Independence Day 2026: इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस या 80वां, थीम क्या है, दूर करें कंफ्यूजन
Independence Day 79th or 80th : आजादी की सालगिरह के जश्न व उत्साह के बीच लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि यह 79वां स्वतंत्रता दिवस है या 80वां? सोशल मीडिया पर भी काफी लोग यह सवाल पूछ कर अपनी असमंजस दूर करना चाह रहे हैं। यहां से दूर करें अपनी उलझन-
15 august 2026 which independence day , Independence Day 79th or 80th , India independence day 2026 how many years : आज 15 अगस्त का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day of India ) के रूप में मना जा रहा है। वर्ष 1947 में इसी दिन भारत को 200 सालों की ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। हर बार की तरह इस वर्ष भी पूरा देश पूरे जोश और उमंग के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आजादी की सालगिरह के जश्न व उत्साह के बीच लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन भी है। यह कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि आखिर यह कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, 79वां या 80वां? सोशल मीडिया पर भी काफी लोग यह सवाल पूछ कर अपनी असमंजस दूर करना चाह रहे हैं। चलिए यहां हम आपकी यह उलझन सुलझा देते हैं।
क्या है सही, क्यों है कंफ्यूजन
भारत इस बार अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। असल में भ्रम की स्थिति तब पैदा होती है जब कई लोग 2026 (वर्तमान वर्ष) में से 1947 (जिस साल भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी) को घटाकर 79वां स्वतंत्रता दिवस मान लेते हैं। यह गलती इसलिए होती है क्योंकि वे अपनी गणना में पहले स्वतंत्रता दिवस को शामिल नहीं करते। देश ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया था। ऐसे में गिनती का सही तरीका यह है कि 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आजाद हुआ, को पहला स्वतंत्रता दिवस माना जाए। इसे गिनते हुए 2026 में भारत का यह 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा।
देश ने 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी 15 अगस्त 1948 को जब आजादी का एक साल पूरा हुआ, तब देश ने दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी तरह से 1956 में 10वां, 1966 में 20वां, 1996 में 50वां, 2016 में 70वां और 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी लिहाज से 2026 में देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।
कितने वर्ष हो गए आजाद हुए
अगर बात करें कि भारत को आजाद हुए कितने बरस हो गए, तो इसे आजाद हुए 79 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1948 को देश को आजाद हुए एक साल पूरा हो गया था। आज 15 अगस्त 2026 को हमारी आजादी के 79 साल पूरे कर रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना पहला जन्मदिन तब मनाते हैं जब आप एक साल के हो जाते हैं, न कि जन्म के दिन। जन्म का दिन आपका पहला दिन होता है, लेकिन पहला जन्मदिन साल पूरा होने पर आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ या सालगिरह होगी।
Independence Day 2026 Theme : क्या है स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम
इस साल भारत सरकार के स्वतंत्रता दिवस आयोजनों में ‘वंदे मातरम् के 150 साल (150 Years of Vande Mataram)’ और ‘विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति (Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047)’ जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी जा रही है।
वैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश के हर इलाके में मनाया जाता है लेकिन भारत सरकार का भव्य और प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन हर जगह प्यारा तिरंगा शान से अपना मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता दिखता है। इस दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रगान होता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम में बैठे लोगों समेत पूरे देश को संबोधित करते हैं। अपने भाषण में वह न सिर्फ अपनी हालिया उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, बल्कि कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान भी करते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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