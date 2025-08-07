Independence Day Speech 2025: आजादी की अलख जगाने वाली वीरांगना मैडम भीकाजी कामा पर भाषण

Independence Day Speech In Hindi : भारत की आजादी की लड़ाई में कई ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वे असली हकदार थे।

Independence Day Speech In Hindi : इस साल 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूरे देश में उत्सव का माहौल है और तैयारियां जोरों पर हैं। 15 अगस्त 1947 वही ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को तोड़कर आजाद हवा में सांस ली थी। देश के कोने-कोने में हर धर्म, जाति और संस्कृति के लोग एकजुट होकर पूरे जोश और सम्मान के साथ इस दिन को मनाते हैं। यह दिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। यह उनका लगातार 12वां संबोधन होगा। स्कूलों, सरकारी और निजी संस्थानों में ध्वजारोहण के साथ देशभक्ति गीत गाए जाएंगे और वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के आते ही स्कूलों में भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं की धूम मच जाती है और लाखों छात्र इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे मौकों के लिए एक प्रेरणादायक भाषण तैयार करना हर विद्यार्थी के लिए गर्व और जिम्मेदारी का विषय होता है। ऐसे में स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाली अनसंग हीरो मैडम भीखाजी कामा के पर एक भाषण तैयार कर सकते हैं।

आजादी की अलख जगाने वाली वीरांगना मैडम भीकाजी कामा पर भाषण नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकों, मेरे सहपाठियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।

आज, हम सब यहां 15 अगस्त के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं, वो दिन जब हमारा भारतवर्ष वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ। आज हम तिरंगे को गर्व से फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और देशभक्ति गीतों में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस झंडे के पीछे कितनी कुर्बानियां छिपी हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, मगर आज भी उनका नाम किताबों बहुत कम मिलता? ऐसी ही एक महान देशभक्त थीं मैडम भीकाजी कामा।

मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई में तेज, संस्कारों में मजबूत और सोच में क्रांतिकारी थीं। जब भारत परतंत्र था, तब उन्होंने अपनी जिंदगी देश को समर्पित कर दी।

साल 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मंच पर खड़ी थीं एक भारतीय महिला जिनका नाम भीकाजी कामा था। और उन्होंने वहां भारत का पहला तिरंगा झंडा लहराया! उन्होंने डंके की चोट पर कहा, "यह भारत का झंडा है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, इसे सम्मान दें।" साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ पूरी दुनिया के सामने आवाज उठाई।

मैडम कामा ने लंदन, पेरिस और जर्मनी में रहकर भारत की आजादी के लिए काम किया। उन्होंने कई पत्रिकाएं निकालीं, जैसे 'वंदे मातरम्' और 'मदनज तलवार' शामिल हैं। जिनमें अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की खुलकर आलोचना होती थी। वे वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों की प्रेरणास्रोत भी बनीं।

मगर परिणाम क्या हुआ अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 'खतरनाक' करार देकर भारत लौटने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे 35 साल तक भारत से दूर रहकर भी सिर्फ देश के लिए काम करती रहीं। आखिरकार, 1935 में भारत लौट सकीं और अगले ही साल 13 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया

आज उनका नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि मैडम भीकाजी कामा सिर्फ एक महिला नहीं थीं, वो विचार थीं, क्रांति थीं, साहस की परिभाषा थीं। आज जब हम आजादी के 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे अनसंग हीरोज को याद करें, जिन्होंने ना कोई पुरस्कार मांगा, ना पहचान, सिर्फ भारत की आजादी चाही।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा/चाहूंगी

आज जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं, तो याद रखें... इस झंडे की पहली लहर भीकाजी कामा ने ही दी थी।

आज जब हम ‘वंदे मातरम्’ गाते हैं, तो याद रखें... विदेश में रहकर भी कोई हर पल ‘वंदे मातरम्’ को जिया करती थी।

अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता/देती हूं।