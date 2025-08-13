Independence Day Slogan In Hindi : slogan for independence day 15 august naare quotes messages speech use Independence Day Slogan In Hindi : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति वाले 20 नारे, भर देंगे जोश, Career Hindi News - Hindustan
Independence Day Slogan In Hindi : slogan for independence day 15 august naare quotes messages speech use

Independence Day Slogan In Hindi : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति वाले 20 नारे, भर देंगे जोश

Independence Day 2025 Slogans : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति से भरे कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों में जोश व उमंग का संचार तभी होता है जब वहां स्वतंत्रता सेनानियों के दिए नारे लगते हैं। यहां पेश हैं कुछ यादगार नारे-

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 12:43 PM
Independence Day Quotes Slogan 2025: हम विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र में अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का आभार जताना चाहिए। देश की आजादी की लड़ाई में ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनके ज्वलंत नारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार दी। उसमें न सिर्फ जबरदस्त जान फूंकी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया। देश भर में स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालयों एवं संस्थाओं में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं लेकिन किसी में भी तब तक जीवंतता नहीं आती जब तक उसमें इन स्वतंत्रता सेनानियों के दिए जोशीले नारे नहीं लगते। देश को आजादी दिलाने वाले नायकों के नारे आज भी देशवासियों को देशभक्ति के भाव से सराबोर कर देते हैं।

देशभक्ति के इन नारों की गूंज से ही माहौल में जोश भरता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आ रहा है। इन नारों ( slogan for independence day ) ने देशवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया और ये हमेशा के लिए अमर हो गए।

हम यहां कुछ मशहूर नारों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें आप स्वतंत्रता दिवस भाषण ( independence day speech ) या स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में इस्तेमाल कर माहौल को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर सकते हैं-

1. वंदे मातरम् : यह नारा बंकिमचंद्र चटर्जी ने दिया था।

2. सत्यमेव जयते: यह स्लोगन पंडित मदनमोहन मालवीय ने दिया था।

3. इंकलाब जिंदाबाद: भगत सिंह का यह नारा आज भी युवाओं की पहली पसंद है।

4. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा: यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।

5. जय हिंद: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा आज भी हर भारतीय की जुबां पर रहता है।

6. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा: बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था।

7. सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा, हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसिताँ हमारा: अल्‍लामा इकबाल का यह नारा भी काफी पसंद किया जाता है।

8. सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-क़ातिल में है- यह नारा रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। यह नारा जोश और जूनुन से भर देता है।

9. आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे: चंद्र शेखर आजाद का यह नारा अमर है।

10. आराम हराम है - जवाहर लाल नेहरू।

11. बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज की जाती है" - भगत सिंह

12. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" - श्याम लाल गुप्ता

13. दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं ,आजाद ही रहेंगे" - चंद्रशेखर आजाद

14. अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है.... जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है" - चंद्रशेखर आजाद

15. इंकलाब का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है।

16. तिरंगा हमारी शान है, हम भारतीयों का मान हैं।

17. जय जवान जय किसान"- लाल बहादुर शास्त्री

18. जब जब देश पर संकट आया, मां भारती की सेवा में आजादी के मतवालों ने अपना शीश नवाया।

19. ऋण है शहीदों का मगर, कैसे इसे चुकाएंगे, लहू की जब तक बूंद है, तिरंगा हम फहरायेंगे।

20. दिल से मर कर भी ना निकलेगा वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए-वतन आएगी।

