India Post GDS : दुनिया की एकमात्र भर्ती जहां 10वीं के टॉपर 100 फीसदी अंक वाले डाकिये बन रहे, घोटाले का दावा
India Post GDS : लगातार 100 फीसदी कटऑफ जाने के रुझान से तिलमिलाकर अन्य जीडीएस अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ दिया है। उन्होंने इसमें घोटाले और फर्जीवाड़े का दावा किया है।
India Post GDS : पिछली भर्तियों की तरह इस बार भी इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती जुलाई 2026 सत्र में 10वीं में 100 फीसदी अंक लाने वालों का चयन हो रहा है। पहली मेरिट में यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली समेत विभिन्न हिंदी राज्यों में जनरल कैटेगरी की कटऑफ ज्यादातर डिविजन में 100 फीसदी रही है। यानी उन्हीं का चयन हुआ है जिनके 10वीं में 100 प्रतिशत अंक हैं। लगातार 100 फीसदी कटऑफ जाने के इस रुझान से तिलमिलाकर अन्य जीडीएस अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ दिया है। उन्होंने इसमें घोटाले और फर्जीवाड़े का दावा किया है। आपको बता दें कि इस भर्ती की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। इसके चयन का आधार 10वीं के अंक होते हैं। परीक्षा नहीं होती है।
सोशल मीडिया पर घोटाले और धांधली का आरोप
एक अभ्यर्थी ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया और कहा 'क्या दुनिया भर के सारे टॉपर भारत आ गए और डाकिया बन गए, या क्या बात है। सबको 10वीं में 100% नंबर मिले हैं। पहली मेरिट में 100 फीसदी वालों का चयन हो गया। जब बोर्ड रिजल्ट आया था तब इनके 100 फीसदी अंक नहीं थे। इनका जिले में कोई स्थान नहीं था। इनके कब आए 100 फीसदी अंक? सरकार झक मार रही है क्या?। यह दुनिया की एकमात्र भर्ती हैं जहां सारे टॉपर डाकिये बन जाते हैं। सरकार से पेपर लीक नहीं रुक रहे, ये धांधली नहीं रुक रही।'
एक अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा- अगर कोई 98–100% स्कोर करता है, तो वह भला पोस्टमैन की नौकरी क्यों करेगा? लोग इन नौकरियों को पाने के लिए कथित तौर पर फर्जी मार्कशीट के लिए 2–4 लाख रुपये दे रहे हैं... यह व्यापम या SSC से भी बड़ा घोटाला है, लेकिन किसे परवाह है!
एक अन्य ने लिखा - 'एक बात मेरी समझ से परे है क्या सच में India Post GDS की नौकरी में पैसे चलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग का कटऑफ करीब 90% और SC/ST का करीब 87% बताया जा रहा है। वहीं मणिपुर में सामान्य वर्ग का 100%, OBC का 99% और SC/ST का करीब 97% तक है। लिस्ट में एक पेज पर 20 से ज्यादा उम्मीदवारों के 100% अंक हैं और ऐसे करीब 100 पेज की सूची होने का दावा है। आखिर इतने सारे उम्मीदवार 100% अंक कैसे ला रहे हैं? क्या चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। GDS भर्ती में भी परीक्षा के माध्यम से चयन होना चाहिए और वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर मिल सके।'
बिहार बोर्ड की अंकसूचियों पर कार्रवाई, आठ कर्मचारी बर्खास्त
पिछले महीने जबलपुर डाक सर्किल ने बिहार बोर्ड से जारी 100 प्रतिशत अंक वाले आठ लोगों को बर्खास्त किया। इनके विरुद्ध सीबीआई ने मामला दर्ज किया। एजेंसी ने 30 सितंबर को मुरैना से मानवेंद्र सिंह सिकरवार, रमाकांत शर्मा, सौरभ शर्मा और प्रदीप खरे नाम के आरोपितों को गिरफ्तार किया। चार और लोग सागर, देवास और टीकमगढ़ के हैं, जो अभी फरार हैं।
मध्य प्रदेश डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विस आरएस रघुवंशी ने कहा, 'ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन से होती है। इसमें किसी भी राज्य का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। नियुक्ति के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन होता है। गड़बड़ी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।'
क्या हो सकती है वजह
दरअसल कोविड काल के दौरान पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में विद्यार्थियों को पूरे 100 - 100 फीसदी अंक दिए गए थे। उस दौरान महामारी के चलते बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो सकी थीं, ऐसे में विद्यार्थियों को बिना एग्जाम पास कर दिया गया था।
यूपी, एमपी, बिहार में कर रहे दूसरे राज्यों के लोग आवेदन
कोविड के दौरान 10वीं में जनरल प्रमोशन के कारण यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के युवाओं के हक की नौकरी हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों के युवा खा रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती 10वीं की मेरिट के आधार पर की जाती है। कोराना काल में हरियाणा और पंजाब के छात्रों को वहां की सरकार ने शत प्रतिशत अंक दिए थे जिसके कारण भर्ती में उनका दबदबा है।
भाषा से होती है समस्या, बाद में कराते हैं तबादला
डाक अधिकारियों के अनुसार दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यहां की स्थानीय भाषा में दिक्कत होती है। जिससे उन्हें कार्य करने में समस्या होती है। ग्राहकों को न इनकी भाषा समझ में आती है और न ही इन्हें ग्राहकों की। ऐसी स्थिति में यह अधिक दिन तक यहां कार्य नहीं कर पाते हैं और बाद में तबादला कराकर चले जाते हैं। जिससे फिर से यहां पद रिक्त हो जाता हैं। पूर्व की भर्तियों में ऐसा ही हुआ है।
क्या है ग्रामीण डाक सेवा
डाक विभाग अपनी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर (बीपीएम) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (एबीपीएम) के पद पर भर्ती करता है। इसमें कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर नौकरी मिलती है। इनका वेतन 18000 से 25000 प्रतिमाह तक होता है।
दो साल बाद गृह राज्य में ट्रांसफर, इसलिए आवेदन
जीडीएस में ट्रांसफर के लिए दो साल का नियम है। इसलिए हरियाणा-तेलंगाना के युवा अन्य राज्यों में नौकरी करने को तैयार हैं। उन्हें सिर्फ दो साल काटने होते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी