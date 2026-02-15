Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पांच वर्षों में मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, PG की 29080 सीटें; MBBS की कितनी बढ़ीं

Feb 15, 2026 04:12 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीते 5 सालों में मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड बढ़होतरी हुई है। PG की 29080 सीटें बढ़ीं हैं तो वहीं एमबीबीएस की सीटों में शानदार इजाफा हुआ है।

पांच वर्षों में मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, PG की 29080 सीटें; MBBS की कितनी बढ़ीं

देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। नेशनल मेडिकल कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच एमबीबीएस की 48,563 सीटें और पोस्टग्रेजुएट यानी PG की 29,080 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि अब ज्यादा छात्र भारत में ही मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे और डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में लिखित जवाब के जरिए दी। उन्होंने बताया कि मेडिकल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नए नियम और मानक भी लागू किए गए हैं, ताकि सिर्फ सीटें ही न बढ़ें बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर हो।

सरकार का लक्ष्य साफ है। देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, गांव और छोटे शहरों तक इलाज पहुंचाना और डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात को बेहतर बनाना।

डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात अभी भी चुनौती

भारत में फिलहाल डॉक्टर और आबादी का अनुपात लगभग 1:811 है, वह भी तब जब पंजीकृत डॉक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता मानकर यह गणना की जाती है। इसका मतलब है कि बढ़ती आबादी के मुकाबले डॉक्टरों की जरूरत अभी भी बहुत ज्यादा है। इसी कमी को दूर करने के लिए मेडिकल सीटों का विस्तार किया जा रहा है।

मेडिकल सीटें बढ़ाने के पीछे क्या है सोच

सरकार का मानना है कि जब देश में पर्याप्त मेडिकल सीटें होंगी तो छात्रों को विदेश जाने की मजबूरी कम होगी। अभी हजारों छात्र हर साल दूसरे देशों में मेडिकल पढ़ाई के लिए जाते हैं, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता है और कई बार गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठते हैं। नई नीति का मकसद है कि भारत के मेडिकल कॉलेज ही इतनी क्षमता वाले बनें कि यहां पढ़ाई, प्रशिक्षण और रिसर्च का मजबूत माहौल तैयार हो सके।

नए नियमों से बदलेगा मेडिकल शिक्षा का ढांचा

मेडिकल शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए आयोग ने कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं, जिनमें इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स (MSR), ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन्स 2023, मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन्स के स्टैंडर्ड्स का मेंटेनेंस 2023, और कॉम्पिटेंसी-बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम गाइडलाइंस 2024 शामिल हैं। इनका उद्देश्य है कि मेडिकल छात्र केवल किताबों तक सीमित न रहें बल्कि उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण, मरीजों से जुड़ा अनुभव और आधुनिक स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाए।

केंद्र सरकार की नई योजना से और सीटें जुड़ेंगी

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 के बीच सरकारी कॉलेजों में 10,023 अतिरिक्त मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है। इनमें लगभग 5,000 PG सीटें और 5,023 MBBS सीटें शामिल हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि Centrally Sponsored Scheme के Phase-III के तहत राज्य और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र PG संस्थानों और सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। इसका मकसद मौजूदा संस्थानों को मजबूत बनाकर उनकी क्षमता बढ़ाना है।

साल दर साल कैसे बढ़ीं MBBS सीटें

पिछले छह वर्षों में MBBS सीटों में लगातार वृद्धि देखने को मिली।

2020-21 में 2,963 सीटें बढ़ीं।

2021-22 में 8,790 सीटें जुड़ीं।

2022-23 में 7,398 सीटें बढ़ीं।

2023-24 में 9,652 सीटें जोड़ी गईं।

2024-25 में 8,641 सीटें बढ़ीं।

2025-26 में 11,119 सीटों का इजाफा हुआ।

यह आंकड़े दिखाते हैं कि मेडिकल शिक्षा का विस्तार अब एक निरंतर प्रक्रिया बन चुका है, न कि एक बार की पहल।

PG सीटों में भी तेज वृद्धि

विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत को देखते हुए PG सीटों में भी बढ़ोतरी की गई।

2020-21 में 4,983 सीटें बढ़ीं।

2021-22 में 4,705 सीटें जुड़ीं।

2022-23 में 2,874 सीटें बढ़ीं।

2023-24 में 4,713 सीटें जोड़ी गईं।

2024-25 में 4,186 सीटें बढ़ीं।

2025-26 में 7,619 सीटों का बड़ा इजाफा हुआ।

PG सीटें बढ़ने का मतलब है कि अब ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे, जिससे सुपर स्पेशियलिटी इलाज की सुविधा देश में ही मजबूत होगी।

राज्यों की भूमिका भी हुई अहम

केवल केंद्र ही नहीं, राज्य सरकारें भी मेडिकल शिक्षा विस्तार में सक्रिय हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए बड़ा प्रावधान किया है।

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए मेडिकल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 37,956 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पिछले वर्ष से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। राज्य में PPP मॉडल के तहत 16 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी बनाई गई है।

छात्रों के लिए क्या बदलेगा

इस पूरे विस्तार का सबसे बड़ा फायदा मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगा। अब सीटें ज्यादा होंगी, कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी और सरकारी संस्थानों में पढ़ाई के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे प्रतियोगिता का दबाव थोड़ा संतुलित होगा और योग्य छात्रों को देश में ही अवसर मिल पाएगा।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर

जब ज्यादा डॉक्टर तैयार होंगे तो जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती आसान होगी। अभी कई जगह डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को शहरों की ओर जाना पड़ता है। नई व्यवस्था से यह अंतर कम होने की उम्मीद है।

सरकार का फोकस अब केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार करने पर भी है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
MBBS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;