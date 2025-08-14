Independence Day 2025 Wishes: Send special wishes Quotes Status to your friends and loved ones on Independence Day Independence Day 2025 Wishes: स्वतंत्रता दिवस पर अपने साथियों और चाहने वालों को भेजें खास शुभकामनाएं, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़Independence Day 2025 Wishes: Send special wishes Quotes Status to your friends and loved ones on Independence Day

Independence Day 2025 Wishes: 15 अगस्त 2025 के दिन को तिरंगे की शान, शहीदों के नाम और एकता के पैगाम के साथ आजादी का पर्व मनाइए।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 04:41 PM
Independence Day 2025 Wishes: 15 अगस्त की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण तिरंगे से टकराएगी पूरा हिंदुस्तान रंग-बिरंगे जश्न में डूब जाएगा। लाल किले से लेकर गांव की गलियों तक, हर जगह आजादी का सुर गूंज उठेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करेंगे और देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और आने वाले सुनहरे भविष्य का जिक्र करेंगे। वहीं आम लोगों ने भी अपने-अपने अंदाज में देश के लिए मोहब्बत और दुआएं भेजेंगे।

15 अगस्त को दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर से लेकर श्रीनगर और कोहिमा तक, हर गली-मोहल्ले में तिरंगा फहराया जाएगा। स्कूलों में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। एनसीसी के कैडेट्स ने मार्च पास्ट करेगा और शहीदों को याद किया जाएगा।

Independence Day 2025 Wishes: इस खास मौके पर आइए देखें स्वतंत्रता दिवस की विश और मैसेज

1. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! तिरंगे की शान सदा ऊंची रहे, और हमारा भारत सदा तरक्की की राह पर बढ़ता रहे।

2. आज़ादी के इस पावन दिन पर शहीदों के बलिदान को सलाम और देश के हर नागरिक को गर्व का प्रणाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे!

3. तिरंगे की हर लहर हमें याद दिलाती है कि हमारी पहचान आजादी से है। 15 अगस्त मुबारक!

4. स्वतंत्रता का मूल्य वही जानता है जिसने इसे पाने के लिए संघर्ष किया हो। शहीदों को नमन और आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई!

5. चलो मिलकर कसम खाएं, देश की एकता और अखंडता को हर हाल में बनाए रखेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे!

6. आजादी की हवा में सांस लेना आसान है, पर इसे पाने के लिए लाखों ने जान दी है। उनके बलिदान को सलाम!

7. इस स्वतंत्रता दिवस, अपने दिल में भारत के लिए और भी प्यार और जिम्मेदारी भरें।

8. तिरंगे के तीन रंग हैं हमारी पहचान- साहस, शांति और बलिदान। इन्हें सदा गर्व से लहराएं।

9. 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारी अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस मुबारक!

10. देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। इस 15 अगस्त अपने दिल में इसे और गहरा महसूस करें।

Independence Day Happy Independence Day Independence Day Wishes
