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Independence Day Speech In Hindi : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर 2 मिनट का शानदार भाषण

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Independence Day Speech 2026 In Hindi : स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या भाषण दिया जाए, इसे तैयार करने में भी लोगों को काफी समय लगता है। यहां हम आपको ऐसा ही स्वतंत्रता दिवस का भाषण बता रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।

Independence day speech
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर 2 मिनट का शानदार भाषण

Independence Day Speech 2026 In Hindi: 15 अगस्त को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन की हुकूमत से आजाद हुआ था। आजादी के 79 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त का दिन भारतवासियों के लिए आजादी के बाद करीब 8 दशकों में हासिल हुई अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित होने का दिन है। आज आजाद मुल्क के पलों को उत्साह और उमंग के साथ महसूस करने का दिन है। इस राष्ट्रीय त्योहार को हम लोग बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता दिवस पर हर प्रमुख संस्थान में भाषण दिए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहां देशभक्ति से ओतप्रोत गीत बजाए जाते हैं और लोग भाषण देते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या भाषण दिया जाए, इसे तैयार करने में भी लोगों को काफी समय लगता है। यहां हम आपको ऐसा ही स्वतंत्रता दिवस का भाषण बता रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।

Speech On Independence Day 2026: हिंदी में स्वतंत्रता दिवस भाषण

आदरणीय प्रिंसिपल सर, अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे साथियों

आज हम यहां अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। इस शुभ दिन पर हमें सैंकड़ों सालों की दासता से मुक्ति मिली थी। इसलिए यह दिवस राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। इस अवसर पर सभी स्कूलों, कार्यालयों, कारखानों, संस्थानों में अवकाश होता है। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश के हर इलाके में मनाया जाता है लेकिन भारत सरकार का भव्य और प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन हर जगह प्यारा तिरंगा शान से अपना मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता दिखता है।

इस दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय गान होता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम में बैठे लोगों समेत पूरे देश को संबोधित करते हैं। देश के नाम उनका संदेश हर टीवी चैनल पर दिखाया जाता है। रात के समय सरकारी भवन रोशनी से नहाये होते हैं। दिल्ली के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट समेत पूरे लुटियन जोन पर लगीं लाइटों का नजारा देखने लायक होता है।

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दोस्तों, ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान की भी याद दिलाता है जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर भारतमाता की बेड़ियां काटी थीं। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत को आजाद कराने का सपना देखा और जिन्होंने खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हम एक स्वतंत्रत भारत में सांस ले सकें।

इस अवसर पर जगह-जगह वाद विवाद एवं संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश की तरक्की, आजादी के बाद क्या खोया , क्या पाया, राष्ट्र के समक्ष समस्याएं, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन होता है।

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आज देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथियों इस दिन में राष्ट्र निर्माण, देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधीजी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखीं बातों का पालन करें, यही देश का सम्मान है। 2047 में भारत को आजादी मिले 100 बरस पूरे हो जाएंगे। ऐसे में भारत सरकार का लक्ष्य भी आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है।

हाल में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। देश की सरकार ने न तो समय गंवाया, न ही दुनिया की परवाह की। भारत ने अपनी कड़ी सैन्य कार्रवाई के जरिये भारत ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि अब आतंक का समर्थन करने की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी।

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साथियों, आजाद मुल्क के नागरिक के तौर पर हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मौलिक कर्त्तव्य भी तय किए गए हैं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार ही हमें सही मायने में आजाद बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें इन्हें लेकर जागरुकता फैलानी चाहिए। साथ ही संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। उनका सम्मान करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।

अपने भाषण का समापन मैं अल्लामा इकबाल की कविता की दो लाइनों के साथ करना चाहूंगा। सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा , हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसिताँ हमारा ।

स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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