India Post GDS 2nd Merit Cut Off : कितनी गिरेगी इंडिया पोस्ट 2nd जीडीएस कटऑफ, कहां कितने चांस

India Post GDS 2nd Merit Cut Off : इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती जुलाई सत्र के पहले कटऑफ में जिनका नंबर नहीं आया, अब उनकी निगाहें सेकेंड मेरिट लिस्ट पर है। उनके मन में एक ही सवाल है कि जुलाई जीडीएस सेकेंड मेरिट गितनी गिरेगी। उनका चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।

India Post GDS 2nd Merit Cut Off July : देश के लाखों युवाओं को भारतीय डाक विभाग की जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जुलाई सत्र 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट के जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीदवार अपना परिणाम indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाकर चेक कर सकेंगे। इससे पहले पहली मेरिट में इंडिया पोस्ट जीडीएस की कटऑफ ने फिर चौंकाया। यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली समेत विभिन्न हिंदी राज्यों में जनरल कैटेगरी की कटऑफ ज्यादातर डिविजन में 100 फीसदी रही। यानी उन्हीं का चयन हुआ जिनके 10वीं में 100 प्रतिशत अंक हैं। जिन नंबर नहीं आया, अब उनकी निगाहें सेकेंड मेरिट लिस्ट पर है। उनके मन में एक ही सवाल है कि जुलाई जीडीएस सेकेंड मेरिट गितनी गिरेगी। उनका चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।

दूसरी मेरिट लिस्ट पहली लिस्ट के मुकाबले कितने फीसदी गिर सकती है इसका विश्लेषण हम जनवरी 2026 सत्र की जीडीएस फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट के विश्लेषण से कर सकते हैं। पिछली जीडीएस भर्ती (जनवरी 2026 सत्र) में यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, एमपी जैसे हिंदी राज्यों की जनरल कैटेगरी की सेकेंड मेरिट कटऑफ अधिकांश जगहों पर 100 की 100 प्रतिशत पर बनी हुई है। वहीं एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जैसे आरक्षित वर्गों की कटऑफ कई जगहों पर गिरी थी। यूपी में मुजफ्फरनगर और गाजीपुर जैसे डिवीजनों में आरक्षित श्रेणियों (विशेषकर ST और EWS) की कटऑफ में सबसे अधिक गिरावट देखी गई थी। बिहार में औरंगाबाद डिवीजन में कटऑफ में काफी गिरावट आई थी।

विश्लेषण से कहा जा सकता है कि दूसरी मेरिट लिस्ट में भी अधिकांश राज्यों में जनरल की कटऑफ 100 फीसदी ही रह सकती है। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में कुछेक जगहों में इसमें मामूली सी कमी आ सकती है।

यहां देखें पिछली भर्ती (जनवरी 2026 सत्र) की फर्स्ट से सेकेंड जीएस कटऑफ के अंतर का राज्यवार ब्योरा बिहार औरंगाबाद डिवीजन इस डिवीजन में कटऑफ में काफी गिरावट आई थी: अकबरपुर बीओ : यहां कटऑफ 95% से घटकर 93% हो गई थी

अकौनी बी.ओ. (ABPM, UR): यहां कटऑफ 100% से गिरकर 99.2% पर आ गई थी।

बेलैन बी.ओ. (ABPM, ST): इसमें बड़ी गिरावट देखी गई, जहां कटऑफ 95.6667% से कम होकर 92% रह गई थी।

तेजपुरा बी.ओ. ( BPM, UR): यहां भी गिरावट दर्ज की गई, जहां कटऑफ 100% से गिरकर 98.7143% हो गई।

दरभंगा डिवीजन दरभंगा में भी कई पदों के लिए कटऑफ नीचे आई थी: अहिलवारा बी.ओ. ( ABPM, SC): यहां कटऑफ 100% से गिरकर 98.4286% हो गई।

मधुपुर बी.ओ. (ABPM, UR): कटऑफ 100% से गिरकर 98.4286% हो गई।

थरमा बी.ओ. (ABPM, SC): कटऑफ 100% से घटकर 97.6923% हो गई।

बघौल बी.ओ. (ABPM, OBC): कटऑफ 100% से घटकर 98.8% रह गई।

चंदाउना बी.ओ. (ABPM, UR): यहां कटऑफ 100% से कम होकर 98.6% हो गई।

समस्तीपुर डिवीजन माहें बी.ओ. (ABPM, SC): यहां कटऑफ 99.4% से घटकर 98.2% हो गई।

महुली बी.ओ. (ABPM, EWS): यहां बड़ी गिरावट देखी गई, जहां कटऑफ 99% से गिरकर 95.8% हो गई।

पश्चिम चंपारण डिवीजन बरवा ओझा बी.ओ. (ABPM, UR): कटऑफ 100% से घटकर 97.8333% हो गई।

बड़ियारवा बी.ओ. (BPM, ST): यहां कटऑफ 98% से घटकर 95.4% रह गई।

अन्य डिवीजन भोजपुर डिवीजन: सोनबरसा बी.ओ. (BPM, EWS) की कटऑफ 100% से गिरकर 99.2% हो गई।

