C): यहां कटऑफ 99.6%

से गिरकर 96% हो गई है। अंबा एस.ओ. (Amba SO - Daksevak, EWS): यहां कटऑफ 99.4286% से घटकर 98.6667% हो गई है।

तेजपुरा बी.ओ. ( BPM, UR): यहां भी गिरावट दर्ज की गई है, जहां कटऑफ 100% से गिरकर 98.7143% हो गई है।

दरभंगा डिवीजन दरभंगा में भी कई पदों के लिए कटऑफ नीचे आई है:

अहिलवारा बी.ओ. (Ahilwara BO - ABPM, SC): यहां कटऑफ 100%

से गिरकर 98.4286% हो गई है।

मधुपुर बी.ओ. (Madhupur BO - ABPM, UR): यहां कटऑफ 100% से गिरकर 98.4286% हो गई है।

थरमा बी.ओ. (Tharma BO - ABPM, SC): यहां कटऑफ 100% से घटकर 97.6923% हो गई है।

बघौल बी.ओ. (Baghaul BO - ABPM, OBC): यहां कटऑफ 100% से घटकर 98.8% रह गई है।

चंदाउना बी.ओ. (Chandauna BO - ABPM, UR): यहां कटऑफ 100% से कम होकर 98.6% हो गई है।

समस्तीपुर डिवीजन माहें बी.ओ. (Mahen BO - ABPM, SC): यहां कटऑफ 99.4%

से घटकर 98.2% हो गई है।

महुली बी.ओ. (Mahuli BO - ABPM, EWS): यहां बड़ी गिरावट देखी गई है, जहां कटऑफ 99% से गिरकर 95.8% हो गई है।

पश्चिम चंपारण डिवीजन बरवा ओझा बी.ओ. (Barwa Ojha BO - ABPM, UR): यहां कटऑफ 100% से घटकर 97.8333% हो गई है।

बड़ियारवा बी.ओ. (Bariarwa BO - BPM, ST): यहां कटऑफ 98% से घटकर 95.4% रह गई है।

अन्य डिवीजन भोजपुर डिवीजन: सोनबरसा बी.ओ. (BPM, EWS) की कटऑफ 100% से गिरकर 99.2% हो गई है।

बक्सर डिवीजन: आशा परारी बी.ओ. (ABPM, OBC) की कटऑफ 100% से कम होकर 99.7143% हो गई है।

gds

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जीडीएस चयन की पहली सूची की तुलना में दूसरी सूची (List 2) में कई जोन और श्रेणियों की कटऑफ में गिरावट दर्ज की गई है। मुख्य रूप से ST, EWS और PWD श्रेणियों में अधिक गिरावट देखी गई है, जबकि UR और OBC में कुछ स्थानों पर मामूली कमी आई है।

मुजफ्फरनगर और गाजीपुर जैसे डिवीजनों में आरक्षित श्रेणियों (विशेषकर ST और EWS) की कटऑफ में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है

श्रेणीवार और जोनवार विवरण निम्नलिखित है: 1. अनारक्षित श्रेणी इस श्रेणी में कटऑफ अभी भी कई जगह 100% है, लेकिन कुछ डिवीजनों में गिरावट आई है:

खिरी डिवीजन: अडलिसपुर BO (100% से गिरकर 99.2%) और अंबरसोट BO (100% से गिरकर 99%)

गाजीपुर डिवीजन: टोकवा BO में कटऑफ 100% से गिरकर 99.6% हो गई है

कानपुर मोफुसिल: अंता BO (100% से 99.3333%) और अकारू BO (100% से 99.8%) में गिरावट हुई है।

2. OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) खिरी डिवीजन: बंजरिया BO में कटऑफ 100% से गिरकर 98.6% और गणेशपुर BO में 100% से 98.8% पर आ गई है।

शाहजहांपुर डिवीजन: कुंद्रामाजरा BO में कटऑफ 99.6% से गिरकर 98.8% हो गई है।

गाजीपुर डिवीजन: पतार BO में कटऑफ 99.7143% से गिरकर 99.1667% दर्ज की गई है।

3. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) EWS श्रेणी में कई डिवीजनों में स्पष्ट गिरावट देखी गई है:

गाजीपुर डिवीजन: चौबेपुर BO में कटऑफ 98.8% से गिरकर 96% और सुभाषनगर SO में 96% से गिरकर 95.2% हो गई है।

कानपुर मोफुसिल: बगवा कोला BO में कटऑफ 99.8% से गिरकर 97.2% पर आ गई है।

शाहजहांपुर डिवीजन: कमलापुर BO में यह 99.6% से गिरकर 98% हो गई है।

4. SC (अनुसूचित जाति) गाजीपुर डिवीजन: उतरांव BO (99.8% से 99.1667%) और जहूराबाद BO (100% से 99.5%) में गिरावट आई है।

वाराणसी पूर्व: मठेला BO में कटऑफ 100% से गिरकर 99.6% हो गई है।

5. ST (अनुसूचित जनजाति) ST श्रेणी में लिस्ट 2 के दौरान सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है:

मुजफ्फरनगर डिवीजन: सतगुरु नगर BO में कटऑफ 95% से गिरकर सीधी 87% पर आ गई है (8% की गिरावट)।

