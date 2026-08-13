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Independence Day Slogan In Hindi : स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति वाले 20 नारे, भर देंगे जोश

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
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Independence Day Slogan In Hindi : देशभक्ति के इन नारों की गूंज से ही माहौल में जोश भरता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आ रहा है। इन नारों ने देशवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया

Independence Day Slogan In Hindi
स्वतंत्रता दिवस पर लोकप्रिय देशभक्ति वाले नारे

Independence Day Quotes Slogan 2026: हम विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र में अपनी स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का आभार जताना चाहिए। देश की आजादी की लड़ाई में ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनके ज्वलंत नारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार दी। उसमें न सिर्फ जबरदस्त जान फूंकी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया। देश भर में स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालयों एवं संस्थाओं में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं लेकिन किसी में भी तब तक जीवंतता नहीं आती जब तक उसमें इन स्वतंत्रता सेनानियों के दिए जोशीले नारे नहीं लगते। देश को आजादी दिलाने वाले नायकों के नारे आज भी देशवासियों को देशभक्ति के भाव से सराबोर कर देते हैं।

देशभक्ति के इन नारों की गूंज से ही माहौल में जोश भरता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आ रहा है। इन नारों ( slogan for independence day ) ने देशवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया और ये हमेशा के लिए अमर हो गए।

हम यहां कुछ मशहूर नारों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें आप स्वतंत्रता दिवस भाषण ( independence day speech ) या स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में इस्तेमाल कर माहौल को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर सकते हैं-

1. वंदे मातरम् : यह नारा बंकिमचंद्र चटर्जी ने दिया था।

2. सत्यमेव जयते: यह स्लोगन पंडित मदनमोहन मालवीय ने दिया था।

3. इंकलाब जिंदाबाद: भगत सिंह का यह नारा आज भी युवाओं की पहली पसंद है।

4. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा: यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।

5. जय हिंद: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा आज भी हर भारतीय की जुबां पर रहता है।

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6. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा: बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था।

7. सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा, हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसिताँ हमारा: अल्‍लामा इकबाल का यह नारा भी काफी पसंद किया जाता है।

8. सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-क़ातिल में है- यह नारा रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। यह नारा जोश और जूनुन से भर देता है।

9. आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे: चंद्र शेखर आजाद का यह नारा अमर है।

10. आराम हराम है - जवाहर लाल नेहरू।

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11. बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज की जाती है" - भगत सिंह

12. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" - श्याम लाल गुप्ता

13. दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं ,आजाद ही रहेंगे" - चंद्रशेखर आजाद

14. अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है.... जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है" - चंद्रशेखर आजाद

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15. इंकलाब का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है।

16. तिरंगा हमारी शान है, हम भारतीयों का मान हैं।

17. जय जवान जय किसान"- लाल बहादुर शास्त्री

18. जब जब देश पर संकट आया, मां भारती की सेवा में आजादी के मतवालों ने अपना शीश नवाया।

19. ऋण है शहीदों का मगर, कैसे इसे चुकाएंगे, लहू की जब तक बूंद है, तिरंगा हम फहरायेंगे।

20. दिल से मर कर भी ना निकलेगा वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए-वतन आएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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