Independence Day Speech in Hindi: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए सबसे आसान और दमदार भाषण, देशभक्ति से भर उठेगा हर दिल
Independence Day Speech in Hindi: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में भाषण देने वाले छात्रों के लिए आसान, छोटा और असरदार भाषण ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जिसे आप अपने भाषण में इस्तेमाल कर सकते हैं।
Independence Day Speech in Hindi: हर साल 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के दिल में गर्व, सम्मान और अटूट राष्ट्रभक्ति का लाता है। इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बडे़ धूम-धाम और पूरे उत्साह के साथ मनाने जा रहा है। ब715 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम पन्ना है, जब हमारे देश ने सैकड़ों वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत और गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता की नई सुबह में कदम रखा था। यह राष्ट्रीय पर्व केवल एक तारीख या अवकाश का दिन नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, वीरों और अमर शहीदों के त्याग, तपस्या, संघर्ष और महान बलिदानों का प्रतीक है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन और गौरवमयी अवसर पर देश भर के सभी स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, देशभक्ति भाषण, वाद-विवाद तथा निबंध प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया जाता है। यदि आप भी इस वर्ष अपने स्कूल, कॉलेज या किसी सार्वजनिक मंच पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा, आसान तथा प्रेरणादायक भाषण की तलाश में हैं, तो नीचे दिया गया ड्राफ्ट और मार्गदर्शन आपकी प्रस्तुति को यादगार बनाने में बेहद मददगार साबित होगा।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए सबसे आसान और असरदार भाषण
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों,
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
आज हम सब यहां अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। आज का यह ऐतिहासिक दिन हमारे देश की आजादी, संप्रभुता और राष्ट्रीय अस्मिता का सबसे बड़ा उत्सव है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने गुलामी के लंबे अंधेरे को पीछे छोड़कर एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की थी।
यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद-ए-आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्ला खां और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे हजारों-लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का निस्वार्थ त्याग और बलिदान छिपा हुआ है। उनके कठोर संघर्षों और सपनों के कारण ही आज हम सब एक स्वतंत्र देश की खुली हवा में गर्व के साथ सांस ले पा रहे हैं।
आज का भारत तेजी से बदल रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है। आज हमारा देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, शिक्षा, खेल, अर्थशास्त्र और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चंद्रयान से लेकर डिजिटल क्रांति तक, भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है।
लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और इस देश के युवा छात्र होने के नाते, हमारा भी यह परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की प्रगति और विकास में अपना सक्रिय योगदान दें। देश को केवल सीमाओं पर लड़कर ही समृद्ध नहीं बनाया जाता, बल्कि समाज में स्वच्छता बनाए रखकर, ईमानदारी से पढ़ाई करके, अनुशासन का पालन करके, पर्यावरण की रक्षा करके और आपसी भाईचारे व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर भी हम सच्चे अर्थों में देश सेवा कर सकते हैं।
आइए, इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम अपनी पढ़ाई और मेहनत के बल पर अपने देश को और अधिक सशक्त, समृद्ध, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे।
जय हिंद! जय भारत! भारत माता की जय!
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स