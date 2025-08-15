Independence Day Slogans, Wishes, Quotes : देशभक्ति वाले इन 20 नारों से दें 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
Independence Day Slogan In Hindi : आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम यहां कुछ मशहूर नारों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें आप आज अपनों को भेजकर देशभक्ति की भावना को जाहिर कर सकते हैं। ये मैसेज माहौल को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर देंगे।
Independence Day Slogan , Wishes, Quotes 2025 : आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम तरह के सांस्कृतिक व देशभक्ति से भरपूर कार्यक्रम हो रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम में तब तक जीवंतता व जोश नहीं आते जब तक उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के दिए नारे नहीं लगते। देश को आजादी दिलाने वाले नायकों के नारे आज भी देशवासियों को देशभक्ति के भाव से सराबोर कर देते हैं। देशभक्ति के इन नारों की गूंज से ही माहौल में गजब जोश भरता है। यहां हम वो नारे बता रहे हैं जिन्हें आप न सिर्फ कार्यक्रम में लगा सकते हैं बल्कि अपनों के शेयर कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। इन नारों ( slogan for independence day ) ने देशवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया और ये हमेशा के लिए अमर हो गए।
1. सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसिताँ हमारा : अल्लामा इकबाल का यह नारा भी काफी पसंद किया जाता है।
2. सत्यमेव जयते: यह स्लोगन पंडित मदनमोहन मालवीय ने दिया था।
3. इंकलाब जिंदाबाद: भगत सिंह का यह नारा आज भी युवाओं की पहली पसंद है।
4. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा: यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
5. जय हिंद: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा आज भी हर भारतीय की जुबां पर रहता है।
6. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा: बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था।
7. वंदे मातरम् : यह नारा बंकिमचंद्र चटर्जी ने दिया था।
8. सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-क़ातिल में है- यह नारा रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। यह नारा जोश और जूनुन से भर देता है।
9. आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे: चंद्र शेखर आजाद का यह नारा अमर है।
10. आराम हराम है - जवाहर लाल नेहरू।
11. बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज की जाती है" - भगत सिंह
12. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" - श्याम लाल गुप्ता
13. दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं ,आजाद ही रहेंगे" - चंद्रशेखर आजाद
14. अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है.... जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है" - चंद्रशेखर आजाद
15. इंकलाब का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है।
16. तिरंगा हमारी शान है, हम भारतीयों का मान हैं।
17. जय जवान जय किसान"- लाल बहादुर शास्त्री
18. जब जब देश पर संकट आया, मां भारती की सेवा में आजादी के मतवालों ने अपना शीश नवाया।
19. ऋण है शहीदों का मगर, कैसे इसे चुकाएंगे, लहू की जब तक बूंद है, तिरंगा हम फहरायेंगे।
20. दिल से मर कर भी ना निकलेगा वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए-वतन आएगी।