गाजीपुर डिवीजन: सरहुला BO (99% से गिरकर 91.5%) और दाउदपुर BO (95.6667% से गिरकर 92.2%) में भारी कमी आई है।

6. PWD (दिव्यांग श्रेणी) गोण्डा डिवीजन: धौरहरा घाट (PWD-A) में कटऑफ 93.8462% से गिरकर 92.4% और गजईहवा (PWD-B) में 94.3333% से गिरकर 92.6667% हो गई है।

प्रयागराज डिवीजन: मवई (PWD-A) में कटऑफ 96.8333% से गिरकर 95% पर आ गई है।

वाराणसी पूर्व: मवईकला (PWD-DE) में यह 92.4% से गिरकर 91.2% हो गई है।

राजस्थान दिए गए स्रोतों के आधार पर, राजस्थान ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की तुलना करने पर विभिन्न श्रेणियों में कटऑफ में निम्नलिखित गिरावट देखी गई है:

1. एसटी (ST) कैटेगरी इस कैटेगरी में कई डिवीजनों में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है:

अजमेर डिवीजन: Farkia B.O में कटऑफ 100% से गिरकर 97% और Mundolao B.O में 97% से गिरकर 96% हो गई है।

भरतपुर डिवीजन: Jatoli Rathbhan B.O में कटऑफ 100% से गिरकर 97.5% और Saint B.O में 99.8333% से गिरकर 97.2% रह गई है।

बीकानेर डिवीजन: Dhani Khodan में कटऑफ 97% से गिरकर 94.4% और Soorasar में 96% से कम होकर 94% हो गई है।

जोधपुर डिवीजन: Chain Sagar BO में कटऑफ 99.6% से गिरकर 96% पर आ गई है।

श्रीगंगानगर डिवीजन: 24 Ntr में कटऑफ 99% से गिरकर 95% हो गई है।

2. अनारक्षित (UR) कैटेगरी सामान्य श्रेणी में भी कई स्थानों पर अंकों में गिरावट आई है:

धौलपुर डिवीजन: Singhawali BO में कटऑफ 100% से गिरकर 99.6% हो गई है।

डूंगरपुर डिवीजन: Padoli Rathor B.O में कटऑफ 100% से गिरकर 99.2308% हुई है।

राजसमंद: Sansera B.O में कटऑफ 100% से गिरकर 99% रह गई है।

टोंक डिवीजन: Papdi B.O में कटऑफ 100% से गिरकर 99% पर आ गई है।

3. ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी भीलवाड़ा डिवीजन: Swaroopganj B.O में कटऑफ 100% से गिरकर 99.8% हुई है।

डूंगरपुर डिवीजन: Cheekli Teja B.O में कटऑफ 100% से गिरकर 98%

और Palpadar B.O में 99.2% से गिरकर 98% हो गई है।

धौलपुर डिवीजन: Chak Samri BO और Faraspura BO दोनों में कटऑफ 100% से गिरकर 99% हो गई है।

4. ओबीसी (OBC) कैटेगरी ब्यावर डिवीजन: Sarmalia B.O में कटऑफ 100% से गिरकर 99% और Leswa B.O में 99.3333% से गिरकर 99.2308% हो गई है।

धौलपुर डिवीजन: Singhania BO में कटऑफ 100% से गिरकर 99% और Karwari BO में 100%

से गिरकर 99.8% रह गई है।

सिरोही डिवीजन: Kotra में कटऑफ 100% से गिरकर 99% हो गई है।

5. एससी (SC) कैटेगरी ब्यावर डिवीजन: Morajhari B.O में कटऑफ 99.2% से थोड़ी गिरकर 99% हुई है।

सिरोही डिवीजन: Varanwa में कटऑफ 99% से गिरकर 98.6% रह गई है।

6. पीडब्ल्यूडी (PWD) कैटेगरी जैसलमेर डिवीजन: Adroi Bhilon Ki Dhani (PWD-B) में कटऑफ 93% से गिरकर 89% हो गई है।

भरतपुर डिवीजन: Belara B.O (PWD-B) में कटऑफ 94% से गिरकर 91.2% रह गई है।

डूंगरपुर डिवीजन: Suwala B.O (PWD-A) में कटऑफ 92% से गिरकर 90.8333% हो गई है।

दिल्ली स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर, दिल्ली जीडीएस की लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की कटऑफ की तुलना करने पर केवल ST (अनुसूचित जनजाति) कैटेगरी के कुछ पोस्ट पर गिरावट देखी गई है, जबकि अन्य अधिकांश कैटेगरी (UR, OBC, SC, EWS) में कटऑफ 100% पर स्थिर बनी हुई है।

