राउल की कहानी काफी दिलचस्प है। क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपने शौक को काम में बदलना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में पहला रोबोट बनाने से लेकर 10 से ज्यादा AI टूल्स डेवलप करने और अपनी कंपनी शुरू करने तक, उन्होंने कई अलग-अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाया है।

सोशल मीडिया पर इस वक्त 16 साल के एक बच्चे ने सबका ध्यान खींच लिया है। इनका नाम राउल जॉन अजू हैं, जो भारत के रहने वाले हैं। इन्हें भारत का एआई किड भी कहा जाता है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर सोच रहे होते हैं, वहीं राउल जॉन अजू टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। कारनामे इनते बड़े-बड़े की जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। महज 9 साल की उम्र में वीडियो बनाने से शुरू हुआ उनका सफर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और स्टार्टअप तक पहुंच चुका है। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी सेल्फी ने उन्हें एक बार फिर चर्चा में ला दिया। इस मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

राउल की कहानी काफी दिलचस्प है। क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपने शौक को काम में बदलना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में पहला रोबोट बनाने से लेकर 10 से ज्यादा AI टूल्स डेवलप करने और अपनी कंपनी शुरू करने तक, उन्होंने कई अलग-अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाया है। आइए जानते हैं कौन हैं राउल जॉन अजू और कैसे शुरू हुआ उनका यह सफर।

9 साल की उम्र में वीडियो बनाने से हुई शुरुआत राउल की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी किसी रोबोट या बड़ी मशीन से नहीं, बल्कि वीडियो एडिटिंग से शुरू हुई थी। उनके पिता जब Adobe कंपनी से जुड़े, तो राउल को प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का मौका मिला। इसके बाद वह खुद वीडियो बनाने और एडिट करने के नए तरीके सीखने लगे। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो बनाया। शुरुआत में यह सिर्फ एक शौक था, लेकिन धीरे-धीरे उनकी दिलचस्पी टेक्नोलॉजी के दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ने लगी। उन्होंने नए डिजिटल टूल्स के साथ प्रयोग करना शुरू किया। इसी दौरान स्कूल के साइंस फेयर के लिए MeBot नाम का प्रोजेक्ट तैयार किया। इसने उन्हें खुद कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित किया।

12 साल में बनाया पहला रोबोट वीडियो एडिटिंग से शुरू हुआ राउल का सफर आगे चलकर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपना पहला रोबोट बनाया। इसके बाद AI की मदद से अलग-अलग तरह के 10 से ज्यादा टूल्स डेवलप किए।

कम उम्र में ही उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना काम शुरू करने का फैसला किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने AI Realm Technologies नाम से अपना वेंचर शुरू किया। इसके जरिए वह अपने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को एक मंच पर लाना और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तैयार करना चाहते हैं।

पिता संभालते हैं कंपनी का मैनेजमेंट 16 साल की उम्र में कंपनी शुरू करना जितना खास है, उसे संभालना उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। राउल समझते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी की जानकारी होना काफी नहीं है। इसके लिए मैनेजमेंट और कामकाज का अनुभव भी जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने अपने पिता को भी कंपनी से जोड़ा है। उनके पिता कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े काम देखते हैं। उन्हें Amazon, Adobe, Wipro और IBM जैसी कंपनियों में काम करने का अनुभव है।

राउल का मानना है कि स्मार्टफोन से इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं, लेकिन इससे सालों का व्यावहारिक अनुभव हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए बिजनेस को समझने के लिए अनुभवी लोगों से सीखना भी जरूरी है।

केरल और दुबई की सरकारों से भी मिला जुड़ाव राउल के काम की चर्चा सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों तक सीमित नहीं रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, केरल और दुबई की सरकारों ने सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर उनसे सलाह मांगी है। ऐसे में यह दिखाता है कि कम उम्र में ही उनके काम का दायरा बढ़ा है।

16 साल की उम्र में पुतिन के साथ सेल्फी, कैसे मिला यह मौका? राउल जॉन अजू हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित 'एआई जर्नी 2026' कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इसके बाद राउल ने पुतिन के साथ अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की। पोस्ट में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा कि 9 साल की उम्र में बाथरूम में पहला वीडियो बनाने से लेकर राष्ट्रपति पुतिन के साथ सेल्फी लेने तक का सफर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।