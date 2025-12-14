Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
अब वर्दी होगी आपकी, देशभर में पुलिस-डिफेंस की 85 हजार+ भर्तियां शुरू; 8वीं पास से ग्रेजुएट वालों को मौका

देशभर में पुलिस और रक्षा सेवाओं में निकली बंपर भर्तियां युवाओं के लिए बड़ा मौका हैं। ऐसे में जो युवा वर्दी पाने की चाह में हैं, उनके लिए यह शानदार मौका है।

Dec 14, 2025 06:19 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
देशभर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद अहम है। केंद्र और राज्यों की पुलिस और रक्षा सेवाओं में एक साथ बड़ी भर्तियां निकली हैं। SSC, राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड और टेरिटोरियल आर्मी द्वारा जारी ताजा नोटिफिकेशनों के तहत 85 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन भर्तियों में 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक के लिए अवसर खुले हैं।

कौन-कौन सी भर्तियां चल रही हैं

इन भर्ती अभियानों में कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, राइफलमैन, होम गार्ड वॉलंटियर, सोल्जर और ट्रेड्समैन जैसे पद शामिल हैं। अधिकतर भर्तियों में लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, जिससे योग्य और फिट उम्मीदवारों का चयन हो सके।

SSC की बड़ी भर्ती, 25 हजार से ज्यादा पद

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने कांस्टेबल और राइफलमैन के 25,487 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यह भर्ती केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सेवा का रास्ता खोलती है।

राज्य पुलिस बोर्डों का बड़ा रोल

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (GPRB) ने PSI और पुलिस कांस्टेबल समेत 13,591 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने 41,424 होम गार्ड वॉलंटियर पदों पर भर्ती शुरू की है, जो मौजूदा समय की सबसे बड़ी राज्यस्तरीय भर्तियों में गिनी जा रही है।

असम पुलिस में अलग-अलग स्तर की नौकरियां

स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर और स्टेशन ऑफिसर जैसे पदों के लिए कई नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर B.Sc, B.Tech, डिप्लोमा और MCA जैसी योग्यताएं मांगी गई हैं। सभी SLPRB असम भर्तियों की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 है। इसके अलावा असम पुलिस ने अलग से 1,715 कांस्टेबल पदों पर भी भर्ती घोषित की है।

टेरिटोरियल आर्मी में सेवा का मौका

टेरिटोरियल आर्मी ने सोल्जर और सोल्जर ट्रेड्समैन के कुल 2,029 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दोनों नोटिफिकेशन की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2025 रखी गई है।

युवाओं के लिए खास मौका

इन भर्तियों की खास बात यह है कि एक ही समय में केंद्र और राज्यों की कई सुरक्षा एजेंसियों में मौके खुले हैं। अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता, आयु वर्ग और प्रोफाइल वाले उम्मीदवार अपनी तैयारी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस और अनुशासन को प्राथमिकता देने वाले युवाओं के लिए यह वर्दी में करियर बनाने का बड़ा अवसर माना जा रहा है।

