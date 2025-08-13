Independence Day Poem in Hindi 15th August Independence Day children can recite this 5 easy poem in school Independence Day Poem in Hindi: 15 अगस्त पर बच्चों के लिए 5 आसान हिंदी कविताएं, जगा देंगी देशभक्ति का जोश!, Career Hindi News - Hindustan
Independence Day Poem in Hindi: 15 अगस्त पर बच्चों के लिए 5 आसान हिंदी कविताएं, जगा देंगी देशभक्ति का जोश!

Independence Day 2025 Poems: देश 15 अगस्त पर अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप भी ये 5 आसान देशभक्ति से जुड़ी कोई कविता या गीत सुनाकर शिक्षकों/बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

Wed, 13 Aug 2025 02:19 PM
15 August Swatantrata Diwas Par Kavita: देश 15 अगस्त पर अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस (Independence day) मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन की करीब दो शताब्दी लंबी हुकूमत से देशवासियों को आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम महान स्वतत्रता के नायकों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैंकड़ों बलिदानियों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल-कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर छात्रों भाषण देने, कविताएं सुनाने, पोस्टर बनाने, डांस आदि में भाग लेने का मौका दिया जाता है। इस मौके पर आप भी देशभक्ति से जुड़ी कोई कविता या गीत सुनाकर शिक्षकों/बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

आदरणीय प्रिंसिपल, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी महान बलिदानियों को नमन करते हुए मैं छोटी सी कविता/छोटा सा गीत सुनाने जा रहा हूं-

कविता-1

मेरे देश तुझको नमन है मेरा,

जीऊं तो जुबां पर तेरा नाम हो

मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा।

भारत माता की जय

कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहरायेंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिन्दुस्तां के सम्मान का है।

दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है,

सिर हमेशा ऊँचा रखना इसका जब तक दिल में जान हैं।

कविता-2

प्यारा प्यारा मेरा देश,

सबसे न्यारा मेरा देश।

दुनिया जिस पर गर्व करे,

ऐसा सितारा मेरा देश।

चांदी सोना मेरा देश,

सफल सलोना मेरा देश।

गंगा जमुना की माला का,

फूलों वाला मेरा देश।

आगे जाए मेरा देश,

नित नए मुस्काएं मेरा देश।

इतिहासों में बढ़ चढ़ कर,

नाम लिखायें मेरा देश।

कविता-3

चाह नहीं, मैं सुरबाला के

गहनों में गूंथा जाऊं,

चाह नहीं प्रेमी-माला में बिंध

प्यारी को ललचाऊं,

चाह नहीं सम्राटों के शव पर

हे हरि डाला जाऊं,

चाह नहीं देवों के सिर पर

चढूं भाग्य पर इठलाऊं,

मुझे तोड़ लेना बनमाली,

उस पथ पर देना तुम फेंक!

मातृ-भूमि पर शीश- चढ़ाने,

जिस पथ पर जावें वीर अनेक

-माखनलाल चतुर्वेदी

कविता-4

हम नन्हे-नन्हे बच्चे हैं

हम नन्हे-नन्हे बच्चे हैं,

नादान उमर के कच्चे हैं,

पर अपनी धुन के सच्चे हैं।

जननी की जय-जय गाएँगे,

भारत की ध्वजा उड़ाएँगे,

भारत का नाम चमकाएँगे।

कविता-5

हम बच्चे हँसते गाते हैं। हम आगे बढ़ते जाते हैं।

पथ पर बिखरे कंकड़ काँटे, हम चुन चुन दूर हटाते हैं।

आयें कितनी भी बाधाएँ, हम कभी नही घबराते हैं।

धन दौलत से ऊपर उठ कर, सपनों के महल बनाते हैं।

हम खुशी बाँटते दुनिया को, हम हँसते और हँसाते हैं।

सारे जग में सबसे अच्छे, हम भारतीय कहलाते हैं।

