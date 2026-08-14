80वें स्वतंत्रता दिवस पर पढ़ें उन महान नेताओं के विचार, जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी
independence day 2026: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जानिए भगत सिंह, नेताजी और स्वामी विवेकानंद जैसे महान नेताओं के वे क्रांतिकारी विचार, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं।
independence day 2026: 15 अगस्त 2026 को हमारा मुल्क अपनी आजादी का 80वां सालगिरह मना रहा है। जब भी हम लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे को चूमती हवाओं में लहराते देखते हैं, तो दिल खुद-ब-खुद फक्र से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़े इस देश को आजादी सिर्फ बंदूकों और तलवारों से नहीं मिली थी? इस आजादी की सबसे बड़ी ताकत वे विचार थे, जो उस दौर के महान नेताओं के दिल और दिमाग में उपजे थे।
उन नेताओं के चंद अल्फाजों ने करोड़ों देशवासियों के सोए हुए जमीर को जगा दिया था। उनके नारे और विचार ऐसे तीर बनकर निकले, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। आज जब भारत अपनी आजादी की 80 साल की शानदार यात्रा पूरी कर चुका है, तब भी ये अनमोल विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आजादी की लड़ाई के दौरान थे। आइए, इस खास मौके पर याद करते हैं उन अमर नायकों के वे क्रांतिकारी विचार, जो आज भी हर हिंदुस्तानी की रगों में देशभक्ति का खून दौड़ा देते हैं।
आजादी की अलख जगाने में आध्यात्मिक और वैचारिक चेतना का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब देश हताशा के दौर से गुजर रहा था, तब युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद ने समाज के हर तबके को साथ लाने का सपना देखा था।
"नया भारत किसानों की कुटिया से, हल जोतते हुए, झोपड़ियों से, मोची और सफाई कर्मचारी के बीच से उभरे।"
- स्वामी विवेकानंद
स्वामी जी का मानना था कि असली भारत गांवों और मेहनतकश लोगों के बीच बसता है। जब तक समाज का हर इंसान आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायनों में आजादी अधूरी है।
वहीं दूसरी ओर, महज 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद-ए-आजम भगत सिंह केवल एक जांबाज क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। अदालत के कटघरे से लेकर जेल की सलाखों तक, उन्होंने हमेशा वैचारिक क्रांति की बात की।
"कानून की पवित्रता तभी तक कायम रखी जा सकती है, जब तक वह जनता की मर्जी का इजहार हो।"
- भगत सिंह
भगत सिंह का यह विचार आज के लोकतांत्रिक भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वे जानते थे कि बिना जन-इच्छा के बनाया गया कोई भी कानून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता।
'आजादी मेरा हक है': तिलक, आजाद और नेताजी का जुनून
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश को एक ऐसा मंत्र दिया, जो हर हिंदुस्तानी का नारा बन गया।
"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा।"
- बाल गंगाधर तिलक
इस एक जुमले ने भारत के लोगों के मन से अंग्रेजों का खौफ पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद आई चंद्रशेखर आजाद की वह हुंकार, जिसने फिरंगियों के पसीने छुड़ा दिए थे।
"हम आजाद रहे हैं, और हम आजाद ही रहेंगे।"
- चंद्रशेखर आजाद
आजाद की यह बात सिर्फ एक दावा नहीं थी, बल्कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत का वो अटूट वादा था जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों को कैसे भूला जा सकता है? उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
"एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मौत के बाद हजारों जिंदगियों में फिर से जन्म लेता है।"
- सुभाष चंद्र बोस
नेताजी की यह सोच आज भी हमें सिखाती है कि इंसान भले ही फानी हो, लेकिन उसके जरिए बोए गए सोच और मशाल के बीज हमेशा जिंदा रहते हैं।
एकता, समानता और लोकतंत्र की नींव: नेहरू और अंबेडकर
आजादी के बाद एक बिखरे हुए देश को समेटना और उसे एक सूत्र में पिरोना सबसे बड़ी चुनौती थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों से एक आधुनिक भारत का खाका खींचा।
"देश की सच्ची सेवा ही नागरिकता की असली पहचान है।"
- जवाहरलाल नेहरू
पंडित नेहरू का यह संदेश याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ अधिकार नहीं देती, बल्कि अपने वतन के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी तय करती है। वहीं डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने समाज के हर नागरिक को एक समान पहचान देने पर जोर दिया।
"हम सबसे पहले और सबसे आखिर में सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं।"
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर
बाबा साहब का यह विचार आज के दौर में और भी ज्यादा अहम हो जाता है। जाति, धर्म और भाषा की दीवारों से ऊपर उठकर खुद को सिर्फ 'हिंदुस्तानी' मानना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
आज क्यों जरूरी हैं ये विचार?
आज जब हम 2026 में 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ये विचार सिर्फ सोशल मीडिया पर शेयर करने या स्टेटस लगाने की चीज नहीं हैं। ये उस त्याग और संघर्ष की याद दिलाते हैं जिसके दम पर आज हम एक आजाद और विकसित भारत में सांस ले रहे हैं।
जब आज का युवा स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ता है, तो उसे देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। जब वह भगत सिंह और नेताजी के अल्फ़ाज़ सुनता है, तो उसमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा पैदा होता है। इन महान नेताओं के विचार ही वह रोशनी हैं जो आने वाले सौ सालों तक भारत का मार्गदर्शन करती रहेंगी। इस 15 अगस्त, आइए इन अनमोल विचारों को सिर्फ याद न करें, बल्कि इन्हें अपने आचरण में ढालने का भी संकल्प लें। जय हिंद! जय भारत!
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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