Independence Day Drawing , Poster 2025: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए आसान ड्रॉइंग और पोस्टर

अगर आपके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पोस्टर मेकिंग या ड्राइंग पेंटिंग संबंधी कॉन्पीटिशन होने जा रहा है तो नीचे दिए गए पोस्टर डिजाइन से आप आइडिया ले सकते हैं। इन क्रिएटिव डिजाइंस को विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया है।

Independence Day Drawing , Poster, Painting : हिंदुस्तान इस 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस ( Independence day ) के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। पीएम अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड देते हैं और भविष्य की योजनाएं बताते हैं। हर वर्ष आजादी की सालगिरह पर स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है।

अगर आपके स्कूल या कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस पोस्टर मेकिंग या ड्राइंग पेंटिंग संबंधी कॉन्पीटिशन होने जा रहा है तो नीचे दिए गए पोस्टर डिजाइन से आप आइडिया ले सकते हैं। इन क्रिएटिव डिजाइंस को विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया है। स्वतंत्रता दिवस के लिए जोश दिलाने वाले नारे “वंदे मातरम”- इस स्लोगन को बंकिमचंद्र चटर्जी ने दिया था।

“तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” – इस स्लोगन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।

“अंग्रेजों भारत छोड़ो” – इस स्लोगन को महात्मा गांधी ने दिया था।

“इंकलाब जिंदाबाद” – इस स्लोगन को भगत सिंह ने दिया था।

“मेरे सिर पर लाठी का एक-एक प्रहार, अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा” – इस स्लोगन को लाला लाजपत राय ने दिया था।

“स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा” – इस स्लोगन को बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।

“दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे” – इस स्लोगन को चंद्र शेखर आजाद ने दिया था।

“सारे जहां से अच्‍छा हिन्‍दोस्‍तां हमारा” – इस स्लोगन को अल्‍लामा इकबाल ने दिया था।

“जय हिंद” – इस स्लोगन को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।

“सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है” – इस स्लोगन को रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था।

“जय जवान, जय किसान” – इस स्लोगन को लाल बहादुर शास्‍त्री ने दिया था।

“सत्यमेव जयते” – इस स्लोगन पंडित मदनमोहन मालवीय ने दिया था।

स्वतंत्रता दिवस पर कविता प्यारा प्यारा मेरा देश,

सबसे न्यारा मेरा देश।

दुनिया जिस पर गर्व करे,

वो जगमग सितारा मेरा देश।

गंगा जमुना की माला का,

फूलों वाला मेरा देश।

अंतरिक्ष में ऊंचा जाता मेरा देश,

प्यारा प्यारा मेरा देश।

इतिहास में बढ़ चढ़ कर,

नाम लिखाए मेरा देश।

नित नए चेहरों में,

मुस्कानें लाता मेरा देश।।

जय हिंद... जय भारत

अल्लामा इकबाल की कविता: सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा

हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसिताँ हमारा

ग़ुर्बत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में

समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा

पर्बत वो सब से ऊँचा हम-साया आसमाँ का

वो संतरी हमारा वो पासबाँ हमारा

गोदी में खेलती हैं इस की हज़ारों नदियाँ

गुलशन है जिन के दम से रश्क-ए-जिनाँ हमारा

ऐ आब-रूद-ए-गंगा वो दिन है याद तुझ को

उतरा तिरे किनारे जब कारवाँ हमारा

मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा

यूनान ओ मिस्र ओ रूमा सब मिट गए जहाँ से

अब तक मगर है बाक़ी नाम-ओ-निशाँ हमारा

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़माँ हमारा

'इक़बाल' कोई महरम अपना नहीं जहाँ में