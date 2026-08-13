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Independence Day Poem in Hindi: स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए छोटी और आसान कविताएं, गीत

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Independence Day Poem in Hindi: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मंच पर सुनाने के लिए बच्चों के लिए 5 आसान और छोटी कविताएं हैं, जिन्हें याद करना बेहद सरल है।

Independence Day Poem in Hindi
स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए छोटी और आसान कविताएं

Independence Day Poem in Hindi: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर भारतवासी के लिए गर्व और उल्लास का दिन होता है। इस दिन देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में तिरंगा फहराया जाता है और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। छात्र-छात्राएं इस खास मौके पर भाषण देने, देशभक्ति के गीतों पर नृत्य करने और कविताएं सुनाने के लिए हफ्तों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं।

यदि आप या आपके घर के बच्चे भी इस 15 अगस्त को स्कूल के मंच पर अपनी आवाज में देशभक्ति का जादू बिखेरना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसी आसान और बेहद असरदार हिंदी कविताएं, जिन्हें छोटे और बड़े बच्चे आसानी से याद कर सुना सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस 2026 पर बच्चों के लिए छोटी और आसान कविताएं

आदरणीय प्रिंसिपल, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी महान बलिदानियों को नमन करते हुए मैं छोटी सी कविता/छोटा सा गीत सुनाने जा रहा हूं-

कविता-1

हम नन्हे-नन्हे बच्चे हैं

हम नन्हे-नन्हे बच्चे हैं,

नादान उमर के कच्चे हैं,

पर अपनी धुन के सच्चे हैं।

जननी की जय-जय गाएंगे,

भारत की ध्वजा उड़ाएंगे,

भारत का नाम चमकाएंगे।

कविता-2

मेरे देश तुझको नमन है मेरा,

जीऊं तो जुबां पर तेरा नाम हो

मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा।

भारत माता की जय

कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहरायेंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिन्दुस्तां के सम्मान का है।

दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है,

सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान हैं।

कविता-3

चाह नहीं, मैं सुरबाला के

गहनों में गूंथा जाऊं,

चाह नहीं प्रेमी-माला में बिंध

प्यारी को ललचाऊं,

चाह नहीं सम्राटों के शव पर

हे हरि डाला जाऊं,

चाह नहीं देवों के सिर पर

चढूं भाग्य पर इठलाऊं,

मुझे तोड़ लेना बनमाली,

उस पथ पर देना तुम फेंक!

मातृ-भूमि पर शीश- चढ़ाने,

जिस पथ पर जावें वीर अनेक

-माखनलाल चतुर्वेदी

कविता-4

हम बच्चे हंसते गाते हैं। हम आगे बढ़ते जाते हैं।

पथ पर बिखरे कंकड़ कांटे, हम चुन चुन दूर हटाते हैं।

आयें कितनी भी बाधाएं, हम कभी नही घबराते हैं।

धन दौलत से ऊपर उठ कर, सपनों के महल बनाते हैं।

हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं।

सारे जग में सबसे अच्छे, हम भारतीय कहलाते हैं।

कविता-5

प्यारा प्यारा मेरा देश,

सबसे न्यारा मेरा देश।

दुनिया जिस पर गर्व करे,

ऐसा सितारा मेरा देश।

चांदी सोना मेरा देश,

सफल सलोना मेरा देश।

गंगा जमुना की माला का,

फूलों वाला मेरा देश।

आगे जाए मेरा देश,

नित नए मुस्काएं मेरा देश।

इतिहासों में बढ़ चढ़ कर,

नाम लिखायें मेरा देश।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
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