बक्सर डिवीजन: आशा परारी बी.ओ. (ABPM, OBC) की कटऑफ 100% से कम होकर 99.7143% हो गई।

उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर और गाजीपुर जैसे डिवीजनों में आरक्षित श्रेणियों (विशेषकर ST और EWS) की कटऑफ में सबसे अधिक गिरावट देखी गई थी। 1. अनारक्षित श्रेणी खिरी डिवीजन: अडलिसपुर BO (100% से गिरकर 99.2%) और अंबरसोट BO (100% से गिरकर 99%)

गाजीपुर डिवीजन: टोकवा BO में कटऑफ 100% से गिरकर 99.6% हो गई।

कानपुर मोफुसिल: अंता BO (100% से 99.3333%) और अकारू BO (100% से 99.8%) में गिरावट हुई थी।

2. ओबीसी खिरी डिवीजन: बंजरिया BO में कटऑफ 100% से गिरकर 98.6% और गणेशपुर BO में 100% से 98.8% पर आ गई थी।

शाहजहांपुर डिवीजन: कुंद्रामाजरा BO में कटऑफ 99.6% से गिरकर 98.8% हो गई।

गाजीपुर डिवीजन: पतार BO में कटऑफ 99.7143% से गिरकर 99.1667% दर्ज की गई।

3. EWS गाजीपुर डिवीजन: चौबेपुर BO में कटऑफ 98.8% से गिरकर 96% और सुभाषनगर SO में 96% से गिरकर 95.2% हो गई।

कानपुर मोफुसिल: बगवा कोला BO में कटऑफ 99.8% से गिरकर 97.2% पर आ गई।

शाहजहांपुर डिवीजन: कमलापुर BO में यह 99.6% से गिरकर 98% हो गई।

4. एससी गाजीपुर डिवीजन: उतरांव BO (99.8% से 99.1667%) और जहूराबाद BO (100% से 99.5%) में गिरावट आई।

वाराणसी पूर्व: मठेला BO में कटऑफ 100% से गिरकर 99.6% हो गई।

5. एससी एसटी श्रेणी में लिस्ट 2 के दौरान सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है:

मुजफ्फरनगर डिवीजन: सतगुरु नगर BO में कटऑफ 95% से गिरकर सीधी 87% पर आ गई(8% की गिरावट)।

गाजीपुर डिवीजन: सरहुला BO (99% से गिरकर 91.5%) और दाउदपुर BO (95.6667% से गिरकर 92.2%) में भारी कमी आई।

राजस्थान 1. एसटी कैटेगरी अजमेर डिवीजन: फार्कियां बीओ में कटऑफ 100% से गिरकर 97% और मंनडोलाओ बीओ में 97% से गिरकर 96% हो गई।

जोधपुर डिवीजन: चेन सागर बीओ में कटऑफ 99.6% से बढ़त 96%।

श्रीगंगानगर डिवीजन: 24 एनटीआर में कटऑफ 99% से 95% हो गई थी।

2. अनारक्षित (यूआर) श्रेणी धौलपुर डिवीजन: सिंघावली बीओ में कटऑफ 100% से 99.6% रही।

डूंगरपुर डिवीजन: पडोली राठौड़ बी.ओ में कटऑफ 100% से 99.2308% हुई ।

राजसमंद: संसेरा बी.ओ में कटऑफ 100% से 99% रह गई।

टोंक डिवीजन: पापड़ी बी.ओ में कटऑफ 100% से 99% पर।

3. ईडब्लूएस श्रेणी पोर्टफोलियो डिवीजन: स्वरूपगंज बी.ओ में कटऑफ 100% से 99.8% हुई।

डूंगरपुर डिवीजन: चीकली तेजा बी.ओ में कटऑफ 100% से 98%

और पालपदर बी.ओ में 99.2% से 98% हो गया।

धौलपुर डिवीजन: चक सामरी बीओ और फरसपुरा बीओ दोनों में कटऑफ 100% से 99% हो गई।

4. एससी श्रेणी ब्यावर डिवीजन: मोराझारी बी.ओ में कटऑफ 99.2% से हल्की 99% हुई।

सिरोही डिवीजन: वरनवा में कटऑफ 99% से 98.6% रह गया।

दिल्ली जनवरी 2026 सत्र की दिल्ली जीडीएस की लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की कटऑफ की तुलना करने पर केवल ST (अनुसूचित जनजाति) कैटेगरी के कुछ पोस्ट पर गिरावट देखी गई थी जबकि अन्य अधिकांश कैटेगरी (UR, OBC, SC, EWS) में कटऑफ 100% पर स्थिर बनी हुई थी।

एमपी मध्य प्रदेश अनारक्षित श्रेणी नवादापुरम डिविजन (फोखरनी बी.ओ.): लिस्ट 1 में चयन 100% पर था, जो लिस्ट 2 में 98.3333% हो गया है। (1.66% की गिरावट)

नवादापुरम डिवीजन (बाबडियाभाऊ बी.ओ): सूची 1 में 100% से सूची 2 में 98.75% । (1.25% की गिरावट)

नवादापुरम डिवीजन (खापा): सूची 1 में 99.2% से अधिक सूची 2 में 98% हो गई थी। (1.2% की गिरावट)