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Independence Day Drawing , Photos , Images : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए आसान ड्रॉइंग और पोस्टर

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Independence Day Drawing Photos, Images :अगर आपके स्कूल या कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस पोस्टर मेकिंग या ड्राइंग पेंटिंग संबंधी कॉन्पीटिशन होने जा रहा है तो नीचे दिए गए पोस्टर डिजाइन से आप आइडिया ले सकते हैं। इन क्रिएटिव डिजाइंस को विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया है।

independence day poster
स्वतंत्रता दिवस पोस्टर

Independence Day Drawing , Poster, Painting Images Photos : हिंदुस्तान इस 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस ( Independence day ) के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। पीएम अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड देते हैं और भविष्य की योजनाएं बताते हैं। हर वर्ष आजादी की सालगिरह पर स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है।

अगर आपके स्कूल या कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस पोस्टर मेकिंग या ड्राइंग पेंटिंग संबंधी कॉन्पीटिशन होने जा रहा है तो नीचे दिए गए पोस्टर डिजाइन से आप आइडिया ले सकते हैं। इन क्रिएटिव डिजाइंस को विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया है।

स्वतंत्रता दिवस के लिए जोश दिलाने वाले नारे

“वंदे मातरम”- इस स्लोगन को बंकिमचंद्र चटर्जी ने दिया था।

“तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” – इस स्लोगन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।

“अंग्रेजों भारत छोड़ो” – इस स्लोगन को महात्मा गांधी ने दिया था।

“इंकलाब जिंदाबाद” – इस स्लोगन को भगत सिंह ने दिया था।

“मेरे सिर पर लाठी का एक-एक प्रहार, अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा” – इस स्लोगन को लाला लाजपत राय ने दिया था।

“स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा” – इस स्लोगन को बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।

स्वतंत्रता दिवस ड्राइंग

“दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे” – इस स्लोगन को चंद्र शेखर आजाद ने दिया था।

“सारे जहां से अच्‍छा हिन्‍दोस्‍तां हमारा” – इस स्लोगन को अल्‍लामा इकबाल ने दिया था।

“जय हिंद” – इस स्लोगन को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।

स्वतंत्रता दिवस ड्राइंग

“सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है” – इस स्लोगन को रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था।

“जय जवान, जय किसान” – इस स्लोगन को लाल बहादुर शास्‍त्री ने दिया था।

“सत्यमेव जयते” – इस स्लोगन पंडित मदनमोहन मालवीय ने दिया था।

स्वतंत्रता दिवस ड्राइंग

स्वतंत्रता दिवस पर कविता

प्यारा प्यारा मेरा देश,

सबसे न्यारा मेरा देश।

दुनिया जिस पर गर्व करे,

वो जगमग सितारा मेरा देश।

गंगा जमुना की माला का,

फूलों वाला मेरा देश।

अंतरिक्ष में ऊंचा जाता मेरा देश,

प्यारा प्यारा मेरा देश।

इतिहास में बढ़ चढ़ कर,

नाम लिखाए मेरा देश।

नित नए चेहरों में,

मुस्कानें लाता मेरा देश।।

जय हिंद... जय भारत

स्वतंत्रता दिवस ड्राइंग

अल्लामा इकबाल की कविता: सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा

हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसिताँ हमारा

ग़ुर्बत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में

समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा

पर्बत वो सब से ऊँचा हम-साया आसमाँ का

वो संतरी हमारा वो पासबाँ हमारा

गोदी में खेलती हैं इस की हज़ारों नदियाँ

गुलशन है जिन के दम से रश्क-ए-जिनाँ हमारा

ऐ आब-रूद-ए-गंगा वो दिन है याद तुझ को

उतरा तिरे किनारे जब कारवाँ हमारा

मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा

यूनान ओ मिस्र ओ रूमा सब मिट गए जहाँ से

अब तक मगर है बाक़ी नाम-ओ-निशाँ हमारा

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़माँ हमारा

'इक़बाल' कोई महरम अपना नहीं जहाँ में

मालूम क्या किसी को दर्द-ए-निहाँ हमारा

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

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