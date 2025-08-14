Independence Day Wishes In Hindi : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मैसेज, SMS व फोटो

Happy Independence Day wishes in hindi : 15 अगस्त के दिन भारतीय एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। फेसबुक, व्हाट्एप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज, फोटो शेयर करते हैं। यहां देखें कुछ ऐसी ही चुनिंदा शायरी, मैसेज और फोटोज़ -

Thu, 14 Aug 2025

Happy Independence Day wishes in hindi : आज भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मुल्क को आजाद हुए 78 बरस पूरे हो गए हैं। देशवासी आजादी के जश्न में डूबे हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरे तोड़कर आजाद हुआ था। आजादी के इस पर्व को हम झंडा लहराकर, राष्ट्रगान गाकर, आपस में लड्डू बांटकर और पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट करते हैं। हर बार की तरह इस वर्ष भी पूरा देश पूरा जोश और उमंग के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतीय के हृदय में उत्साह, गर्व और देशभक्ति की भावना से भर देता है। 15 अगस्त के दिन भारतीय एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। फेसबुक, व्हाट्एप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज, फोटो शेयर करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप भी देश भक्ति के रंग में रंग जाएं। यहां देखें कुछ ऐसी ही चुनिंदा शायरी, मैसेज और फोटोज़ -

वतन के जाँ-निसार हैं वतन के काम आएँगे हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमाँ बनाएँगे

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्ताँ हमारा

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं

जय हिन्द

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फ़त मेरी मिट्टी से भी ख़ुशबू-ए-वफ़ा आएगी

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है उछल रहा है ज़माने में नाम-ए-आज़ादी

उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता

जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आँखें

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

चलो फिर से वो नजारा याद कर लें शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, वो याद कर लें

जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर

बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

वतन है मेरा सबसे महान प्रेम सौहार्द का दूजा नाम

वतन-ए-आबरू पर है सब कुर्बान

शांति का दूत है मेरा हिन्दुस्तान !

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ पाए,

दिल एक है एक है जान हमारी,

हिंदुस्तान हमारा है हम इसकी शान है।

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

ना पूछो जमाने को, क्या हमारी कहानी हैं हमारी पहचान तो सिर्फ ये हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं।

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका

जब तक तुझमें जान है।

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

न सिर झुका है कभी और न झुकने देंगे कभी,

जो अपने दम पर जिएं

सच में जिंदगी है वही

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

तिरंगा देश की शान है हर भारतीय का स्वाभिमान है

यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिन्द की जान है

तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिन्दुस्तान है

जय हिन्द। जय भारत।