Independence Day Speech In Hindi : स्वतंत्रता दिवस पर 2 मिनट का दमदार भाषण, मिलेगा इनाम

Independence Day Speech In Hindi : स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में देशभक्ति वाले कार्यक्रमों का आयोजन होता है। अगर आप इस कार्यक्रम में स्पीच देने का मन बना रहे हैं तो यहां हम आपको स्वतंत्रता दिवस भाषण का उदाहरण बता रहे हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।

Independence Day Speech In Hindi: 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन की हुकूमत से आजाद हुआ था। आजादी के 78 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त का दिन भारतवासियों के लिए आजादी के बाद करीब 8 दशकों में हासिल हुई अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित होने का दिन है। आज आजाद मुल्क के पलों को उत्साह और उमंग के साथ महसूस करने का दिन है। इस राष्ट्रीय त्योहार को हम लोग बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता दिवस पर हर प्रमुख संस्थान में भाषण दिए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहां देशभक्ति से ओतप्रोत गीत बजाए जाते हैं और लोग भाषण देते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या भाषण दिया जाए, इसे तैयार करने में भी लोगों को काफी समय लगता है। यहां हम आपको ऐसा ही स्वतंत्रता दिवस का भाषण बता रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।

Speech On Independence Day : हिंदी में स्वतंत्रता दिवस भाषण आदरणीय प्रिंसिपल सर, अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे साथियों आज हम यहां अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। इस शुभ दिन पर हमें सैंकड़ों सालों की दासता से मुक्ति मिली थी। इसलिए यह दिवस राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। इस अवसर पर सभी स्कूलों, कार्यालयों, कारखानों, संस्थानों में अवकाश होता है। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश के हर इलाके में मनाया जाता है लेकिन भारत सरकार का भव्य और प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन हर जगह प्यारा तिरंगा शान से अपना मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता दिखता है।

इस दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय गान होता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम में बैठे लोगों समेत पूरे देश को संबोधित करते हैं। देश के नाम उनका संदेश हर टीवी चैनल पर दिखाया जाता है। रात के समय सरकारी भवन रोशनी से नहाये होते हैं। दिल्ली के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट समेत पूरे लुटियन जोन पर लगीं लाइटों का नजारा देखने लायक होता है।

दोस्तों, ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान की भी याद दिलाता है जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर भारतमाता की बेड़ियां काटी थीं। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत को आजाद कराने का सपना देखा और जिन्होंने खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हम एक स्वतंत्रत भारत में सांस ले सकें।

इस अवसर पर जगह-जगह वाद विवाद एवं संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश की तरक्की, आजादी के बाद क्या खोया , क्या पाया, राष्ट्र के समक्ष समस्याएं, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन होता है।

आज देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथियों इस दिन में राष्ट्र निर्माण, देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधीजी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखीं बातों का पालन करें, यही देश का सम्मान है। 2047 में भारत को आजादी मिले 100 बरस पूरे हो जाएंगे। ऐसे में भारत सरकार का लक्ष्य भी आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है।

हाल में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। देश की सरकार ने न तो समय गंवाया, न ही दुनिया की परवाह की। भारत ने अपनी कड़ी सैन्य कार्रवाई के जरिये भारत ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि अब आतंक का समर्थन करने की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी।

साथियों, आजाद मुल्क के नागरिक के तौर पर हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मौलिक कर्त्तव्य भी तय किए गए हैं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार ही हमें सही मायने में आजाद बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें इन्हें लेकर जागरुकता फैलानी चाहिए। साथ ही संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। उनका सम्मान करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।

अपने भाषण का समापन मैं अल्लामा इकबाल की कविता की दो लाइनों के साथ करना चाहूंगा। सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा , हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसिताँ हमारा ।