कैटेगरीवाइज विवरण नीचे दिया गया है:

1. ST (अनुसूचित जनजाति) कैटेगरी: इस कैटेगरी में कटऑफ में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है:

Garhi Mandu BO (दिल्ली ईस्ट डिवीजन): लिस्ट 1 में यहां की कटऑफ 96% थी, जो लिस्ट 2 में गिरकर 95% हो गई है।

Barwala BO (दिल्ली नॉर्थ डिवीजन): लिस्ट 1 में यहां की कटऑफ 99.6% थी, जो लिस्ट 2 में गिरकर 98.6% रह गई है।

2. UR (अनारक्षित) कैटेगरी: UR कैटेगरी की कटऑफ में कोई गिरावट नहीं देखी गई है। अधिकांश प्रमुख कार्यालयों जैसे Khajoori Khas BO, Krishna Nagar HO, Nand Nagri C SO, New Usmanpur BO, Patparganj SO, और Rohini Courts SO में कटऑफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों में ही 100% पर बनी हुई है।

3. OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) कैटेगरी: OBC कैटेगरी की कटऑफ में भी कोई बदलाव नहीं आया है। Himmatpuri SO, Begumpur BO, Barthal BO, और Nangloi II BO जैसे कार्यालयों के लिए यह लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों में 100% पर ही टिकी हुई है।

4. SC (अनुसूचित जाति) कैटेगरी: SC कैटेगरी के लिए भी कटऑफ 100% पर स्थिर है। उदाहरण के लिए, Krishna Nagar HO और Mehrauli SO के लिए दोनों लिस्ट में कटऑफ 100% ही है।

5. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कैटेगरी: EWS कैटेगरी की कटऑफ में भी कोई गिरावट नहीं मिली है। Seelampur SO और Gheora BO जैसे स्थानों के लिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों में कटऑफ 100% दर्ज है।

एमपी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक (GDS) चयन सूची 2026 की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि लिस्ट 1 की तुलना में लिस्ट 2 की कटऑफ में विभिन्न श्रेणियों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

नीचे श्रेणीवार मुख्य गिरावट के विवरण दिए गए हैं: 1. ST (अनुसूचित जनजाति) श्रेणी ST श्रेणी में कुछ स्थानों पर कटऑफ में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है:

छतरपुर डिवीजन (Sukwaha): लिस्ट 1 में चयन 98.4% पर हुआ था, जबकि लिस्ट 2 में इसी पद (Post ID: 70092259) के लिए कटऑफ गिरकर 95% रह गई है। (3.4% की गिरावट) छतरपुर डिवीजन (Pahadibujurg B.O): यहां कटऑफ लिस्ट 1 के 97.6% से गिरकर लिस्ट 2 में 95% हो गई है। (2.6% की गिरावट)

नर्मदापुरम डिवीजन: यहां भी ST श्रेणी के लिए कई पदों पर कटऑफ 95% तक पहुंच गई है (जैसे बहपुर और तवापुर बी.ओ.)।

2. UR (अनारक्षित) श्रेणी सामान्य श्रेणी में भी कटऑफ 100% के स्तर से नीचे आई है:

नर्मदापुरम डिवीजन (Phokharni B.O): लिस्ट 1 में चयन 100% पर था, जो लिस्ट 2 में गिरकर 98.3333% हो गया है। (1.66% की गिरावट) नर्मदापुरम डिवीजन (Babadiabhau B.O): लिस्ट 1 में 100% से गिरकर लिस्ट 2 में 98.75% पर आ गई है। (1.25% की गिरावट)

नर्मदापुरम डिवीजन (Khapa): लिस्ट 1 में 99.2% से गिरकर लिस्ट 2 में 98% हो गई है। (1.2% की गिरावट)

छतरपुर डिवीजन (Marguwna B.O): लिस्ट 1 में 100% से गिरकर लिस्ट 2 में 99.6% पर आ गई है।

3. OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी OBC श्रेणी में भी मामूली से लेकर मध्यम स्तर की गिरावट देखी गई है:

नर्मदापुरम डिवीजन (Junapani): लिस्ट 1 में कटऑफ 99.2% थी, जो लिस्ट 2 में गिरकर 98% रह गई है। (1.2% की गिरावट) छतरपुर डिवीजन (Sighpur B.O): लिस्ट 1 में 100% से गिरकर लिस्ट 2 में 99.6% पर आ गई है।

नर्मदापुरम डिवीजन (SAHAWAN B.O): लिस्ट 1 में 99.2% से गिरकर लिस्ट 2 में 99% पर आई है।

4. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी नर्मदापुरम डिवीजन (Sakal B.O): लिस्ट 1 में चयन 98.6% पर था, जो लिस्ट 2 में गिरकर 98%

हो गया है। (0.6% की गिरावट) छतरपुर डिवीजन (Laron B.O): लिस्ट 1 में 100% से गिरकर लिस्ट 2 में 99.6% पर आई है।